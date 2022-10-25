Юрий Башмет показал, как прыгает старый больной кенгуру

По словам Башмета, филармонии есть, чем гордится Фото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Башмет провел крайне необычный мастер-класс в детской филармонии Челябинска. Как многие знают, в филармонии существует уникальный коллектив - детско-юношеский симфонический оркестр, в котором играют музыканты от десяти до 18 лет. Оркестр образовался совсем недавно, поэтому поле для работы есть. Юрий Абрамович, например, счел, что дети играют слишком зажато и во время занятия пытался добиться нужного звука. Но юные челябинцы робели перед именитым музыкантом и скованность становилась только сильнее.

Тогда Башмет сделал хитрый ход.

- А в вашем зоопарке есть кенгуру? - неожиданно спросил Башмет детей.

- Ну да, - удивленно ответили оркестранты, - вроде бы, есть.

- Однажды в Австралии мне довелось кормить кенгуру с руки, - продолжил маэстро, - я запомнил одного старенького больного кенгуру. Все прыгали высоко, полетно, как птицы. А он - вот так.

С этими словами Юрий Абрамович встал со стула, сгорбился, сложил руки на груди, как это делают кенгуру, и, напевая, отрывисто поскакал по сцене, тяжело стуча подошвами при приземлении.

От удивления музыканты выронили смычки: увидеть великого Башмета, обладателя "Грэмми", в образе кенгуру - еще неожиданнее, чем памятник седому Уралу в кафтане Деда Мороза.

После паузы разразился смех.

Юрий Абрамович удовлетворенно сел на стул.

- Поняли теперь, как вы играете?

Ко всеобщему удивлению собравшихся на мастер-классе зрителей, за час работы Башмету действительно удалось улучшить звучание оркестра. То ли педагогический талант помог, то ли старый больной кенгуру.

Башмет пообещал, что приедет на следующий год и позанимается отдельно с участниками коллектива. И так действительно будет, поскольку в прошлом году на площадке Детской филармонии был создан образовательный центр Юрия Башмета.

Не только кенгуру

Во время занятий Башмет обратил внимание на особенность коллектива:

- У вас есть третьи скрипки? Удивительно!

Безобидная реплика дошла до губернатора области Алексея Текслера.

Уже на следующий день Текслер расспросил маэстро, что не так с третьими скрипками и что нужно делать для улучшения ситуации.

Здесь уже пришла очередь удивляться Юрию Абрамовичу.

- Впервые вижу, чтобы губернатор так вникал в музыкальные вопросы! - поделился эмоциями музыкант во время неформальной встречи с журналистами. - Другой бы и не обратил внимания на мою фразу про третьи скрипки...

Маэстро объясил Текслеру, что альты - сердце полифонии, вместо третьих скрипок должны сидеть альты, которых необходимо вырастить в Челябинске и ни в коем случае не переучивать из скрипачей.

По словам Башмета, филармонии есть, чем гордится. Такого коллектива, как детско-юношеский симфонический оркестр - больше ни в одном городе нет. Но также мастро отметил и проблемные точки. По его словам, оркестр работает по плохим партитурам, поэтому еще одной основной задачей станет обеспечить коллектив подходящими нотами.

Напомним, что с 20 по 24 октября на Южном Урале проходил V Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. В рамках фестиваля коллектив "Солисты Москвы" и ведущие музыканты дали концерты в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Трехгорном.