«Увела молодого»: Калашниковой приписали роман с любовником жены Лепса

Фото из архива Анны Калашниковой

В соцсети попали кадры, как певица Анна Калашникова нежится в постели с молодым красавчиком. Оказалось, что это фото со съёмочной площадки клипа Калашниковой «Не ври мне в Риме». А эффектный атлет - возлюбленный бывшей жены Григория Лепса Анны Шаплыковой Дмитрий Савчук.

Минувшей зимой репортёры и светские сплетники вовсю обсуждали громкий развод шансонье. Жена Лепса и мать его троих детей Анна Шаплыкова внезапно подала на развод. Говорят, дама устала от измен звёздного ловеласа. И сама недолго горевала, вскоре была замечена с фотомоделью и актёром Дмитрием Савчуком.

Фото из архива Анны Калашниковой

Однако и с Дмитрием Шаплыковой не так спокойно, как хотелось бы. Мужчина он яркий, эффектный, то и дело попадает в светскую хронику. Так, Савчук недавно снялся в постельных сценах с Анной Калашниковой, сыграл в клипе певицы ее бойфренда. Съёмочные кадры были настолько горячими, что в звёздной тусовке появились слухи о романе Калашниковой и Савчука. Мол, певица увела возлюбленного у бывшей Лепса.

-Не знаю, откуда такие разговоры. Мы с Димой и его братом-близнецом Виталиком знакомы уже не первый год. Нас познакомил Прохор Шаляпин. Ребята очень красивые, талантливые, много раз снимались в моих клипах. И в этот раз я пригласила их обоих, но поучаствовать в процессе смог только Дима, которому пришлось сыграть в клипе сразу две роли -себя и своего брата, -рассказывает KP.RU Анна Калашникова.-У нас вообще получились такие тёплые, можно сказать, семейные съёмки. Роль моей соперницы сыграла Оля Сан-новая девушка Прохора Шаляпина. В клипе есть момент, когда Оля целуется с Димой Савчуком. Вот у Прохора может быть хоть какой-то повод для ревности, а у нас с Димой просто красивые, достаточно скромные любовные сцены.

В клипе у Калашниковой сыграла новая девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан. Фото из архива Анны Калашниковой

По словам Калашниковой, над ее новым роликом работала огромная команда имиджмейкеров. Они-то и предложили артистке новый стиль -платиновый блонд и белье из латекса.

-Чтобы «выгулять» такой откровенный наряд, мне пришлось похудеть на три кило. Пять дней почти ничего не ела, только лёгкие овощные супчики и протеиновые батончики, -поделилась артистка.