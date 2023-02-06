"В 16 лет мою жизнь поставили "на паузу"

Ира с мамой Фото: Личный архив

Когда прозвучал страшный диагноз "рак позвоночника", Ира даже не успела испугаться. Ей тогда едва исполнилось шестнадцать лет. Голова была занята экзаменами, мечтами о любви, будущим… Ира отлично рисовала, хотела продолжить учиться этом направлении, готовилась к поступлению. Столько переживаний! Она даже не сразу забеспокоилась, когда стала терять равновесие в процессе ходьбы. Как в детском стишке: «Идет бычок, качается…», шла и вдруг дорога уходила из-под ног. Посмеивалась, все списывала на нервы. Это мама настояла сделать МРТ.

Так врачи увидели опухоль, которая, видимо, росла с раннего детства и к тому времени заполнила весь просвет позвоночного канала на уровне груди. Тут же назначили операцию. О том, что она теперь прикована к инвалидному креслу, Ира узнала, только очнувшись от наркоза. Ног она не чувствовала вообще.

- Врачи словно поставили мою жизнь на паузу, сообщив, что полгода, пока заживают раны, даже пытаться привстать нельзя – вспоминает девушка. – Это звучало, как приговор, тем более, что до операции меня никто не предупреждал об этом. Мне говорили, что будет все хорошо, потому что не хотели пугать. И зря. В результате стресс был только сильнее. Несколько недель ушло на то, чтобы осознать, что как раньше больше никогда не будет. И описать то время словами просто невозможно. Это очень страшно…

На этой самой «паузе» многие психологически ломаются, сдаются, смиряются, но не Ира. Она просто набралась терпения и словно нырнула, задержав воздух. Полгода – на заживление позвоночника, еще год химиотерапии и связанной с нею жуткой слабости. Но каждый день, каждый час и минуту девушка помнила, что однажды наступит день, когда нужно будет собраться с силами и сделать все, что можно и невозможно наперекор всем страшным прогнозам – встать на ноги. Ира знала главное, - хирурги смогли сохранить нервную проводимость, когда удаляли образование. И хотя она не чувствует ног и не может на них опираться, все это только кажущаяся реальность. Она поправима, если сильно захотеть. А Ира хотела. Она отчаянно хотела ходить. И, когда стало можно заниматься, кинулась в бой:

- Это очень больно, когда ты месяцами работаешь над собой изо всех сил, а результата просто нет! - рассказывает Ира. – Я знаю, каково это, поэтому хорошо понимаю тех, кто сдается и сочувствую, но сама не сдамся ни за что. Я не буду лежачим инвалидом! Я буду ходить.

Это было, как заклинание. И оно сработало. Сейчас Ирина ходит с ходунками и канадскими тростями — медленно и неуверенно, но ходит. Каждый шаг – достижение и победа. Ведь еще недавно пальцем на ноге пошевелить не могла. Видя это, восхищаются даже врачи. Но они в один голос твердят, что необходима профессиональная реабилитация. Если такому сильному и мужественному человеку, как Ира, хоть немножко помочь, то очень скоро она снова ничем не будет отличаться от остальных здоровых людей. Но, увы, денег на это в семье просто не хватает. Ира живет с мамой и бабушкой, которые исчерпали уже все запасы и возможности. А курс реабилитации стоит 304 000 рублей. Девушка на финишной прямой к тому чтобы «перезапустить» свою жизнь. Пожалуйста, помогите ей в этом!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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