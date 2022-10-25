Ученые: стареть — полезно, омолаживаться — опасно

Ученые открыли полезное свойство признанных вредными стареющих клеток в организме Фото: Shutterstock

Согласно новому исследованию Калифорнийского университета в Сан-Франциско, попытка человечества достигнуть почти вечной жизни и молодости может бумерангом ударить по самому человеку. Ученые открыли полезное свойство признанных вредными стареющих клеток в организме, которые еще принято называть «зомби – клетки». Оказалось, что не все «зомби-клетки» в организме лишние и некоторые из них способны приносить пользу, проникая в молодые и здоровые ткани и способствуя восстановлению этих тканей после повреждений.

Как именно уже, казалось бы, отжившие свое клетки работают на регенерацию своих здоровых собратьев, стало заметно по наблюдениям процессов в легочной ткани, а также в других органах, которые служат барьерами в организме. Это тонкий кишечник, толстая кишка и кожа. Оказалось, что в случае, когда применялись препараты - сенолитики, препятствующие старению организма и нацеленные как раз на выведение «зомби – клеток», то повреждения тканей в этих органах заживали медленнее.

Один из принципов нашего старения состоит в том, что в организме накапливаются отжившие свое стареющие клетки. Вместо того чтобы умирать, как нормальные состарившиеся клетки, эти «зомби-клетки» продолжают жить, выделяя коктейль из воспалительных соединений, которые формируют секреторный фенотип, ассоциированный со старением (SASP). Эти факторы связаны с болезнью Альцгеймера, артритом и другими возрастными заболеваниями, включая рак. В то же время химические вещества, которые выделяют «зомби-клетки», играют важную роль на протяжении всей нашей жизни, в том числе во время роста, заживления ран и родов. Получается, что роль стареющих клеток сложна и может быть как защитной, так и вредной.

- Стареющие клетки могут становиться своеобразными «часовыми», которые отслеживают ткани на предмет повреждения и реагируют, стимулируя близлежащие стволовые клетки к росту и инициированию восстановления, - считает один из авторов исследования доктор Тянь Пэн, доцент кафедры пульмонологии, реаниматологии, аллергологии и медицины сна Калифорнийского университета. - Наше исследование предполагает, что сенолитики (омолаживающие препараты, - прим. ред.) могут отрицательно влиять на нормальное восстановление организма, а также могут быть нацелены на заболевания, при которых стареющие клетки управляют патологическим изменением стволовых клеток.

Большему пониманию защитного свойства стареющих клеток способствовало то, что ученым удалось посмотреть, как они себя ведут не только в условиях in vitro – в лаборатории и в пробирке, но и в живых тканях. Так выяснилось, что стареющие клетки есть в достаточно больших количествах и в молодых и здоровых тканях и на самом деле начинают появляться практически сразу после рождения. Ученые также определили специфические факторы роста, которые выделяют стареющие клетки, стимулируя рост стволовых клеток и восстановление тканей.

Стоит ли человечеству отказаться от препаратов, нацеленных на омоложение? В своей работе ученые говорят о необходимости усовершенствования подобных лекарств, чтобы они были точнее нацелены на определенные подмножества стареющих клеток, которые вовлечены в болезнь, в процесс старения и общего воспаления в организме, а не в регенерацию и восстановление. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско полагают, что если антивозрастные препараты будут воздействовать на «зомби-клетки» без всякой фильтрации, удалять их все, то в результате это может сказаться на работе защитных систем организма и привести к самыми разными проблемами со здоровьем, включая и рак. Эксперименты ученых подтвердили, что если стареющие клетки были убиты сенолитиками, стволовые клетки легких не смогли должным образом восстановить свою поврежденную поверхность.