Попрошайничество Зеленского наткнулось на еврейский прагматизм: Израиль отказался портить отношения с Россией

Поиграв на эмоциях, Зеленский решительно перешел к делу Фото: REUTERS

Этого не могло не случиться. Зеленский попросил оружие у Израиля. И тут столкнулись два взгляда на мир. Израиль не понимает, как можно просто так отдавать, что продается. А Украина не в состоянии осознать, что за надо хоть за что-то платить, а не получать на халяву. Украинское попрошайничество наткнулось на израильский прагматизм. Неразрешимый диссонанс, который изначально обрек попытку Украины получить средства ПВО от Израиля на фиаско. Даже удивительно, что этнический еврей Зеленский проигнорировал этот фактор.

Это, как вы понимаете, всего лишь шутка. Но совсем нешуточной выглядит попытка Зеленского выставить Израилю ультиматум в том же духе, в котором экс-посол Киева в Берлине Андрей Мельник общался с немецким политикумом, причем, с самыми высшими его эшелонами.

- Мерзкий звук полета иранских дронов каждую ночь звучит в нашем небе. К сожалению, у нас нет своего «Железного купола». У нас пока нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить наше небо. Потому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле. Нам помогают многие демократические страны. Но мы бы хотели и помощи Израиля, - заявил Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на проходящей в Израиле конференции Haaretz Democratic Summit. - Как стал возможным этот альянс (России и Ирана – прим. авт.)? Да потому что Россия проигрывает нам на поле боя, мы бьем ее на нашей земле, но у нас еще нет своего "железного купола". Поэтому Россия пытается террором в воздухе компенсировать проигрыш на земле.

Сами понимаете, если иранское изделие, то звук, особенно, для израильтян не может не быть мерзким. А для украинцев, конечно, он просто такой, что уже вызывает рефлекс. Пока условный. Давеча под Одессой в одном поселке местный житель вышел траву покосить триммером, так половина поселка резко увеличила расход воды. Для стирки нижней и верхней одежды.

Поиграв на эмоциях, Зеленский решительно перешел к делу. И начал расписывать план операции.

- Я считаю, что еще можно лишить смысла этот их альянс, если мы будем действовать вместе. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально, - заявил он и поставил Израиль перед выбором. - Не время ли вашему государству выбрать – с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора происходит полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы дадите справедливые ответы на мои вопросы.

А чтобы лишить израильтян логики и способности к здравомыслию, президент Украины решил еще побольше напугать соплеменников на исторической Родине: "У меня вопрос к вам – как вы думаете, а чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл у их альянса".

Это выступление стало реакцией на отказ поставлять вооружения, озвученный министром обороны Израиля и на разъяснения израильского посла на Украине Михаэля Бродского, заявившего в интервью в эфире "Радио НВ": " Мы не являемся членом НАТО. Страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине, - это страны, которые входят в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал в одиночку практически без помощи других стран".

- Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдёт, - разъяснил Бродский политику своей страны в данном вопросе. - Россия играет важную роль в нашем регионе не первый год, особенно после 2015-го года, когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии. Израиль обязан считаться с этим фактором в ближневосточной политике. Между Израилем и Россией многослойные, многоплановые связи. В России очень большая еврейская община, порядка 600 тысяч человек. Мы не можем не принимать в расчёт благополучие этой общины, когда принимаем те или иные решения в отношении России. Я бы назвал этот диалог сложным, но обязательным для Израиля и очень важным для израильской безопасности.

И это очень справедливый ответ на вопросы Зеленского, который перевез в Израиль своих родителей. Для Израиля самый что ни на есть справедливый. С позиций логики и здравого смысла, которых так не хватает Киеву.