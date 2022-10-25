Мало спишь - быстрее стареешь: ученые узнали, как недосып ускоряет дряхление организма

Новое исследование показало, что при дефиците сна происходит сбой на уровне ДНК в клетках, отвечающих за работу иммунитета Фото: Shutterstock

Общие слова о том, что не высыпаться вредно, сегодня мало кого заставляют оторваться от ночного зависания в соцсетях или просмотра телевизора. А как насчет конкретных угроз - скажем, преждевременного старения? Чтобы не быть голословными, ученые медицинского центра Маунт Синай (Нью-Йорк) вместе с коллегами из Гарвардской медицинской школы (Бостон) провели анализ на самом глубоком уровне. Специалисты исследовали, как при недосыпе меняется работа генов в клетках, отвечающих за святая святых - кроветворение и иммунитет. Речь идет о гемопоэтических стволовых клетках костного мозга.

На людях поставить эксперимент с прерыванием сна и регулярным взятием на анализ костного мозга, разумеется, затруднительно. Поэтому «добровольцами» стали лабораторные мыши. Наука давно подтвердила, что процессы, происходящие в организме у таких грызунов и у человека во время сна и бодрствования, очень схожи. Поэтому результаты исследования смело можно переносить на представителей нашего рода, считают эксперты.

Что именно узнали ученые? Если пояснять упрощенно, то при дефиците сна нарушается работа ряда генов в гемопоэтических стволовых клетках. Это негативно отражается на формировании иммунных клеток. И в то же время способствует развитию воспалительных реакций.

В свою очередь, воспаление запускает ускоренное старение организма. Быстрее дряхлеют сосуды, сердце, портится кожа. Нейровоспаление приводит к ускоренному старению головного мозга. У специалистов даже есть термин «инфламэйджинг» (inflammaging): воспаление (inflammation) + старение (aging). Он означает дряхление организма под воздействием вялотекущего воспалительного процесса.

Насколько обратимы неблагоприятные изменения в кроветворении и работе иммунной системы, начавшиеся из-за недосыпа? На этот вопрос ответа пока нет, требуются дополнительные исследования. Но в целом известно, что чем дольше человек живет в режиме дефицита сна, тем больше сокращает себе жизнь. И в любом случае очевидно: чем скорее вы займетесь налаживанием ночного отдыха, тем лучше, подчеркивают специалисты.

Кстати, эффективность способа «добирать» на выходных до сих пор вызывает споры в научном сообществе. Существенно повлиять на глубинные сбои в работе организма такая мера вряд ли сможет, предупреждают одни эксперты. И все же отсыпаться хотя бы два раза в неделю куда лучше, чем страдать от дефицита все семь дней, отмечают другие.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще известно науке о последствиях нехватки сна

Как рассказал «КП» один из ведущих российских сомнологов, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова к.м.н. Александр Калинкин, наблюдения за большими группами людей в разных странах показали, что из-за дефицита сна:

- нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Бессонная ночь, в частности, может привести к опасному скачку давления;

- происходят неблагоприятные изменения в мозге, повышается риск болезней Альцгеймера и Паркинсона;

- сбивается выработка серотонина и дофамина, которые в народе называют гормонами радости и удовольствия. Это ведет к снижению настроения, повышению агрессии, тревожности и к нарушению концентрации внимания;

- падает выработка тестостерона у мужчин и нарушается гормональный баланс у женщин;

- снижается устойчивость организма к вирусным инфекциям. Те, кто спит меньше 6 часов, чаще всего становятся жертвами респираторных вирусов.

ВОПРОС В ТЕМУ

Какой режим сна самый лучший?

Стандартный подход такой:

- для людей 18 - 65 лет норма сна - 7-9 часов в сутки,

- для пожилых - 7-8 часов в сутки,

- для детей до 17 лет - 8-10 часов в сутки.

Лучшим временем отхода ко сну традиционно считается период до 11-12 часов ночи.

! Однако современная медицина, которая развивается в направлении персонализации, то есть индивидуального подхода к каждому человеку, все больше отходит от подобных стандартов. Сейчас врачи-сомнологи призывают не стричь всех под одну гребенку.

* Во-первых, появляется все больше доказательств, что люди генетически предрасположены быть «жаворонками» или «совами». Для последних подъем раньше 9-10 утра это реальный удар не только по психике, но и по здоровью в целом (как мы знаем, все болезни от нервов). Зато у сов повышена работоспособность вечером.

* Во-вторых, норму сна по-хорошему тоже нужно определять индивидуально, считают эксперты. «Для кого-то это может быть и 6 часов, а для кого-то - все 10», - рассказал «КП» Александр Калинкин.

* Специалисты дают такой совет. Когда вы очередной раз возьмете отпуск, отоспитесь всласть первые пару дней. А потом, когда почувствуете, что «сбили оскомину», проследите: сколько часов в среднем требует спать ваш организм, если по утрам не заводить будильник? Это и есть ваша индивидуальная норма. Как правило, она мало меняется в течение жизни.

! Если всегда вам было достаточно для полноценного отдыха 8-9 часов, а теперь едва хватает 12-ти, пора обращаться к врачам. Аномально высокая - именно лично для вас - потребность во сне, скорее всего, сигналит о возникновении неполадок в организме. Начните с визита к терапевту.