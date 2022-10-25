Представлен список продуктов, на которые резко вырастет спрос во всем мире

Уже в следующем году расхватывать будут масло авокадо Фото: REUTERS

Диетологи, нутрициологи и ритейлеры составили список продуктов, спрос на которые продолжает расти невиданными темпами. И даже составили список самых популярных из них, основанный на изучении покупательского спроса.

Так, уже в следующем году расхватывать будут масло авокадо; все чаще используется в изготовлении различных продуктов - от чипсов до маринадов.

Начнется очередной всплеск популярности различных видов орехов. Этот раздел прогноза основан на растущем спросе на ореховое молоко и все более частые добавки ореховой муки в различные виды сдобы.

Все больше будет морской капусты (ламинарии). Ее во всем мире продолжат использовать не только как отдельный продукт, но и как вкусовую добавку для блюд с морепродуктами, которые не содержат рыбы или самих морепродуктов.

Тем, кто еще не готов отказаться от мяса, придут на помощь т.н. «благополучные цыплята», т.е. куры, выращенные в соответствии с требованиями защитников прав животных.

Из сладостей наиболее популярными станут финики. Их не только едят без особых изысков, но и приготавливают финиковый соус и даже финиковый шербет.

Любители кофе постепенно начнут привыкать к яупону – содержащему кофеин растению, произрастающему в Северной Америке. Некогда отвары из листьев яупона были популярны среди индейцев, теперь же приготовленные из различных частей этого растения травяные чаи и коктейли постепенно снова входят в моду.