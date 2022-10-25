Зеленский оскорбил Китай, послав парламентскую делегацию Украины на Тайвань

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Что ни говорите, а Порошенко на порядок умнее Зеленского. Зря я про него, получается писал, мол, занимающий пост президента всю его президентскую каденцию. Хоть он и кошмарил Донецк с Луганском в меру своих возможностей, он бы вряд ли, наверное, довел дело до военного конфликта. Да и сейчас он ведет себя в разы адекватнее своего преемника.

Многократно довелось слышать, что Зеленский, дескать, талантлив. Но пока у него можно отметить только один талант – портить со всеми отношения по любому поводу или без оного. Вот и сейчас, Порошенко поздравил товарища СИ с избранием его руководителем Компартии Китая и с тем, что тот остается руководить Китаем..

- Поздравляю Его Превосходительство Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК 20-го созыва Коммунистической партии Китая! – написал Петр Алексеевич и разразился настоящим панегириком, как хорошо они, дескать, сотрудничали. Не стал вспоминать, как Украина, как минимум, дважды кинула Китай, с зерном и с "Мотор Сич". Мол, кто старое помянет, тому что-то надо отрезать. Дифирамбы следуют, как говорится.

А вот Зеленский продемонстрировал свой редкий талант добиваться успеха в поисках врагов. Старых ему мало, ему новых подавай. Парламентская делегация Верховной рады Украины торжественно и с помпой прилетела на Тайвань. Хотя возглавляет ее в украинском парламенте лидер фракции "Голос" Кира Рудик, всем понятно, что это мероприятия "Слуги народа" Зеленского. Просто по той причине, что "Слуга народа" – партия не простого, а даже и конституционного большинства и может принимать решения по всем вопросам, наплевав на попутчиков. Сразу после переизбрания товарища Си в континентальном Китае на третий срок. Это в любой стране воспринималось бы, как откровенный плевок в лицо, а в Китае, где сохранить лицо не просто очень важно, и где все мельчайшие нюансы изучаются под увеличительным стеклом, это все равно, что ударить кувалдой по микроскопу и публично нагадить в душу. Слабоумие и отвага в крайних видах своих проявлений.

Что же делала украинская делегация на Тайване? А она там укрепляла дружеские и союзнические отношения. Как заявила Кира (и ведь никто эту блондинку даже не попытался остановить), Тайвань борется за свою свободу, как и Украина, а потому обе страны являются естественными союзниками. Больше никаких результатов и итогов достигнуто не было. Подержались за руки, почмокались и разбежались, преисполненные дружеских чувств.

- Именно поэтому так важно признать поддержку, которую Тайвань оказывает Украине, и эта поддержка растет, и я хочу выразить свою благодарность за это, - заявила пани Рудик, констатируя итоги визита, и помахала тайваньским флажком. Участники встречи прикололи к своей одежде значки с флагами Тайваня и Украины, выступали и махали комплектами флагов нового "стратегического Тройственного союза" – Тайвань, Литва и Украина.

Очень уместно, особенно, если учесть, что воссоединение континентального Китая со "сбежавшим" островом уже стало одной из стратегических задач нынешнего руководства КНР, о чем было объявлено с трибуны партийного съезда. И тут вот так сразу и смело записывать себя в союзники Тайваня, что означает объявление себя даже не противником, а врагом КНР. На такой шаг даже США не осмелились. Только Литва раньше, а сейчас – Украина. Что КНР сделала с Литвой легким движением плеча после того, как Вильнюс начал свою фронду против Пекина в угоду Тайбэю, никто из нынешних "борцов за свободу" и "стратегических союзников" почему-то не вспомнил. И что Литва каким-то краешком задержалась на краю пропасти и не свалилась в историческое небытие.

Более того, практически параллельно в Киеве объявили, что судьба Тайваня сейчас решается под Херсоном.

- Если Россия оправится после поражения в украинско-российской войне и станет надёжным союзником Китая в тех планах КНР, которые касаются Тайваня, для США это будет огромный вызов, который, в условиях такого союза Россия-Китай, будет сложно преодолеть, - заявил на пресс-конференции в Киеве украинский политический эксперт Константин Матвиенко и тут же добавил. - Поэтому судьба Тайваня — и на Тайване это хорошо понимают — решается сейчас в херсонских степях. Поэтому мир должен нам (Украине – прим авт.) помогать мощнее.

В Киеве объявили, что судьба Тайваня сейчас решается под Херсоном. Фото: REUTERS

Это, безусловно, совершенно блестящий пассаж о том, как теплое сравнивают с мокрым на фоне уже безудержно галопирующей мании величия. Но все понимают, что все в мире происходит вокруг Украины и должно делаться для нее.

Что, впрочем, не отменяет главного. Зеленский в очередной раз проявил свой редкий талант находить врагов и делать таковыми тех, кто, в общем-то, до него относился к Украине нейтрально и, возможно, где-то даже с какими-то, хотя бы, минимальными симпатиями.

Что, не будем скрывать этого, просто прекрасно для России. Продолжайте, Вольдемар. Немцы, к примеру, уже теряют терпение. Букетик с ирисами, как намек на ожидание поставок систем ПВО из Германии, в купе президенту ФРГ – это тоже из этой же серии.

Продолжайте.