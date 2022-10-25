Фото: akorda.kz

В Казахстане широко отмечают праздник День Республики, получивший в начале осени по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева статус национального праздника. По этому случаю казахстанцы получили три выходных дня, и во всех регионах и уголках станы, начиная с субботы, проходят торжественные мероприятия: концерты народной и классической музыки, спектакли, «круглые столы», дебатные турниры, выставки, встречи с известными людьми, научные конференции, творческие конкурсы, конкурсы эссе и чтецов, а также спортивные состязания.

«Опора и богатство государства – его граждане»

Начиная с раннего утра, с этим замечательным праздником казахстанцев уже поздравили лидеры многих мировых держав, а первым соотечественников поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что именно Декларация о государственном суверенитете Казахстана, принятая 25 октября 1990 года, открыла путь к священной Независимости республики, став истинно историческим событием. Поэтому, пояснил глава государства, этот день получил самый высший статус.

«День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!» – подчеркнул в своём поздравлении президент.

Фото: akorda.kz

Напомним, что в документе, принятом ровно 32 года назад, в качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность территории, а единственным источником власти был назван народ страны. Казахстан заявил о своём праве на возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, казахского языка (а также других языков народов республики), укрепление национальной самобытности. Был провозглашён принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных проблем.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Однако в 2001-м он был перенесён в разряд государственных. Ещё восемь лет спустя – в 2009 году провозглашение государственного суверенитета сочли промежуточным этапом, после которого «наступило более важное событие – провозглашение независимости Казахстана». Поэтому в апреле 2009 года празднование Дня Республики отменили, а 25 октября сделали рабочим днём. И вот, наконец, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 29 сентября 2022 года закон, возвращающий празднику его высокий статус и значение.

По мнению председателя Союза уйгурской молодёжи, члена Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Рустама Кайрыева, 25 октября 1990 года – одна из ключевых дат в укреплении независимости государства, поэтому решение президента вернуть День Республики и придать ему статус национального праздника абсолютно правильное.

«Благодаря этому, молодые казахстанцы будут знать и понимать историю развития своей страны, как она шла к независимости, о которой столетиями мечтали наши деды и прадеды, каким был пройденный к этому путь. Без полного знания своей истории мы не сможем строить своё будущее, открывать новые горизонты для конкурентоспособности Казахстана. Теперь, как сказал президент, важно определить новые стратегические ориентиры для дальнейшего развития», – добавил Рустам Кайрыев.

«Не свернём с намеченного пути»

Нельзя не отметить, что за 31 год своей независимости Казахстан состоялся как самостоятельное демократическое государство с самой развитой в Центральной Азии экономикой, устойчивыми государственными институтами, в стране царит межнациональная и межконфессиональная гармония, республика глубоко интегрирована в мировую торгово-экономическую систему. Страна уважаема мировым сообществом за свою многовекторную международную политику и миролюбивые инициативы. Достаточно сказать, что государство, которому после распада СССР достался четвёртый в мире по мощности ядерный потенциал, добровольно отказалось от ядерного оружия и закрыло Семипалатинский ядерный полигон.

Фото: akorda.kz

Сегодня Казахстан – полноправный член ООН, активно укрепляет сотрудничество с наиболее влиятельными международными организациями, такими как Евросоюз, МАГАТЭ, ЮНЕСКО. Кроме того, республика – яркий пример того, как правильно строить свои отношения с соседними странами, в том числе со своим главным стратегическим партнёром – Россией.

Как известно, страна при президенте К.-Ж. Токаеве взяла курс на построение Нового, Справедливого Казахстана: в республике полным ходом проводятся масштабные политические, экономические и социальные реформы, поддержанные подавляющим большинством граждан. В частности, внесены необходимые для этого изменения в Конституцию, законодательно упрощён механизм регистрации политических партий, желающих принять участие в выборах, существенно упрощена процедура проведения митингов и общественных собраний. Отменена смертная казнь. Принят закон, запрещающий действующему президенту состоять в той или иной партии, а его родственникам – занимать руководящие посты в органах власти и связанных с государством компаниях. Президент отныне не может занимать высший государственный пост больше одного 7-летнего срока.

«Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство». В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка. Мощное развитие получит малый и средний бизнес», – заявил Касым-Жомарт Токаев в своём Послании к нации в сентябре этого года.

Говоря о задачах на будущее, президент призвал соотечественников «ни в коем случае не почивать на лаврах» и чётко обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны.

«Будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках. Призываю всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов. Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твёрдо следовать принципам справедливости. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера. Мы не свернём с намеченного пути! Вместе мы построим Справедливый Казахстан!» – пообещал глава государства.

«Беречь дружбу наших народов»

Кстати, на днях – 22 октября – Казахстан и Россия отметили ещё одну судьбоносную дату – 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, открывшую новую эру в отношениях двух братских стран, направленных на укрепление дружбы, добрососедства, союзничества и стратегического партнёрства.

Напомним, что в 1998 году Казахстан и Россия подписали «Декларацию о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие», причём аналогичного договора ни у России, ни у Казахстана нет ни с одной другой страной. Кроме того, обе страны являются активными участниками евразийского интеграционного процесса, инициаторами создания нескольких базовых международных альянсов на постсоветском пространстве – таких как Таможенный союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), успешно взаимодействуют также в рамках ООН, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Важным результатом стало тесное сотрудничество стран-соседей по всем направлениям человеческой жизнедеятельности – от торгово-экономической кооперации до цифровизации, энергетики и космоса. Сегодня Россия – не только самый крупный торговый партнёр Казахстана и крупнейший поставщик товаров в республику, но и важнейший рынок сбыта казахстанской продукции, дающий ей выход на рынки других стран мира. В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров – машины, оборудование и транспортные средства, запчасти, древесина, сельскохозяйственное сырье. Казахстан экспортирует минералы, металлы, товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольственные и сельскохозяйственные товары, текстиль.

Любопытно, что Казахстан занимает 2-е место по СНГ и 10-е место в мировом рейтинге внешнеторговых партнёров России. Товарооборот с Россией на треть превышает товарооборот республики с Китаем, порядка 20% от всех зарубежных сделок Казахстана приходится на долю Российской Федерации. В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч предприятий с российским участием, и их число неуклонно растёт.

Ещё несколько показательных цифр были озвучены президентами Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным во время двусторонней встречи в мае этого года. Так, товарооборот между Россией и Казахстаном достиг рекордной отметки 25 млрд долларов (рост составил 34%), на разных стадиях реализации находятся 20 крупных совместных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, а инвестиции российских компаний в экономику РК составили 17 млрд долларов. И всё это несмотря на мировой кризис и жёсткую санкционную политику Запада.

«Между нашими странами, – отметил недавно президент Касым-Жомарт Токаев в интервью российским СМИ, – налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах. У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога. Нас связывает очень многое, неразрывное в своей основе: многовековая общая история, единое, по сути, культурное и духовное пространство, неразрывные экономические связи, самая протяжённая в мире граница. Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана».