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Политика25 октября 2022 14:54

Полный текст выступления Владимира Путина на заседании координационного совета 25 октября 2022, о чем говорили и какие меры приняли

Публикуем выступление Владимира Путина на заседании координационного совета 25 октября 2022
Владимир РОМАНЕНКО
Выступление президента России Владимира Путина на совещании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ 25 октября 2022 года

Выступление президента России Владимира Путина на совещании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ 25 октября 2022 года

Фото: REUTERS

Стенограмма выступления президента России Владимира Путина на совещании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 25 октября 2022 года:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Как вы знаете, 21 октября подписан Указ о создании координационного совета при Правительстве России.

Коллеги много раз и по разным поводам – и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции – говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы в принятии решений по самым разным направлениям нашей деятельности. Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооружённых Сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее.

Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новый импульс и новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления этой самой нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране.

Сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными, вы знаете, мы много раз со многими из вас, сейчас принимающих участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, ещё раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили.

И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» – в самом широком смысле этого слова. И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причём самой разной направленности – и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации. Именно для этого, собственной говоря, и создан координационный совет.

Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят.

В координационный совет вошли заместители Председателя Правительства, руководители ведомств, в том числе и силового блока, представители Администрации, регионов Российской Федерации. Возглавляет его, как известно, Председатель Правительства, которому я и хочу сейчас передать слово.

Михаил Владимирович, просил бы Вас сказать о том, как Вы предполагаете выстраивать эту работу в самое ближайшее время и что Вы считаете главным, самым приоритетным в этой работе.

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