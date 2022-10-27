Как иностранцы изучают русский язык: новейший опыт

Фото предоставлены «ПРО-ВИЖЕН ЭЙДЖЕНСИ»

Чем обусловлена эта динамика, как на нее влияет текущая международная обстановка, а главное – почему граждане других стран изучают русский язык и какие возможности для этого используют? Разбирается kp.ru.

Где растет спрос на изучение русского языка

Текущее географическое и социальное положение русского языка является довольно сильным: «великий и могучий» входит в десятку самых распространенных языков мира и служит инструментом коммуникации для 258 миллионов человек. Он также закреплен в качестве официального или рабочего языка общения в 15 крупнейших международных организациях, включая ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и другие.

Вместе с тем нельзя не отметить и многочисленные вызовы, с которыми сегодня сталкивается русский язык. Речь идет как о языковой политике отдельных государств, которые выводят русский язык из своих образовательных программ и/или создают искусственные препятствия для его использования, так и об общих изменениях в восприятии России (а значит – и всего русского) на международной арене. И тем удивительнее на этом фоне выглядят статистические данные, получаемые из разных уголков земного шара:

• В вузах Белоруссии, Таджикистана и Киргизии за последние годы увеличилось количество студентов, получающих образование на русском языке, – на 45 000, 12 000 и 10 000 соответственно.

• Кабинет министров Узбекистана ввел 50-процентную надбавку к заработной плате для учителей, имеющих сертификат ТРКИ о владении русским языком на уровне С1.

• Число студентов из Китая в российских вузах за прошедший год выросло на 10%. Активно учат «великий и могучий» и в самой Поднебесной – по данным СПбГУ, количество тестируемых по русскому как иностранному увеличилось в Китае на 25%.

• За прошедшие 4 года число студентов из Египта в российских вузах увеличилось в 5 раз.

• В странах СНГ становится больше русскоязычных СМИ. Так, в Таджикистане их доля выросла на рекордные 147,8%, в Туркменистане – на 86,6%, в Азербайджане – на 80%, в Белоруссии – на 59%, на Украине – на 19,3%, в Киргизии – на 9,4%, в Казахстане – на 7%.

Здесь приведены исключительно страны, где, во-первых, отмечается рост интереса к русскому языку или укрепление его влияния в той или иной сфере (а не просто живет большое количество носителей), а во-вторых, данные о позитивной динамике подтверждены исследованиями. Если же ориентироваться не только на цифры, но и на оценки специалистов, имеющих отношение к образованию, то к этому списку также следует добавить Индию, Сирию, страны Африки (например, Танзанию) и даже США.

Фото предоставлены «ПРО-ВИЖЕН ЭЙДЖЕНСИ»

Секреты популярности

Есть несколько причин, по которым граждане других стран проявляют интерес к изучению русского языка. Первая и самая очевидная – желание повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Так, жители СНГ стремятся получить русскоязычное образование, поскольку оно дает возможность работать в российских компаниях (зачастую предлагающих более выгодные условия) или же отправиться в Россию в надежде раскрыть весь свой потенциал. Финансовые мотивы также движут гражданами Турции и других курортных стран – перед владеющими русским языком там открываются двери туристического сектора с его высокими зарплатами и перспективами для профессионального развития. Что касается Китая и Индии, то там всплеск интереса к русскому языку обусловлен укреплением торгово-экономических отношений и запуском новых совместных проектов, число которых в последнее время стремительно растет.

Еще один распространенный мотиватор – увлечение богатой русской культурой. Книги Федора Достоевского и Льва Толстого бьют рекорды по чтению и прослушиванию в 20 странах мира, поэтому нет ничего удивительного в том, что все больше людей хочет наслаждаться ими в оригинале. Кроме того, многие из тех, кто познакомился с российской литературной классикой, не останавливаются на этом и начинают интересоваться историей России, ее музыкальным, театральным и изобразительным искусством. Для того чтобы погружение в них было максимально глубоким, также необходимо знание языка.

Третья причина – коммуникация. На русском языке активно общаются ученые (в международной базе Web of Science Core Collection «великий и могучий» стабильно занимает пятое место по числу научных публикаций), а русскоязычное геймерское сообщество и вовсе считается одним из самых многочисленных и влиятельных в мире.

Новейшие тенденции в сфере обучения русскому как иностранному

До недавнего времени основными способами освоения русского языка за рубежом были поступление в русскоязычную школу (для детей), очное обучение в специальном центре, а также самообразование. Сейчас же окно возможностей значительно расширилось – прежде всего за счет развития онлайн-образования, которое не только позволяет изучать русский язык в удаленном интерактивном формате, но и предоставляет право независимого выбора темпа, времени и места доступа к учебным материалам. Кроме того, меняется и характер образовательных проектов. В дополнение к традиционным занятиям типа «лекция-семинар» появляется все больше нестандартных активностей, призванных разнообразить образовательный процесс и вовлечь обучающихся в знакомство с русским языком, культурой и традициями.

Разнообразие подходов к популяризации русского языка за рубежом хорошо иллюстрируют образовательные проекты, реализованные этой осенью при поддержке Министерства просвещения РФ. Помимо онлайн- и офлайн-курсов, они включают в себя творческие мероприятия для детей и взрослых, конкурсы на знание русского языка, а также круглые столы для педагогов-русистов – в общей сложности более 60 инициатив.

«Мы неизменно наблюдаем рост интереса к изучению русского языка среди иностранной аудитории. И сегодня одно из важных направлений – выстраивание общего образовательного пространства с российскими специалистами и их иностранными коллегами. Мы видим ряд стран, которые активно нацелены на укрепление сотрудничества в образовательной сфере с Россией и мы последовательно с ними взаимодействуем», – комментирует заместитель министра просвещения России Денис Грибов.

Несмотря на то, что большая часть из реализуемых проектов по-прежнему проводится в формате курсов, в этом году их разнообразие выросло (появилось больше мероприятий для разного уровня владения языком), а география расширилась. В частности, в начале этого учебного года Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запустил три новые программы по обучению русскому языку для граждан Зимбабве. Записаться в онлайн-школу могут как школьники и студенты, которые хотят изучить язык для старта будущей карьеры или дальнейшего поступления в российский вуз, так и все, кто интересуется русской культурой. Это первый за 30 лет подобный проект российского вуза с Зимбабве.

Некоторые образовательные инициативы охватывают не только страны, где интерес к русскому языку является отголоском влияния СССР, но и государства, чья языковая политика никогда не предполагала массового изучения «великого и могучего». Здесь можно отметить проект АНО «Институт дополнительного профессионального образования», чьи курсы русского языка как иностранного ориентированы на граждан Испании, Венгрии и других стран Европы. Участникам предлагается узнать, что включает в себя русский культурный код, познакомиться с русской литературной классикой, попрактиковаться в повседневной и деловой коммуникации на русском, изучить основы российской дипломатии и политической культуры.

Фото предоставлены «ПРО-ВИЖЕН ЭЙДЖЕНСИ»

Ярким примером нишевого подхода к популяризации русского языка и культуры, в свою очередь, является проект «Нешкольная программа», запущенный ООО «Сова». Он включает в себя тематические онлайн-мероприятия (литературные гостиные), в рамках которых учащиеся русских школ Армении, Израиля и Казахстана могут встретиться с авторами книг для подростков. Общение строится по принципу живого диалога: сначала писатель читает свое произведение (либо отрывок из него), а затем участники на русском языке обсуждают услышанное. По мнению инициаторов, такой формат развивает вкус, расширяет кругозор, повышает общую культуру, а главное – позволяет познакомиться с современным «живым» языком, который необходим для успешной интеграции в русскоязычную среду.

Широкой популярностью также пользуются игровые способы обучения. В числе прочих к ним прибегает экспертный центр «Социология и аналитика», запустивший познавательные игры-викторины для жителей Алматы и Астаны. Участникам предлагается ответить на 50 вопросов русском языке, причем для поиска верного решения специальных знаний недостаточно – нужно еще и опираться на логику, кругозор и смекалку.

Не остаются без внимания и потребности преподавателей-русистов. Для того чтобы они могли знакомиться с новейшими методическими материалами и обмениваться опытом, в России и за рубежом создаются многочисленные коммуникационные площадки. Одной из них является международный форум «Русский язык в мире», организованный Союзом участников отношений в сфере образования (Обрсоюз). Мероприятие ориентировано на преподавателей-русистов, лингвистов, методистов и руководителей образовательных организаций, для которых предусмотрен широкий спектр активностей: от просветительских лекций и презентации лучших образовательных методик до мастер-классов и литературных гостиных.

Инновационные практики обучения русскому языку, сочетаемые с классическими методиками, научные школы и исследования в русистике традиционно представляет Московский педагогический государственный университет. МПГУ создает дополнительные возможности для взаимодействия профессионалов, выступая организатором международной научно-методической сессии «Русский язык: образование, наука, культура».

«Популяризация русского языка в мире – стратегически важная задача, к решению которой необходимо подходить комплексно. Она не терпит формализованного подхода, поэтому образовательные учреждения сейчас делают акцент на максимально эффективных и разнообразных форматах обучения. Мы высоко оцениваем проекты, которые открывают перед гражданами других стран красоту русского языка и культуры, и рады, что количество этих инициатив растет. Со своей стороны мы так же будем делать все возможное для того, чтобы повысить доступность русскоязычного образования за рубежом», – отмечает ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Материал подготовлен ООО «ПРО-ВИЖЕН ЭЙДЖЕНСИ».