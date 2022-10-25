Почему у Кэти Перри дергался глаз: эксперт из России раскрыл эту тайну – у наших звезд так часто бывает

Американская артистка Кэти Перри в центре внимания. Миллионы людей во всем мире заинтересовались не ее творчеством, а странным видео с ее концерта, которое быстро стало вирусным в социальных сетях.

Американская артистка Кэти Перри в центре внимания. Миллионы людей во всем мире заинтересовались не ее творчеством, а странным видео с ее концерта, которое быстро стало вирусным в социальных сетях. На нем 38-летняя Кэти Перри руками несколько раз открывает глаз, который кажется, что самопроизвольно закрывается. Видео снял поклонник певицы во время концерта. Сама артистка лишь шутит по этому поводу - нарочно подогревая слухи.

Каких только версий не строят журналисты и блогеры: основная – нервный тик или какая-то болезнь, из-за которой глаз певицы вдруг начал дергаться. Однако все не совсем так.

Топ-стилист Анвар Очилов прокомментировал kp.ru странное видео: «У Кэти Перри глаз не дергается, он просто «залип» - точнее ресницы прилипли. Такое случается и у наших звезд, просто тут неудобный момент вдруг попал на видео поклонника. Что же случилось? Артистки на съемки или концерты теперь часто используют не привычные накладные ресницы, а на магнитах. Две ленты искусственных ресниц размещаются на верхнем веке между рядом собственных ресниц. Магнитики таким образом соединяются между собой. Так как артисты на сцене не стоят, а танцуют, играют, активно двигаются, то стилисты часто подстраховываются – мы дополнительно закрепляем ленты с ресницами, используя специальный клей. Если неосторожно переборщить с клеем, то он может незаметно капнуть на нижнее веко и при активном закрывании глаз – веки слипнуться, ресницы склеятся. Наблюдал такие казусы, но их быстро и легко устраняют. У Кэти Перри видимо все пошло не так с магнитными ресницами: возможно вообще перепутали магниты – взяли из разных рядов. Во-первых, видно, что один из пучков немного отошел и она его приклеила заново. Но, во-вторых, верхние ресницы просто прилипли к нижнему веку - магниты сцепились и не давали глазу открыться. Здесь либо брак самих ресниц, либо ошибка визажиста».

Кэти Перри обыграла ситуацию с юмором, наверняка, артистка довольна тем, что видео стало вирусным. Не случайно она не спешит комментировать ситуацию, видимо придумывает захватывающий вариант для прессы. Очевидно, что поклонникам не стоит волноваться – певица здорова.