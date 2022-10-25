«Совкомбанк» повышает ставки по всем вкладам

Максимальный процент по депозитам вырастет до 8,7% годовых Фото: Shutterstock

«Совкомбанк» объявил о повышении ставок по всем вкладам на все сроки: с 26 октября они вырастут на 0,2% годовых. Таким образом, по вкладу «Яркий процент с Халвой» клиенты банка теперь смогут получить до 7,7% годовых вне зависимости от срока действия. Открыть депозит можно на 3 месяца, полгода или на год. Ставка по вкладу «Удобный» вырастет до 7,7% годовых при условии, что депозит открывается на длинный срок – 2 или 3 года.

При этом у всех держателей карты рассрочки «Халва» есть шанс еще больше увеличить процент по вкладу. Для тех, кто откроет депозит в «Совкомбанке» на срок не менее 6 месяцев, ставка в конце срока действия вклада вырастет на 1% годовых. Соответственно, максимальная ставка по вкладам «Яркий процент с Халвой» и «Удобный» увеличится до 8,7% годовых. Для того, чтобы сохранить повышенную ставку, клиенту необходимо регулярно расплачиваться картой «Халва», совершая не менее пяти покупок в месяц на общую сумму в 10 тысяч рублей. Также у владельцев карты не должно быть просрочек по кредитам в банке.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей. Оформить депозит можно в любом отделении «Совкомбанка». Кроме того, вклады «Яркий процент с Халвой» и «Удобный» можно открыть онлайн в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк».