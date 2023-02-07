Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 февраля 2023 года: Массовое дезертирство в рядах ВСУ и слухи о тайном визите главы ЦРУ в Москву

Алексей Резников, глава Минобороны незалежной, поражен тем, что его прочат в министры по вопросам стратегических отраслей промышленности Фото: REUTERS

Освобождена Николаевка, горит Угледар

Войска группы «Центр» угнетали 92-ю механизированную, 25-й воздушно-десантную и 95-й десантно-штурмовую бригады ВСУ в Стельмаховке в ЛНР, в Новосадовом и Ямполовке ДНР и в Серебрянском лесничестве. Свыше 100 «воинов света» отправились к праотцам. Огонь артиллерии «Западной» группировки войск на Купянском направлении погасил оптимизм подразделений 103-й бригады теробороны и 14-й мехбригады ВСУ в Гряниковке, Синьковке, Тимковке, Крахмальном в Харьковской области и в Новоселовском в ЛНР. На 40 человек в ВСУ там стало меньше. На Донецком направлении «Южная» группировка войск освободила Николаевку в ДНР. За сутки тут ушли в небытие до 90 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» в районе Угледара в ДНР и в Новодаровке Запорожской области уменьшили численность ВСУ на 70 человек. На Херсонском направлении украинцы потеряли РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Лучше не будет.

Министр обороны Украины клянет свою судьбу

Алексей Резников, глава Минобороны незалежной, поражен тем, что его прочат в министры по вопросам стратегических отраслей промышленности. Резников делает удивленное лицо: «Я думаю, что это ошибка». Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что решение об отставке главы МО по конституции самостийной может принимать только глава государства, а «процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует». По его словам, дальше он будет заниматься тем, что предложит ему президент. Но президенту некогда такой ерундой заниматься, у него постоянный поток гостей с запада — всех надо накормить, напоить, спать уложить.

Трагикомик продляет военное положение и роняет слезы

Шестой президент самостийной внес на рассмотрение Рады законопроект о продлении действия в стране военного положения. Законопроект зарегистрирован в Раде 6 февраля. Срок, на который предлагается продлить режим, не уточняется. Указ о всеобщей мобилизации на Украине Зеленский подписал 25 февраля 2022 года. В последний раз его продлили до 19 февраля 2023 года. Говоря об очередной волне мобилизации, украинский лидер сводит брови и морщит нос, словно боясь разрыдаться. Надо только не забыть отправить повестки от военкоматов в Куршевель и в Лондон.

Санкции против атомных компаний вызывают смех

Украинский руководитель своим очередным грозным указом обрушил санкции на 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли. В черный список попали Росатом и его дочерние подразделения. Зеленский предупредил, что это не последнее решение. Санкции на 50 лет введены в отношении «Атомкапитала», «Института реакторных материалов», «Государственного научного центра РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», акционерного общества «Русский сверхпроводник». Атом в испуге съежился и заметался.

Чехи не верят, что западные танки помогут Киеву

Чешский военный журналист Томаш Влах уверен, что танки, которые Запад пообещал ВСУ, столкнутся с большими логистическими проблемами. В публикации для издания Lidovky Влах пишет: «Внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями». По его мнению, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем сейчас пытаются сопротивляться наступлению российских войск. А вот лично вы помочь не хотите - подставить могучее чешское плечо, поработать на погрузке-разгрузке?

Бойцы ВСУ бегут из окопов у Кременной

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, констатирует, что бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной. Марочко сообщает: «В районе Кременной отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины». По его сведениям, все больше «воинов света» оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления. А нацбаты, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания своих же войск, не справляются с поставленной задачей.

Поляки возмущены, что их власти реабилитируют Бандеру

Возложение в Киеве венка к мемориалу с изображением флага УПА (запрещенной в России)* польским министром обороны и вице-премьером Мариушем Блащаком вызвало негодование в Польше. По данным издания Kresy, Блащак участвовал в украинской столице в церемонии возложения венка к мемориалу погибшим украинским военным. На одном из снимков польский вице-премьер запечатлен преклонившим колено перед фрагментом мемориала, где в кадре оказался флаг УПА*. На другом фото символика националистов запечатлена крупным планом. Это вызвало резкую реакцию среди поляков в соцсетях. Возмущение вызвало и отсутствие объяснений случившемуся со стороны властей. Впоследствии на сайте ведомства появилась отредактированная версия, где бандеровская символика была обрезана. Напомним, именно представители этой националистической организации резали поляков до, во время и после Второй мировой войны. Вот этим «героям» – слава?

Гашек ненавидит русских и призывает его поддержать

Доминик Гашек, хоккейный вратарь, осудил чешский телеканал TV Nova за показ прощального поединка российского бойца ММА Федора Емельяненко. Также Гашек заявил: «Трансляция матчей НХЛ с участием граждан России не только отвратительна, но и является рекламой СВО. Но TV Nova еще выше подняла планку. Законодательство нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников». Гашек призвал НХЛ приостановить действия контрактов российских игроков и раскритиковал лигу за участие в «Матче звезд» девяти россиян. Особое негодование у него вызвал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он раскритиковал другие спортивные организации за допуск россиян к участию в турнирах. Может, смелому Гашеку стоит вернуть гадким русским те сотни тысяч евро, которые от них получил этот отважный уроженец Пардубице в сезоне 2010-2011, играя в московском «Спартаке» на излете карьеры, когда этот дровосек уже больше никому не был нужен?

Прилетал ли глава ЦРУ в Москву ради Киева?

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждают ситуацию на Украине по линии спецслужб. Комментируя сообщения о якобы имевшем место визите в Россию главы ЦРУ Уильяма Бернса, Рябков заявил: «Не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы и с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций. У нас нет с американцами диалога по тематике СВО и Украины, ни по каким линиям кроме общения представителей МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне. Эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место. Но никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется». Говорить будем после выполнения задач СВО.

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