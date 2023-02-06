Умер Владимир Скулачев, ученый, работавший над поиском средства продления жизни

Владимир Петрович возглавлял Научно-исследовательский институт физико-химической биологии. Фото: Стоян Васев/ТАСС

Владимир Скулачев принадлежал, наверное, к последнему поколению советских ученых, которые ставили перед собой амбициозную задачу переделать мир. Он окончил биологический факультет Московского государственного университета, там во время учебы познакомился с Владимиром Познером. Корифей отечественной тележурналистики тоже одно время хотел стать ученым-биологом. Но у Познера это не получилось, а Скулачева весь научное сообщество знает, как автора прорывных исследований мирового уровня. Владимир Петрович возглавлял Научно-исследовательский институт физико-химической биологии. В 2002 году он основал в МГУ факультет биоинженерии и биоинформатики и до последнего дня являлся его деканом. Скулачев был абсолютным чемпионом России среди ученых-биологов по такому ключевому показателю, как индексу цитирования научных работ. То есть мировая наука двигалась вперед, опираясь на исследования Скулачева. Но для широкой публики он был известен прежде всего работами в области изучения механизма старения и разработки средств радикального продления жизни.

- Я хочу избавить человечество от унизительного состояния одряхления в конце жизни, - говорил Владимир Скулачев. - На мой взгляд старение - это вредный рудимент, от которого можно избавится. Механизм старения был придуман природой для ускорения эволюции, но нам сейчас эволюция не нужна. Технологически человечество развивается гораздо быстрее, чем биологически - сегодня жизненный уклад несколько раз меняется на протяжении жизни всего-навсего одного поколения.

По мнению Скулачева, старение не приговор - его возможно избежать.

Владимир Петрович был сторонником концепции феноптоза, это научная гипотеза, которая утверждает, что природа изначально не закладывала механизм старения в программу развития живых существ. Старение возникло путём естественного отбора для того, чтобы не способные к развитию особи, освободили жизненное пространство и ресурсы молодым поколениям.

В качестве доказательства этой идеи ученый приводил живые организмы, в которых программа старения не действует. Например, крокодилы, крупные черепахи или ящерицы на протяжении все жизни не демонстрируют признаков упадка жизненных сил. Подобные уникумы есть и среди млекопитающих: гренландский кит живет примерно 200 лет и на склоне лет не обнаруживает признаков одряхления. А самым грандиозным, Скулачев считал открытие механизма долголетия голых землекопов - небольших грызунов, которые живут в Африке и практически все время проводят под землей. У этих животных отсутствует программа старения - они живут в 10 раз дольше, чем их собратья грызуны. Срок, отведенный среднестатистической мышке, примерно 3 года. Век голого землекопа длится 30 лет - это настоящая вечность по меркам грызунов.

Академик перешел от теоретических построений к практическим действиям. Команда Скулачева разработала средства против старения - митохондриально-направленные антиоксиданты. Они известны под названием “Ионы Скулачева”.

- Мы не обещаем бессмертия - это, скорее всего, невозможно, - говорил Скулачев. - Но надеемся продлить людям молодость. В то время, как большинство нынешних методов геронтологии продевает старость.

Лабораторные опыты показали, что применение этих препаратов значительно (вдвое!) продлевает жизнь рачков, насекомых, рыб и различных млекопитающих. Дело дошло и до опытов на человеке: Владимир Петрович в традициях ученых старой школы первым опробовал свое средство на себе самом.

- Мне поставили диагноз - катаракта. Это помутнение хрусталика, затронуты оба глаза, начались серьезные проблемы со зрением и я с трудом мог читать, - рассказывал академик. - Меня консультировал один из лучших офтальмологов Москвы. Один глаз прооперировали, а второй оставили на потом. Одновременно на оба глаза такая операция не делается. И я стал капать себе капли, которыми мы уже несколько сотен крыс вылечили от катаракты. Через восемь месяцев катаракта у меня исчезла, к удивлению врачей.

Сегодня дело Владимира Петровича продолжает его сын Максим. Он тоже молекулярный биолог и тоже занимается взломом программы старения. Значение таких работ для человечества сложно переоценить.

KP.RU выражает родным и близким Виктора Петровича Скулачева самые глубокие соболезнования.