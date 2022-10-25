Однопартийцы попросили Байдена поумерить пыл на Украине

Байден устами своей пресс-службы уже ответил на письмо однопартийцев Фото: REUTERS

Многие американисты любят сравнивать нынешние США с Советским Союзом времён застоя. Трудности в экономике, дефицит продуктов, а также преследования «инакомыслящих» наподобие суда над советником предыдущего президента, Стивеном Бэнноном, по абсурдным политическим обвинениям.

Но даже в таком случае основой стабильности остаётся «властный консенсус»: когда лидер правящей силы пользуется поддержкой правящей партии, а её внутрифракционная борьба не выносится на публику.

Однако влиятельное крыло «прогрессистов» (левых либералов) Демократической партии США на днях выступило с открытым письмом к своему однопартийцу — президенту Джо Байдену. Письмо на пяти листах (из которых три с половиной — это подписи авторов, трёх десятков влиятельных членов Конгресса) призывает Белый дом начать прямые переговоры с Кремлём для урегулирования Украинского кризиса.

«В интересах Украины, США и всего мира — избежать продолжения конфликта. В этой связи мы призываем вас сочетать военную и экономическую помощь, которую США предлагают Украине, с активной дипломатической работой по прекращению огня», — призывают конгрессмены.

В противном случае, по их мнению, планете «угрожает третья мировая война», которую может вызвать «прямая военная конфронтация между США и Россией».

В числе подписантов открытого письма — Рашида Тлайб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и другие члены Палаты Представителей ультралиберального толка, ранее рьяно поддерживавшие Украину.

Почему они внезапно превратились из «ястребов» в «голубей» — понятно. Через две недели ожидаются промежуточные выборы в Конгресс, и пока «демократы» заметно отстают от своих оппонентов-республиканцев — в том числе потому, что последние на фоне экономического кризиса призывают к «разумному изоляционизму» (то есть выходу страны из Украинского кризиса).

Байден устами своей пресс-службы уже ответил на письмо однопартийцев: «Переговоры с Россией — это дело Украины [а не США]», — заявила официальный представитель Белого Дома — Карин Жан-Пьер.

Однако очевидно, что даже среди Демократической партии подобную позицию разделяет всё меньше политиков. С марта 2022 года инфляция в США не опускалась ниже 8%, а рост потребительских цен на продукты за последние 12 месяцев составил 11,2%. На этом фоне украинский вопрос для средних американцев отходит на второй план, а необходимость продолжения многомиллиардных поставок оружия для Киева вызывает сомнения.