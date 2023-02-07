Тони усмиряли 8 полицейских: Украинская беженка, которая увела британца из семьи, довела его до ареста

Тони и София снова в центре скандала

Украинская беженка София Каркадым после недолго затишья вновь ворвалась в британскую повестку. Девушка стала известна после того, как увела из семьи британца Тони за 10 дней. Английский принц бросил свою жену и двоих детей и ушел к красавице из Киева. С тех пор их жизнь превратилась в настоящее телешоу с судами, ссорами и расставаниями.

Хотя еще недавно, казалось, что эта история, наконец, закончилась. Сначала Тони Гарнетт выгнал Софию из дома и посадил ее на самолет до Украины. Девушка вернулась к своей семье. Но вскоре красавец из Бетфорда не выдержал и сам прилетел за ней, чтобы помириться. Вместе с Тони София вернулась в Англию. Пара пообещала, что больше не будет появляться в СМИ, ведь счастье любит тишину. Но британцы им не поверили, уж слишком большие деньги они зарабатывали на своих интервью. И оказалось, не зря!

Тони и София зарабатывают на своих интервью Фото: СОЦСЕТИ

София и Тони вновь на первых полосах зарубежных таблоидов с новым скандалом. Британец с украинкой так сильно разругались, что английской полиции пришлось его даже арестовать. Об этом «КП» рассказала сама София.

- Тони был сильно эмоциональный, мы кричали и соседи – дураки – вызвали полицию, - призналась «КП» украинская беженка. – Поругались из-за его детей, он ставит их на первое место. Полицейские задержали Тони и доставили в участок. Он провел там пять часов. Никто его там не бил, он сам кого хочешь побьет.

София заявила, что хочет выйти замуж за Тони Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы утихомирить пару, домой к Тони приехали сразу 8 сотрудников полиции. Им пришлось заковать любвеобильного британца в наручники. Но сейчас его уже отпустили, уголовное дело возбуждать не стали. София уверена, что напряжение в их отношениях возникло из-за денег.

- С деньгами у нас все плохо, из-за этого и стресс, ссора, - жалуется София. - Ничего, думаю, в этом году все наладится. У всех сейчас проблемы в этом плане. Про то, устроился ли Тони на работу, я говорить не хочу. О себе тоже в этом плане ничего не скажу. Это личное. Больше я не хочу давать комментарии. Это Тони нравится светиться в СМИ, вот пусть он этим и занимается.

Сам Тони ранее утверждал, что выбросил Софию из головы Фото: СОЦСЕТИ

Что ждет Тони и Софию дальше, пока остается только догадываться. Но у самих британцев все их ссоры и перипетии сейчас вызывают не сожаление, а только смех. Они уверены, что все скандалы в паре – не более, чем постановка, чтобы заработать еще больше денег.

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