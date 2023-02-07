Россия
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 февраля 2023 1:30

Тони усмиряли 8 полицейских: Украинская беженка, которая увела британца из семьи, довела его до ареста

Украинская беженка, которая увела британца из семьи, заявила, что они с Тони стали ссориться из-за отсутствия денег
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Тони и София снова в центре скандала

Тони и София снова в центре скандала

Украинская беженка София Каркадым после недолго затишья вновь ворвалась в британскую повестку. Девушка стала известна после того, как увела из семьи британца Тони за 10 дней. Английский принц бросил свою жену и двоих детей и ушел к красавице из Киева. С тех пор их жизнь превратилась в настоящее телешоу с судами, ссорами и расставаниями.

Хотя еще недавно, казалось, что эта история, наконец, закончилась. Сначала Тони Гарнетт выгнал Софию из дома и посадил ее на самолет до Украины. Девушка вернулась к своей семье. Но вскоре красавец из Бетфорда не выдержал и сам прилетел за ней, чтобы помириться. Вместе с Тони София вернулась в Англию. Пара пообещала, что больше не будет появляться в СМИ, ведь счастье любит тишину. Но британцы им не поверили, уж слишком большие деньги они зарабатывали на своих интервью. И оказалось, не зря!

Тони и София зарабатывают на своих интервью

Тони и София зарабатывают на своих интервью

Фото: СОЦСЕТИ

София и Тони вновь на первых полосах зарубежных таблоидов с новым скандалом. Британец с украинкой так сильно разругались, что английской полиции пришлось его даже арестовать. Об этом «КП» рассказала сама София.

- Тони был сильно эмоциональный, мы кричали и соседи – дураки – вызвали полицию, - призналась «КП» украинская беженка. – Поругались из-за его детей, он ставит их на первое место. Полицейские задержали Тони и доставили в участок. Он провел там пять часов. Никто его там не бил, он сам кого хочешь побьет.

София заявила, что хочет выйти замуж за Тони

София заявила, что хочет выйти замуж за Тони

Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы утихомирить пару, домой к Тони приехали сразу 8 сотрудников полиции. Им пришлось заковать любвеобильного британца в наручники. Но сейчас его уже отпустили, уголовное дело возбуждать не стали. София уверена, что напряжение в их отношениях возникло из-за денег.

- С деньгами у нас все плохо, из-за этого и стресс, ссора, - жалуется София. - Ничего, думаю, в этом году все наладится. У всех сейчас проблемы в этом плане. Про то, устроился ли Тони на работу, я говорить не хочу. О себе тоже в этом плане ничего не скажу. Это личное. Больше я не хочу давать комментарии. Это Тони нравится светиться в СМИ, вот пусть он этим и занимается.

Сам Тони ранее утверждал, что выбросил Софию из головы

Сам Тони ранее утверждал, что выбросил Софию из головы

Фото: СОЦСЕТИ

Что ждет Тони и Софию дальше, пока остается только догадываться. Но у самих британцев все их ссоры и перипетии сейчас вызывают не сожаление, а только смех. Они уверены, что все скандалы в паре – не более, чем постановка, чтобы заработать еще больше денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько зарабатывают на любовном шоу украинская беженка и британец, которого она увела из семьи

После громкого расставания англичанин Тони вернулся за Софией на Украину и забрал ее обратно в Британию (подробности)

КАРТИНА ДНЯ