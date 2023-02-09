Эксперт Марат Айдагулов о трансформации экономики России в 2023 и нюансах поворота на Восток

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- 2022 – это год глобальной трансформации в экономике не только РФ, но и партнерских государств. Чего ждать в 2023 году?

- 2022 стал годом стремительно меняющихся международных отношений и сопутствующей этому трансформации российской экономики. Стоит ожидать, что одну из ключевых ролей будут играть страны БРИКС, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Например, только в ШОС в 2022 году подали заявки пять стран. В БРИКС уже рассматриваются заявки Аргентины и Ирана.

Если посмотреть на цифры, то внешнеторговый оборот России с партнёрами по БРИКС увеличился более чем 30%. В 2022 году страны ЕАЭС направили в Россию товаров на 15% больше.

Также Россия активно открывает рынок для мусульманских стран запуская пилотные проекты в финансовом секторе, например, исламский банкинг.

Отдельно стоит выделить страны Евразийского региона. На этом пространстве активно создаются новые экономические треки. Например, товарооборот с Киргизией вырос на 42%, с Узбекистаном на 26,5%.

Думаю, что эти тренды сохранятся.

При этом, конечно, важнейшим вопросом остается тема безопасности. Количество различных атак, экономических преступлений растет. Появляются новые мошеннические схемы. Поэтому вместе с партнерами мы сейчас работаем над профильным документом – Конвенцией цифровой безопасности. На моем сайте есть вся информация и открыта возможность направить свои предложения.

- Очень популярна позиция о Китае как наиболее влиятельном и мощном союзнике России. Марат Шамильевич, согласны ли вы с этим тезисом или есть подводные камни в таком партнерстве?

- Безусловно, Китай является важным для России экономическим партнёром. Однако, важно понимать, что сотрудничество с Китаем не должно ограничивать контакты с другими странами и развитие отечественного производства. В противном случае мы рискуем столкнуться с угрозой стать одной из самых зависимых от китайских товаров стран.

При этом деньги есть. Сегодня по линии и банков, и государства выделяются миллионы рублей на новые проекты. Однако важно не только кредитовать российский бизнес, но жестко бороться с незаконным преследованием предпринимателей. К сожалению, нередки ситуации, когда возбуждаются необоснованные уголовные дела по различным экономическим статьям. Подобные эпизоды, безусловно, тормозят развитие.

- Внутренний рынок также изменился, особенно с уходом большого количества иностранных компаний. Какие отрасли это на себе ощутили в большей степени?

- В первую очередь, пожалуй, лёгкая промышленность. Я проводил детальный анализ данной сферы, так вот, лишь в fashion-индустрии суммарная доля иностранных компаний, которые покинули наш рынок, составляла свыше 100 млрд рублей.

Тем не менее, рынок быстро адаптировался. По сути, эта ситуация открыла перед российским бизнесом уникальную возможность для роста и многие игроки этим успешно воспользовались.

- Какие сферы для бизнеса сегодня наиболее актуальны в России?

- E-commerce показывает серьёзную динамику еще со времён пандемии. По данным аналитиков, в первом полугодии 2022 года интернет-продажи непродовольственных товаров в России увеличились на 51,5%, продовольственных— на 100%.

Отдельно здесь я бы выделил маркетплейсы. Думаю, их доля в дальнейшем будет лишь расти. Достаточно посмотреть на динамику крупных площадок за последние годы: оборот Ozon в 2021 году составил 445 млрд рублей, Wildberries 844 млрд рублей с НДС.

Еще одна перспективная сфера – EdTech. Аналитики прогнозируют, что объём рынка онлайн-образования в России составит более 80 млрд рублей.

- Как вам кажется оправданы ли пессимистические настроения некоторых пользователей интернета о запрете ряда продуктов компании Мета *(запрещенных на территории РФ)? Как отреагировал бизнес? Есть ли какие-то новые форматы?

- Бизнес адаптировался и перешел на альтернативные платформы, которые активно развиваются: привлекают деньги, улучшают информационные продукты. Я не думаю, что запрет может как-то угрожать бизнесу.

С точки зрения новых форматов выделю подкасты. Он уже полюбился 20% жителей России. Тематика в этом жанре сегодня самая разная: от развлечений до аналитики, которую, например, вы можете услышать в моём личном подкасте «АйдагуловPRO». Кстати, о новых выпусках можно узнать в моем telegram-канале.

- Марат Шамильевич, вы несколько раз выступали публично по теме криптовалют. Как вы оцениваете перспективы сейчас?

- Можно уверенно сказать, что криптовалюты так или иначе войдут в правовое поле. Как известно, глава Правительства РФ уже поручил подготовить профильное законодательство. Однако, то, как именно она будет регулироваться - это пока вопрос.

Сейчас идет оценка потенциальных рисков. В 2022 году мы были свидетелями банкротств отдельных бирж, громких уголовных дел по статьям о мошенничестве в этой сфере.

Я думаю, эти эпизоды скажутся на решениях властей России в вопросах регулирования.