Век такой, у нас с ним - бой! Почему депутаты именно сейчас озаботились запретом ЛГБТ-пропаганды

Законопроект предусматривает наказание за гей-пропаганду рублём: для граждан штраф - от 50 до 400 тысяч, для юридических лиц - от 800 тысяч до 5 миллионов. Фото: Shutterstock

С чего вдруг депутаты именно сейчас, в разгар спецоперации, озаботились запретом ЛГБТ-пропаганды? Об этом обозревателю «КП» Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

КАДЫРОВ СЧИТАЕТ, ЧТО НАДО ПОЖЕСТЧЕ

- Вы один из авторов громкого законопроекта о запрете гей-пропаганды. Теперь не только для детей, но и нас, взрослых.

- А еще об ответственности за пропаганду педофилии и запрете на демонстрацию среди несовершеннолетних нетрадиционных отношений.

- Какое наказание?

- Административное. Для иностранцев это не только штраф, но и выдворение из России. Для наших граждан за гей-пропаганду штраф - от 50 до 400 тысяч, для юридических лиц - от 800 тысяч до 5 миллионов.

Еще серьезнее наказание за пропаганду педофилии. Для юрлиц штраф - от миллиона рублей до 10 миллионов.

Александр Хинштейн.

- Давайте сразу договоримся, что я не за секс-меньшинства и педофилов. И в мыслях нет! Но вопросы будут острые. Вот Рамзан Кадыров уже заявил, что вам надо было пожестче.

- Я - за поступательное движение. Сегодня вообще нет ответственности за эти явления, возмущающие большинство граждан. Запрет есть только на пропаганду ЛГБТ среди детей. Но и его легко обходят. Поэтому мы вводим серьезные штрафы. Задача - прекратить вакханалию.

- Какую? Что-то я пропустил момент, когда в нашу мирную жизнь вторглись страшные геи-пропагандисты…

- А я их вижу! У нас на телеэкране появляются артисты, одетые в женскую одежду.

- Так я и думал! Киркоров?

- Я не конкретизирую. Мне задают вопрос: а фильм «Здравствуйте, я - ваша тетя!», где Калягин переодевается в женскую одежду - пропаганда? Нет. Он - мошенник, который хочет выдать себя за тетю Чарли из Бразилии! Это и близко не трансгендерность. Но когда мужики-артисты демонстративно красят ногти, губы и целуются…

- Может, это шоу? Людям весело.

- Я вас уверяю, если мы будем показывать на сайте «Комсомольской правды» порнографию - рейтинги будут самые высокие.

- Это плохо! Я - против.

- Но так устроен человек: запретный плод сладок.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МАМЫ СВИНКИ ПЕППЫ

- В мультсериале «Южный парк», например, недавно появился герой - педофил, - продолжает Хинштейн.

- Ужас! Но это мульт для взрослых.

- А «Свинка Пеппа»?!

- Господи, а с ней-то что?!

- У меня младший ребенок любит «Свинку Пеппу». И я счастлив, что он не видел серию, где у Пеппы появляется мама 1 и мама 2.

- И что бы случилось?

- Он бы начал задавать вопросы. У ребенка психика только формируется. И когда ребенку 5 - 6 лет начинают рассказывать, что может не одна мама быть, а две, не один папа, а два, то к чему это приведет?

- Да, к чему?

- Вот еще интересный пример. Венгерские авторы выпустили сборник «детских рассказов». Снежная королева там - лесбиянка, Золушка - цыганский парень-гей, Белоснежка - темнокожая, трансгендерный борец с Посейдоном. Есть даже гендерфлюидный олень (без пола либо ощущающий себя обеими полами сразу)!

«ГОЛУБОЙ» ЭФИР

- Вы прямо как анекдот рассказываете! Но, помилуйте, что случится с ребенком, если он увидит гендерфлюидного оленя?

- Он начнет задавать вопросы, на которые ему еще рано слышать непростые ответы. Вот у вас самого трое детей, как я понял?

- Да. Младшему - шесть лет.

- Вы ему будете читать сказку про лесбиянку Снежную королеву? Он же спросит: папа, а что такое лесбиянка?

- Лучше пусть от меня узнает.

- Он скажет: папа, а можно, когда я вырасту, женюсь на своем друге Васе?

- Некоторые врачи-психиатры считают, что нельзя воспитать ориентацию. Она просто есть. И все.

- Готов поспорить. Потому что знаю примеры, когда люди были вынуждены менять свою ориентацию.

- Это как?!

- Ну поговорите с артистами балета, с телеведущими. Особенно 90-х годов. Они много расскажут интересного о том, что по-другому нельзя было выйти в «голубой» во всем смыслах эфир.

Под сегодняшним противостоянием России и Запада заложена цивилизационная основа. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НУ, ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!

- А так выглядит пропаганда ЛГБТ к Восьмому Марта (Хинштейн передает листок). Это текст моей презентации на слушаниях в Госдуме…

- Вижу неприятные картинки. Женщина-трансгендер назначена помощником министра здравоохранения США...

- Ниже смотрите...

- Картинка, где целуются люди. И разнополые, и однополые…

- Такая реклама не должна быть в открытом доступе. Конституция нам четко говорит, что брак - это союз мужчины и женщины. Что защита детей и традиционных ценностей - одна из основных задач государства.

- Подождите (Ворсобин рассматривает переданный листок) это же реклама известного бренда! Целуются шесть пар. Дедушка с бабушкой, мужчина и женщина. Парень с девушкой. Пока все хорошо?

- Да.

- Вас смущают две фотографии из шести, где целуются лесбиянки и геи?

- Да. Эта реклама говорит, что нетрадиционные сексуальные отношения - норма. Я сам не разделяю радикальные призывы вводить запреты на любые отклонения, а то некоторые предлагают даже запретить разводы. Во всем должен быть здравый смысл.

НАТУРАЛЬНО ЛГБТ-РЕВОЛЮЦИЯ

- Тогда объясните - зачем Госдума в наше взрывное время вдруг озаботилась борьбой с гей-пропагандой?

- Потому что под сегодняшним противостоянием России и Запада заложена цивилизационная основа. Смотрите, на Западе натурально ЛГБТ-революция. Геев и лесбиянок демонстративно назначают на высокие должности! Американский адмирал - открытый гей, становится министром транспорта США! Не в силу профессиональных качеств, а чтобы все увидели. Или Сербия. Там во главе гей-парада (навязанного Западом) шел посол США. Детям уже позволили менять пол без ведома отца и матери! Разрешенный возраст для назначения гормональной терапии без согласия родителей - 12 лет, а в некоторых странах (в Великобритании или Норвегии) дети могут выбирать свой пол с 7 лет!

- Мы же не будем принимать таких законов?

- Не будем.

«ЛОЛИТА» И ПОИСК ВРАГОВ

- А как быть с книгами, фильмами? Союз книгоиздателей беспокоится…

- Да, я получил письмо из Российского книжного союза, в котором просят разъяснить, нет ли в произведениях мировой классики пропаганды нетрадиционных ценностей. В списке «Ромео и Джульетта», «Тихий Дон», «Анна Каренина» Толстого, Набоков, Достоевский, Пушкин. Даже Эдуард Успенский - про Шарика, Дядю Федора и кота. Спрашивают - нет ли здесь пропаганды бродяжничества?

В «Ромео и Джульетте» нет пропаганды педофилии, хотя героям по 14 лет. Но это было другое время, другое взросление. Это история первой чистой любви. Или дуэль Дантеса и Пушкина - разве убийство? Это устои, в которых жило русское дворянство.

- А «Лолита»? Там же педофилы!

- Книга Набокова - исповедь человека перед смертью. Ее герой описывает свое падение, распад личности. В результате чего растлил девочку. И с этого момента все у него пошло под откос. У вас возникло хоть на секунду желание встать на его место?

- Нет.

- Это главный ответ. А книга «Лето в пионерском галстуке», которая, к сожалению, один из лидеров продаж, - пример гей-пропаганды. Закон легко обошли кляксой на обложке: «18+». И формально - это уже не гей-пропаганда для несовершеннолетних.

- А не увлеклись ли мы поиском врагов? В соцсетях уже пишут: вчера пришли за оппозиционером, сегодня за геем, а завтра…

- (Кивает.) Знаю эту цитату: «Я молчал, а потом, когда пришли за мной, сказать уже было некому». Слышал ее даже по поводу прививок от ковида - вакцинированных сравнивали с жертвами концлагерей. Но права секс-меньшинств никто не ущемляет. Мы не запрещаем это явление, мы не предлагаем за него наказывать. Мы лишь говорим - нельзя навязывать свои нетрадиционные ценности остальному обществу как норму, а то и как приоритет.