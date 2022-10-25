62% россиян считают, что за пропаганду ЛГБТ нужно ввести уголовную, а не административную ответственность

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Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ. Теперь депутатам еще предстоит согласовать документ и определить точное наказание за такие нарушения. Предположительно, нарушителям будет грозить административная ответственность. Однако больше половины россиян считают, что этого недостаточно и за пропаганду ЛГБТ необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

62% опрошенных уверены, что пропаганда ЛГБТ настолько серьезное преступление, что требует именно уголовного наказания. По мнению респондентов, штрафы или другие административные санкции не смогут кардинально повлиять на ситуацию.

«Мы должны полностью искоренить все, что связано с ЛГБТ, чтобы наши потомки жили в здоровом обществе», - категорично заявляет участница опроса.

«Между собой-то люди пусть делают, что хотят, но зачем говорить об этом публично? Такую пропаганду обязательно нужно пресекать», - соглашается другая.

При этом каждый пятый опрошенный считает, что если человека уже задержали и осудили за пропаганду ЛГБТ необходимо заблокировать его аккаунты в Сети и запретить ему публичные выступления. Такой человек не может быть примером для других и давать ему продвигать свои нездоровые взгляды не стоит, уверены 22% респондентов.

8% россиян верят, что проблему пропаганды можно решить крупными штрафами. При этом платить должны и простые люди, которые ведут себя недолжным образом и расселяют остальных, и знаменитости, и те, кто ведет пропаганду через творчество: музыку, фильмы, сериалы, литературу.

5% россиян полагают, что заставить нарушителя одуматься могут только обязательные работы. Если отправить пропагандиста, к примеру, мести улицы, а то и вовсе таскать тяжести, то это может отбить у него желание в будущем продвигать в массы нездоровые идеи.

Оставшиеся 3% отмечают, что пропаганда ЛГБТ не такое уж серьезное преступление. В конце концов, здоровый человек все равно на это не поведется, а значит, никакой опасности для будущего в такой пропаганде нет. Наказывать нарушителей, конечно, нужно, но не слишком строго. Респонденты верят, что разъяснительной беседы будет вполне достаточно.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,5 тысячи человек.