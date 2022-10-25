Выступление президента России Владимира Путина на совещании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ 25 октября 2022 года Фото: REUTERS

Стенограмма выступления президента России Владимира Путина на совещании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 25 октября 2022 года:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Как вы знаете, 21 октября подписан Указ о создании координационного совета при Правительстве России.

Коллеги много раз и по разным поводам – и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции – говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы в принятии решений по самым разным направлениям нашей деятельности. Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооружённых Сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее.

Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новый импульс и новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления этой самой нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране.

Сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными, вы знаете, мы много раз со многими из вас, сейчас принимающих участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, ещё раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили.

И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» – в самом широком смысле этого слова. И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причём самой разной направленности – и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации. Именно для этого, собственной говоря, и создан координационный совет.

Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят.

В координационный совет вошли заместители Председателя Правительства, руководители ведомств, в том числе и силового блока, представители Администрации, регионов Российской Федерации. Возглавляет его, как известно, Председатель Правительства, которому я и хочу сейчас передать слово.

Михаил Владимирович, просил бы Вас сказать о том, как Вы предполагаете выстраивать эту работу в самое ближайшее время и что Вы считаете главным, самым приоритетным в этой работе.