Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях

Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани. Это можно сделать с помощью вклада «Новые возможности». Открыть его можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка.

Как открыть депозит?

Для этого клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше 5 тысяч долларов на конец дня 13 октября.

Каковы условия вклада?

Вклад рассчитан на 3, 6 или 12 месяцев.

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей или 7 тысяч юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада.

А какая ставка?

Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно.

Предложение действует с 24 октября 2022 года по 15 марта 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте банка.

- Мы видим новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах. С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах, - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.