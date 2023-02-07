Продвижение российских войск, потери ВСУ и плачевная судьба оружия НАТО: Шойгу сделал важные заявления по спецоперации

Сегодня в Национальном центре управления обороной России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Фото: Минобороны РФ

Сегодня в Национальном центре управления обороной России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, глава военного ведомства поздравил всех участников с освобождением нашими войсками от наемников киевского режима Солидара, Клещеевки, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевки.

«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска», - заявил Шойгу.

Далее глава военного ведомства указал на то, что США и их союзники «пытаются максимально затянуть конфликт в зоне СВО».

Фото: Минобороны РФ

«Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», - предупредил министр.

При этом он отметил, что группировки наших войск продолжают «успешно перемалывать» все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», - перечислил Шойгу, при это обратил внимание, что украинское руководство понимая, что победить Россию военным путем не удастся, продолжает прибегать к преступным действиям: обстреливают мирных граждан, совершают теракты. Все эти преступления Шойгу назвал «геноцидом украинского населения со стороны киевского режима».

Министр напомнил о «варварской сущности украинского руководства», которое отказалось прекратить огонь даже на время православного Рождества. Напротив, украинские националисты произвели в тот день свыше 550 обстрелов из минометов и артиллерии. При этом украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.

В тематической части министр предложил обсудить вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

«В рамках решения этой задачи в «Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина» осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли. Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск. Сегодня рассмотрим ход проведения опытно-конструкторских работ и определим основные сроки его выполнения», - предложил Шойгу.

Фото: Минобороны РФ

Также министр наметил подвести промежуточные итоги по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, где по поручению Президента России с апреля 2021 года на участке Улак-Феральск работают более 1000 военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники.

«К настоящему времени на десяти объектах реконструируемой железной дороги завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ. Набран хороший темп, что позволит выполнить государственную задачу в установленные сроки», - подчеркнул министр.

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