По закону, если дни выплат или доставки пенсии приходятся на праздники или выходные, средства от государства выплачиваются на несколько дней раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий в ноябре немного изменят. Это произойдет из-за Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября. В итоге у россиян будет сразу три выходных дня – с пятницы по воскресенье. При этом те пенсионеры, которые получают деньги каждое 4-е, 5-е и 6-е число месяца, смогут получить их заранее.

По закону, если дни выплат или доставки пенсии приходятся на праздники или выходные, средства от государства выплачиваются на несколько дней раньше. Но не ранее, чем за три дня до положенного дня выплаты. Так что, это стандартная операция. Причем не важно, каким именно способом пенсионер получают деньги – на карту или через почту. Деньги придут или день в день, или раньше срока.

По данным Пенсионного фонда России, более 70% пенсионеров получают выплаты от государства на банковские карты. Меньше трети – через почту и другие доставочные организации. Доля безналичных выплат пенсий с каждым годом растет. Пенсионерам оформляют карты национальной платежной системы «Мир».

Напомним, сейчас средняя пенсия неработающего пенсионера составляет 20 850 рублей в месяц. Последнее повышение произошло в июле этого года. Тогда пенсии выросли сразу на 10%. Это должно было компенсировать резкое повышение цен, которое произошло весной. Правда, индексация не коснулась работающих пенсионеров. Сейчас разница между средним месячным доходом работающего и неработающего пенсионера превышает 5000 рублей.