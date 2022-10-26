Национальный проект «Производительность труда»

Фарминдустрия показала рост 30%. Фото: eropharm.ru

ХИМПРОМ: «30-КРАТНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ»

Без полимеров и композитов - продуктов современного химпрома - невозможно производство полиэтилена, пластмассы, резины, поролона, пенопласта, синтепона, строительных материалов. Создание новых химических компонентов и субстанций отвечает целям стратегической инициативы правительства России «Развитие производств новых материалов».

Так, ярославское предприятие «Фритекс» - один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов и изделий в России. Основное направление деятельности - изготовление компонентов для уплотнения, теплозащиты и теплообмена. В каталоге - более 1000 наименований запчастей для легковых автомобилей, грузовиков, сельхозтехники, метрополитена, ж/д транспорта, систем газопровода, лебедок буровых установок, подъемных агрегатов.

- Мы снизили излишние перемещения и запасы, в результате чего время протекания производственного процесса сократилось на 42%. Специалисты ФЦК (Федеральный центр компетенций) замотивировали сначала всех наших руководителей, а когда стали появляться первые изменения на производстве, то вдохновились уже и работники, - говорит Дмитрий Козлов, технический директор АО «Фритекс».

По итогам полугода работы с экспертами ФЦК компания «Фритекс» увеличила выработку продукции в производственном потоке на 30 процентов - с 500 единиц в смену до 650. Следующие два с половиной года предприятие продолжит оптимизировать процессы самостоятельно, получая консультации от ФЦК.

Цель - создание новых компонентов и субстанций. Фото: fritex.ru

МЕДПРОМ: «ОТ ИНСУЛИНА ДО ИНКУБАТОРА»

По данным Минпромторга России, сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% - к 2030 году. Для этого российские предприятия начинают рациональнее использовать ресурсы, время и силы сотрудников. Производители товаров для больниц и поликлиник создают новые технологии и ищут отечественных поставщиков материалов и деталей, чтобы обеспечить технологический суверенитет такой жизненно важной отрасли, как российская медицина.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, с января по май этого года выросло на 28,4% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Всего их было изготовлено на 275 млрд руб. Наблюдался также и рост производства оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии. С начала года оборудования выпущено на 12,6 млрд руб. - рост на 42,6%.

Один из наиболее жизненно важных препаратов - инсулин. Сахарным диабетом в России страдают уже 3,5% россиян. В преддиабетном состоянии находятся миллионы людей. Чтобы обеспечить их инсулином, необходимо налаженное отечественное производство, не зависящее от импортных поставок.

- Мы производим инсулины по принципу полного цикла внутри страны. Даже субстанцию производим сами. Всегда думаем о том, как модернизировать производство, сделать его еще более эффективным. Сейчас, когда страна сталкивается с разного рода ограничениями, эта задача стала еще актуальнее. Компания несет ответственность перед пациентами, понимает, что может возникнуть ситуация, когда придется выпускать еще больше лекарственных средств. Для этого необходимо максимально задействовать уже имеющиеся резервы. В этом нам помогают эксперты национального проекта «Производительность труда», - говорит Петр Родионов, генеральный директор компании «ГЕРОФАРМ».

По итогам работы с экспертами производительность участка биосинтеза инсулина выросла на 20%, а время протекания процесса по производству субстанции инсулина снизилось на 22%.

Другой пример - инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных. Они предназначены для выхаживания и проведения интенсивной терапии новорожденных, в том числе недоношенных с критически малым весом (от 500 граммов). Их производит «Уральский оптико-механический завод». Он вступил в нацпроект «Производительность труда» в 2018 году. Эксперты Федерального центра компетенций помогли компании быстрее и в большем количестве собирать инкубаторы.

Итоги: время производства одной машины сократилось с 60 до 48 дней, продукция стала качественнее, а себестоимость снизилась на 8%, выработка выросла на 10%, время производства снизилось на 29%, а запасы в потоке сократились на 10%.

- Полученный опыт тиражировали и на другие производственные линии. Это помогло в разы нарастить производство медицинских изделий во время пандемии коронавируса. Так, с 300 штук в месяц до 600 штук в день увеличился выпуск увлажнителей дыхательных смесей, которые применяют в аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего предприятие поставило в реанимации порядка 22 тысяч единиц медицинского оборудования для аппаратов ИВЛ, - приводит пример Анатолий Слудных, генеральный директор «Уральского оптико-механического завода».

Наш агропром укрепили еще санкции 2014 года. Фото: Shutterstock

АГРОПРОМ: «УЛУЧШЕНИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ СОТРУДНИКОВ»

Одна из главных составляющих государственной безопасности - продовольственная. Прогресс в этой отрасли виден с 2014 года. В большинстве сфер отечественные производители занимают львиную долю. Но потенциал для повышения производительности труда здесь тоже есть.

К примеру, бережливое производство сэкономило челябинскому производителю мясных полуфабрикатов больше полумиллиона рублей.

- У нас исключительно положительные эмоции от работы с экспертами фонда. Мы уже видим результат оптимизации процессов. На 22%, с 350 до 270 тонн, снизили незавершенное производство на пилотном потоке производства мяса свинины. Да и людям работать становится проще и легче: мы сократили их перемещения по цеху, навели порядок на рабочих местах. Теперь все необходимое всегда под рукой. Сотрудники стали высказывать свои идеи по улучшениям, раньше такого не было. Я вижу, как это их вдохновляет, - делится впечатлениями Елена Валеева, генеральный директор ООО «Мясной регион».

После диагностики пилотного потока рабочая группа обнаружила более 160 проблем. Среди них: неэффективное использование оборудования, отсутствие адресного хранения, финансовые потери, отсутствие контроля приема продукции между подразделениями, вынужденная переупаковка, непосерийная отгрузка и многое другое. Для их решения провели монтаж подвесных путей, что привело к сокращению излишней транспортировки на 2600 метров, а также исключило пересечение потоков и простои в подаче сырья. Кроме того, время протекания процесса сократилось на 11%, со 110 до 98 часов, уменьшились трудозатраты.

Одежду для спорта производим сами. Фото: sportego.ru

ЛЕГПРОМ: «ПРОДУКЦИИ СТАЛО БОЛЬШЕ, ВРЕМЕНИ УХОДИТ МЕНЬШЕ»

Не менее важная отрасль - легкая промышленность. Конкурировать с азиатскими конкурентами сложно, но, как оказалось, можно. Особенно если повысить производительность труда.

В петербургской компании «Спортэго» в качестве пилотного проекта выбрали производство сублимационной одежды (шорты и футболка). Это основной, самый протяженный производственный поток. Эксперты РЦК (Республиканские цифровые коммуникации) выявили на нем 38 проблем, среди которых: нехватка персонала и комплектующих, срыв сроков поставки материалов, поломки оборудования, недостаточная квалификация некоторых сотрудников. В качестве эталонного выбрали участок раскройки. На нем много ручного труда и высокий потенциал улучшения. Также на производстве ввели систему планирования подачи комплектующих. Теперь ткани на складе готовятся с вечера предыдущего дня, а не в сам день начала производства заказа. Благодаря этому время подачи тканей на участок сократилось в 6 раз: со 120 до 20 минут (на 83%). На складе организовали адресное хранение, а на производстве появились зоны для готовой продукции.

Внедрение технологий бережливого производства повысило выработку: количество товаров, которое производит каждый работник за единицу времени, - на 34%, а срок выполнения заказа сократился с 13 до 8 дней.

- Изначально на участке был хаос, но мы внедрили систему 5С и визуализацию. Теперь работник видит, где и какие лежат лекала, что находится в работе. Например, удалось сократить время поиска ткани на участке с 20 до 2 минут, - говорит Надежда Шувакина, руководитель эталонного участка предприятия.

В ростовской компании «Элис Фэшн Рус» тоже внедряют в работу цехов принципы бережливого производства. В итоге объем производства на выбранном потоке всего за полгода вырос на 18%. А времени на производство большего объема текстильной продукции уходит на 36% меньше.

Специалисты ФЦК вместе с рабочей группой из работников предприятия на 30% снизили количество незаконченных изделий - с 8 тысяч до 5,6 тысячи единиц разной одежды. Это очень важный показатель, ведь вся продукция, которая одновременно находится в работе, замедляет производственные процессы, занимает много места, ее сложно хранить, транспортировать, учитывать. Другими словами, большой объем незавершенного производства усложняет работу сотрудников предприятия.

Примечательно, что и новых специалистов, и сотрудников, которые давно в команде, вовлекают в процесс по улучшениям производственных процессов. Сотрудники могут подать свои предложения по рационализации и оптимизации производства. За лучшие предложения работников премируют.

С момента запуска «Фабрики идей» сотрудники подали более 60 рационализаторских предложений. Обучение основам бережливого производства прошли более 100 сотрудников компании.

Главней всего - аромат в доме. Фото: Shutterstock

ПАРФЮМПРОМ: «МЫ СПОСОБНЫ ЗАНЯТЬ ДО ПОЛОВИНЫ»

Как считают в Минпромторге, в парфюмерно-косметической отрасли сегодня открыто уникальное окно возможностей. Отечественные производители могут занять свою нишу на рынке, который постепенно освобождается от засилья иностранных конкурентов.

Уже сейчас парфюмерно-косметическая отрасль способна занять до половины рынка - если не по всем товарным категориям, то по отдельным точно. Для этого у ведущих компаний есть современные производственные мощности, обширный опыт и квалификация, высокое качество продукции. При этом отрасль не стоит недооценивать. Она может стать одним из двигателей экономического роста страны, ее развитие повлияет на смежные отрасли.

К примеру, во всем мире косметическая промышленность является ключевой отраслью химической индустрии. Производство косметики может стать локомотивом новых разработок по широкому спектру направлений прикладной науки не только в химии, но и в биологии, медицине, а в итоге занять значимое место в экономике страны, как это произошло, к примеру, в Южной Корее, которая в этом году станет третьим по величине мировым экспортером косметики, или во Франции, где косметическая отрасль по экспорту уступает лишь автомобильной промышленности.

Но одного протекционизма со стороны государства недостаточно. Производительность труда на предприятиях должна быть на мировом уровне. Этот процесс постепенно идет. Так, у Уфе компания «Фабрик Косметик» добилась повышения производства косметики в 2,8 раза благодаря национальному проекту «Производительность труда». На предприятии реализовали пилотный поток по производству бурлящих шаров для ванн с солью.

В Воронежской области компания «ЭФКО Косметик» успешно реализовала пилотный поток производства по системе 5С (стандартизация, соблюдение чистоты, соблюдение порядка, совершенствование, сортировка). Для внедрения технологий бережливого производства выбрали поток производства твердого туалетного мыла, а также модернизировали работу на предпроизводственном складе. Для внедрения инноваций сначала персонал обучили новым правилам работы, а затем оптимизировали производство. Благодаря внедрению инноваций объемы производства на потоке выросли на 22 %, незавершенное производство снизилось на 10%, а время сократилось на 14%. Экономический эффект достиг 7,39 млн рублей в год дополнительной прибыли. И это только на одной линии, аналогичных которой еще пять.

- Проект дал возможность не просто оптимизировать один поток, но и обучить персонал, который будет тиражировать результаты проекта на другие участки, а также в целом по-новому взглянуть на наши производственные процессы и выявить потенциал для дальнейшего развития потоков предприятия, - резюмирует Вадим Решетняк, генеральный директор ООО «ЭФКО Косметик».

ОФИСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Предприятия - это не только производственная площадка, но и административная структура: кадры, бухгалтерия, юристы. Поэтому оптимизация должна касаться и офисной работы. Ведь если внутренний документооборот тормозит производственные процессы, все усилия по переналадке оборудования и сокращению цепочек могут пойти насмарку. А чтобы компаниям было проще понять, как именно нужно оптимизировать офисную работу, в некоторых регионах созданы специальные площадки, где работники могут пройти офлайн-тренинг в условиях, приближенных к реальным.

- На площадке представлена симуляция офиса с генеральным директором, экономистом, юристом и специалистами других служб, благодаря чему участники приобретут навыки по оптимизации процессов перемещения документов и сокращению сроков их согласования, научатся снижать количество возвратов документов на доработку, обоснованно сократят офисные площади. И, конечно, анализировать и удовлетворять потребности клиентов, - говорит Наталья Компанеец, руководитель проектов РЦК Оренбургской области.

В рамках обучения участники за один день «проживают» три игровых раунда, в которых должны подготовить определенное количество договоров поставки материалов и достичь снижения времени протекания процесса, количества передвижений сотрудников и документов, добиться минимальной себестоимости продукции и максимальной прибыли предприятия.

На учебно-производственной площадке участники в реальном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства в офисе и видят, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности компании.