Опухшая Мадонна ужаснула зрителей «Грэмми» изменившимся лицом

Мадонна на вручении премии "Грэмми". Фото: EAST NEWS

В последнее время поклонники Мадонны наблюдали за своим кумиром исключительно в соцсетях. 64-летняя поп-дива нечасто появляется на публике, зато ведет активную виртуальную жизнь. На своей странице она выкладывает фото и видео, снятые исключительно с фильтрами: на лице не морщинки, рельефные скулы, острый подбородок. Каково же было изумление миллионов зрителей церемонии вручения премии «Грэмми», наконец-то увидевших певицу вживую. Многие потом признавались, что попросту не узнали Мадонну – настолько она изменилась.

Артистка вышла на сцену в качестве одной из ведущих церемонии. Она объявила номер Сэма Смита и Ким Петрас, получивших музыкальную награду за лучшее поп-исполнение дуэтом. Мадонна нарядилась в черный костюм, скрывавший ее фигуру, и сделала экстравагантную прическу. Но эти детали не смогли отвлечь внимание публики от опухшего вида звезды. Лицо артистки выглядело вдвое толще, чем на снимках в соцсетях. Пухлые щеки, накачанные губы, кожа, натянутая как барабан – судя по всему, певица сделала столько пластики, что ее черты радикально изменились. Морщинок действительно нет, но и прежней Мадонны – тоже.

Певица в жизни выглядит совсем не так, как в соцсетях. Фото: EAST NEWS

«Мадонна совсем не похожа на себя», «Ей нужно прекратить делать пластические операции и принять процесс старения. Сейчас она почти неузнаваема», «Боже мой, что Мадонна сделала с собой?», - обсуждали после «Грэмми» пользователи в соцсетях.

По мнению профессионалов, опухший вид певицы может быть реакцией на «уколы красоты». Гиалуроновая кислота, которую косметологи вводят пациенткам под кожу для омоложения, имеет свойство притягивать воду. Появляется отечность, и черты лица просто «плывут». Морщинки при этом действительно разглаживаются, но зато лицо выглядит как шарик.

Поп-дива явно увлеклась процедурами красоты. Фото: REUTERS

Видимо, певица в очередной раз омолодилась перед своим юбилейным туром. Мадонна решила устроить грандиозные мировые гастроли по случаю 40-летия творческой деятельности. Турне под девизом «Четыре десятилетия музыки и величайших хитов» стартует 15 июля в Ванкувере и далее пройдет по странам Северной Америки и Южной Америки. В октябре Мадонна переедет в Европу и даст концерты в Лондоне, Антверпене, Копенгагене, Стокгольме, Барселоне, Лиссабоне, Кельне, Милане, Берлине и Амстердаме.