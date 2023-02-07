Фигурист Роман Костомаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уже почти месяц олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице, куда он попал с пневмонией после новогодних выступлений в ледовом шоу "Волшебник страны ОЗ". Представления проходили на улице в двадцатиградусный мороз, плюс долгие часы тренировок и репетиций. В результате 10 января фигурист оказался в Коммунарке - и сразу в палате реанимации.

С тех пор новости о состоянии Романа Костомарова поступают одна хуже другой, и все, как правило, от анонимных источников. Так, сообщалось, что спортсмена подключили к аппарату ЭКМО (это похоже на большую колонку с насосом, так называемые "искусственные сердце и легкие" пациента), что у него развился сепсис и даже гангрена. Из-за того, что кровь плохо поступала в конечности, началось отмирание тканей, и перед врачам встал вопрос об ампутации. Но если поначалу речь шла об ампутации пальцев на одной ноге, то теперь уже, по данным СМИ, олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. И самое страшное, что это, возможно, не предел...

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом близкие, друзья и коллеги жуткие новости о состоянии Романа Костомарова не опровергают и не подтверждают. Оказалось, семья запретила окружению сообщать какие-либо подробности.

- По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание, - кратко ответила KP.RU актриса Валерия Ланская, партнерша Романа Костомарова по "Ледниковому периоду".

Валерия Ланская и Роман Костомаров на съемках "Ледникового периода". Фото: Даниил ОПАРИН

Вот и фигуристка Албена Денкова не стала сообщать поклонникам Романа Костомарова никаких подробностей.

- Поддержка в медиа - это не всегда поддержка. Я не хочу ничего говорить на эту тему, - ответила на звонок KP.RU двукратная чемпионка мира.

И даже приятели, которые ранее делились в соцсетях новостями о Романе Костомарове, теперь категорически отказываются общаться с прессой.

- Ничего не скажу. Все вопросы о его здоровье задавайте лечащим врачам Романа, - заявил KP.RU актер Юрий Батурин, ранее сообщавший об ухудшении состояния Костомарова.

Между тем, супруге фигуриста Оксане Домниной дозвониться попросту невозможно: судя по всему, из-за внимания прессы фигуристке пришлось сменить номер.