Александр Куренков, глава МЧС: Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прямому поручению Президента России Владимира Путина, глав МЧС России Александр Куренков направил группировку спасателей в Турецкую и Сирийскую Арабскую республики.

Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» в зоны разрушительных землетрясений.

Специалисты чрезвычайного ведомства имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях.

Как сообщает пресс-служба, в составе группировки - 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений: «Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших».

Для оперативного оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, в зону чрезвычайной ситуации наши спасатели доставят аэромобильный госпиталь. На базе которого более 40 специалистов будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

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