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Спорт7 февраля 2023 11:00

Семья Романа Костомарова приняла важное решение на фоне новостей об ампутации стоп фигуриста

Семья Романа Костомарова запретила друзьям комментировать его состояние на фоне новостей об ампутации стоп
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Фигурист Роман Костомаров.

Фигурист Роман Костомаров.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже почти месяц олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице, куда он попал с пневмонией после новогодних выступлений в ледовом шоу "Волшебник страны ОЗ". Представления проходили на улице в двадцатиградусный мороз, плюс долгие часы тренировок и репетиций. В результате 10 января фигурист оказался в Коммунарке - и сразу в палате реанимации.

С тех пор новости о состоянии Романа Костомарова поступают одна хуже другой, и все, как правило, от анонимных источников. Так, сообщалось, что спортсмена подключили к аппарату ЭКМО (это похоже на большую колонку с насосом, так называемые "искусственные сердце и легкие" пациента), что у него развился сепсис и даже гангрена. Из-за того, что кровь плохо поступала в конечности, началось отмирание тканей, и перед врачам встал вопрос об ампутации. Но если поначалу речь шла об ампутации пальцев на одной ноге, то теперь уже, по данным СМИ, олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. И самое страшное, что это, возможно, не предел...

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной.

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом близкие, друзья и коллеги жуткие новости о состоянии Романа Костомарова не опровергают и не подтверждают. Оказалось, семья запретила окружению сообщать какие-либо подробности.

- По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание, - кратко ответила KP.RU актриса Валерия Ланская, партнерша Романа Костомарова по "Ледниковому периоду".

Валерия Ланская и Роман Костомаров на съемках "Ледникового периода".

Валерия Ланская и Роман Костомаров на съемках "Ледникового периода".

Фото: Даниил ОПАРИН

Вот и фигуристка Албена Денкова не стала сообщать поклонникам Романа Костомарова никаких подробностей.

- Поддержка в медиа - это не всегда поддержка. Я не хочу ничего говорить на эту тему, - ответила на звонок KP.RU двукратная чемпионка мира.

И даже приятели, которые ранее делились в соцсетях новостями о Романе Костомарове, теперь категорически отказываются общаться с прессой.

- Ничего не скажу. Все вопросы о его здоровье задавайте лечащим врачам Романа, - заявил KP.RU актер Юрий Батурин, ранее сообщавший об ухудшении состояния Костомарова.

Между тем, супруге фигуриста Оксане Домниной дозвониться попросту невозможно: судя по всему, из-за внимания прессы фигуристке пришлось сменить номер.

Спорт: Фигурное катание