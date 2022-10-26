Национальные проекты России: «Быстрее, лучше, эффективнее»

Эксперты помогают компаниям внедрять бережливое производство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальный проект «Производительность труда», как и другие приоритетные государственные программы, действует с 2018 года. Его главные цели - обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и достичь прироста производительности более чем на 20% к 2024 году. «Комсомолка» решила подвести предварительные итоги национального проекта.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ

В национальном проекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей - это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля. В июле этого года правительство решило сформировать дополнительный перечень. В ближайшее время рассчитывать на поддержку смогут системообразующие предприятия и компании с выручкой более 400 млн рублей в год - вне зависимости от сферы деятельности.

– Расширение нацпроекта позволит нарастить объем выпускаемой продукции и насытить рынок. Откроется возможность включать предприятия одной производственной цепочки, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания конечного товара, – говорит Андрей Белоусов, первый вице-премьер.

Заявку на участие того или иного предприятия в национальном проекте в рамках специального перечня должны подать власти субъекта Федерации. В данный момент власти регионов формируют списки компаний, которые будут включены в нацпроект под государственные гарантии.

– Регион должен обосновать, зачем тому или иному предприятию нужна адресная поддержка, какой эффект это даст как в социальном, так и в экономическом плане. Целевым показателем может быть как рост производительности труда, так и объем выпускаемой продукции. Если он не был достигнут, регион компенсирует федеральному бюджету затраты, – поясняет Мурат Керефов, заместитель министра экономического развития.

Национальный проект «Производительность труда» помогает предприятиям кратно увеличить объем выпускаемой продукции. Эксперты помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

«МЫ НЕ ДЕЛАЕМ КРАСИВЫХ ОТЧЕТОВ»

Консультантами по повышению эффективности выступают специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных Центров компетенций. Эксперты внедряют на предприятиях технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство. В результате сокращаются временные и финансовые затраты на производство. Значительно растет производительность труда. Предприятие при тех же материальных и людских ресурсах выпускает в единицу времени больше продукции. Качество товаров улучшается, поскольку процент брака минимизируется.

Требование к качеству предъявляется с первой единицы выпускаемой продукции. Благодаря национальному проекту мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих. По итогам участия в нацпроекте производственные показатели на предприятиях увеличиваются более чем на треть (подробнее - см. графику).

– Наше принципиальное отличие от других консультантов состоит в том, что мы не делаем красивых отчетов, а выходим на производство и вместе с вами начинаем менять производственные процессы, вы вместе с нами учитесь выявлять и устранять потери времени, простои оборудования, – говорит Николай Соломон, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

Работа построена следующим образом. На каждом предприятии создается производственный поток-образец, формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

«Федеральный центр компетенций» повышает квалификацию работников и помогает компаниям повысить производительность труда.

Реализуется проект по повышению квалификации топ-менеджмента «Лидеры производительности», а также программа переподготовки кадров от «Агентства развития навыков и профессий». Возрождается движение рационализаторства.

Помогает выйти на новые рынки «Российский экспортный центр». А обновить производство можно под заем в 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП). Разработана цифровая экосистема, которая позволяет провести диагностику предприятия, найти проблемные участки и предложить решение в режиме реального времени.

Платформа эффективность.рф поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании.

Исходя из потребностей предприятия, платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

ЛУЧШЕ РАБОТА - ВЫШЕ ЗАРПЛАТА

Национальный проект «Производительность труда» направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Среди ее основных целей: обеспечить темп роста ВВП выше среднего и рост доходов населения не ниже инфляции.

Эксперты центров компетенций помогают компаниям оптимизировать рабочие места, внедрить систему 5С (стандартизация, систематизация, соблюдение чистоты, соблюдение порядка и постоянное совершенствование) в цехах, снизить нагрузку на сотрудников предприятия благодаря исключению лишних передвижений, операций и времени производственных процессов.

Люди меньше устают, растет производительность их труда - количество единиц продукции, выпускаемых за смену, увеличивается прибыль предприятий и растет зарплата рабочих. К тому же на предприятиях возрождается движение рационализаторов: успешные предложения сотрудников по повышению производительности труда и снижению издержек поощряются денежными вознаграждениями.