Песков не стал раскрывать тему выступления Путина на "Валдайском клубе"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, в «Валдае-2022», который сейчас работает, участвует 111 представителей из 41 страны, - с этих цифр журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем «Кремля» во вторник, 25 октября, и продолжил. - Приехали, в том числе, и из западных стран, и из США. Чем объяснить то, что не случился бойкот, который некоторые прогнозировали, и известные политологи, публицисты не пошли на поводу у своих руководителей - бывших наших партнеров, а ныне - недружественных стран?

- Очевидно, - предположил Песков, - что это связано с уникальным форматом, который из себя представляет «Валдайский клуб».

Далее пресс-секретарь пояснил:

- Ведь в свое время, много-много лет назад, он («Валдайский клуб». - А.Г.) и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов, обсуждать Россию.

Вместе с теми, кто ею занимается профессионально.

Вместе с теми, кто хочет докопаться до правды.

Вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников.

Эта система, она из года в год показывает свою работоспособность.

И, конечно, (в «Валдайском клубе» принимают участие) эксперты, бывшие советологи, специалисты по России…

А сейчас, в любом случае, обсуждение каких-либо международных проблем невозможно без понимания России. И если это делается огульно, без экспертных знаний о России, то это не может считаться профессиональным обсуждением.

А здесь, наоборот, собрались люди серьезные, которые желают разобраться в том, что происходит.

- Что мы услышим от президента Путина на «Валдайском клубе» 27-го октября, - задал я ещё вопрос, а именно в ближайший четверг ожидается выступление Президента России. - Обычно особенно яркими бывают ответы на вопросы, полемика. Это все остается?

- Безусловно, состоится выступление президента, - сказал Песков. - И затем будет такое - панельное обсуждение с модератором.

- Может быть, вы уже какие-то тезисы знаете?

- Слушайте, мы никогда их не анонсируем.

- Ну, для нас, - это была моя шутка. - Здесь все свои.

- Нет, - серьезно обронил Песков.

- Понял. Спасибо.

- Пожалуйста.