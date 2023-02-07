В России создали первый в мире искусственный желудочек для сердца: он будет спасать сотни детских жизней ежегодно

Сергей Готье. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская трансплантология стремительно развивается, многие ее достижения опережают мировой опыт, рассказал во вторник журналистам академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье. Передаем самое главное.

1. Родственников доноров будут обследовать по ОМС

Как и все высокотехнологичные операции, пересадки органов в России проводятся совершенно бесплатно — за счет федерального бюджета. Это обеспечивает программа госгарантий.

С 2023 года они расширены — теперь потенциальные родственные доноры (которые могут в случае осложнений пожертвовать почку или часть печени родному человеку) будут обследоваться по ОМС, то есть получат полный пакет обследований совершенно бесплатно.

- В плане гособеспечения Россия уникальная, единственная в мире страна, которая пожизненно обеспечивает пациентов после пересадки необходимыми лекарственными препаратами (иммуносупрессанатами, которые не дают донорскому органу быть отторгнутым организмом — прим. Ред.), - сказал Сергей Готье. - Больше нигде в мире такого нет.

2. Единственный в мире искусственный желудочек сердца

Российские врачи и ученые разработали и создали первый в мире искусственный левый желудочек. Он необходим детям с необратимыми пороками, хронической недостаточностью и другими проблемами сердца, которые остро нуждаются в трансплантации, но по возрасту и физическим характеристикам пока не «дотянули».

Проблема в том, что даже ребенку пересадить могут только сердце взрослого донора. И чтобы оно, условно говоря, «поместилось» в ребенка, он должен быть уже почти взрослым, то есть как минимум 14-летним. Кстати, первая операция по пересадке сердца 14-летнему пациенту была проведена только в прошлом году в центре им. Шумакова, который специализируется именно на пересадках сердца.

Но проблема в том, что у многих детей настолько серьезные проблемы с сердцем, что они попросту не доживают до трансплантации...

- Мы изобрели и вживили первый в мире искусственный желудочек 12-летнему мальчику, - рассказал Сергей Готье.- Называется он «Дон-3» и разрабатывался специально для лечения критической сердечной недостаточности. Длина прибора 55 см, диаметр 24 мм, вес 90 граммов. Благодаря искусственному желудочку мальчик благополучно подрос и в прошлом году ему пересадили донорское сердце. Клинические испытания этого прибора закончены и теперь он будет спасать детей, которым необходимо дожить до трансплантации. Сейчас разрабатывается новая модель еще меньших размеров, чтобы помогать еще более младшим детям.

Кстати, все дети, которые нуждаются в пересадке, обеспечиваются донорскими органами в первую очередь. Если взрослый пациент в Москве может ждать сердце до 3-4 месяцев, а почку порой и до двух лет (все это время находясь на диализе), то детей оперируют сразу же по мере необходимости.

3. Уникальные разработки, которые спасают детей с врожденными аномалиями почек и печени

- Еще одна наша гордость — разработка уникальных методик родственной трансплантации части печени или почки, - рассказывает академик Готье. - Часто дети рождаются с врожденными аномалиями внутренних органов, а если дело касается почек, то ребенок вынужден жить на диализе. Иногда аномалии бывают такими, что затронуты и крупные сосуды, питающие органы. В нашем центре было проведено несколько мультидисциплинарных операции по пересадке почек. И теперь дети живут полноценной жизнью, так же как и сверстники бегают, играют. Или, например, возникают заболевания желчевыводящих путей, которые приводят к циррозу печени. А это редко совместимо с жизнью маленького ребенка. Тогда спасает родственная трансплантация доли печени. Кстати, одна из первых операций по пересадке от родственного донора части печени была проведена мной в 1998 году маленькой девочке, которую тем самым мы спасли от цирроза. В этом году она стала мамой.

В год в среднем проводится около 100 операций по пересадке почки маленьким детям от родственного донора. И около 200 операций по пересадке части печени.