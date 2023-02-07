Россиянка рассказала, как после землетрясения в Турции выживают люди, лишившиеся жилья

Фото разрушенного дома. Фото: Анастасия Бойно

В Турции вторые сутки ликвидируют последствия чудовищного землетрясения, которое по последним данным унесло жизни более 3 тысяч человек. Россияне, находящиеся в стране продолжают рассказывать, как люди переживают эту трагедию.

36-летняя Анастасия живет в одном из самых пострадавших городов – Газиантепе. Ее, супруга и двух детей 10 и 5 лет землетрясение, как и многих, застало дома. Благо семья среагировала быстро, и буквально через пять минут после начала толчков все были на улице:

- В 4:17 началось все, а в 4:23 я с семьей была уже на улице. Быстро разбудила детей, одела. И ждали, пока остановится, но все трясло и трясло. Свет везде выключился. И потом пошли маленькие афтершоки. Просидели в машине часа 4, подтрясывало постоянно. Первый раз так сильно было. С детьми все нормально, но они очень сильно испугались. Так как я их подняла и бегом из дома. Потом их тошнило и трясло всех. Очень сильный стресс испытали.

Разрушения. Фото: Анастасия Бойно

Анастасия рассказывает, что сейчас город просто не узнать:

- Дороги были разрушены, вчера уехать никуда не могли. Аэропорт закрыт, хорошо, что хоть наш дом выдержал. Вчера были пробки, очереди за бензином. Все хотели уехать из города. Мародерства нет, никто за еду или воду не дерется, по крайней мере, в нашем районе. Но у нас сейчас холодно особенно ночью, минус 5. И дождь вчера весь день шел.

Улица. Фото: Анастасия Бойно

При этом для Турции подземные толчки не в новинку. Местных с детства приучают к тому, как себя вести и что делать, но к подобному масштабу не был готов никто:

- В школах и даже детских садах о землетрясениях рассказывают. Тут никто не боится. Обычно трясет в Стамбуле, Измире, но в Газиантепе… никто бы не подумал. Да и то подобных катастроф тут даже старики не помнят.

Дорога в Газиантепе. Фото: Анастасия Бойно

По словам женщины, ситуация настолько тяжелая, что буквально все силы местных спасателей направлены на разбор завалов и поиск людей, оставшихся под ними. О тех, кто успел спастись, заботятся другие горожане:

- Администрация выдала одеяла и накормила всех супом. Об оставшихся без крыши над головой заботятся неравнодушные люди. Владельцы кафе и ресторанов пускают всех, выдают чай бесплатно, помещение. Пускают в салоны, мечети. Можно находиться в тепле пока сам не уйдешь. Знаю, что в наш город Газиантеп прилетели борта МЧС России.

Отдельно про суп. Порция вмешается в маленький стаканчик для кофе. Судя по всему, из-за количества пострадавших, городским властям приходится экономить.

Суп. Фото: Анастасия Бойно

Среди русскоговорящей общины города пострадавших, по информации Анастасии, нет:

- Нас много здесь русскоговорящих. Они тоже все живы здоровы. Но у многих перебои со связью, народ едва-едва может с кем-то поговорить из родных. Понятно, что все в смятении. Я со своей семьей сейчас. Со свекровью и сестрой и братьями мужа. Мы в безопасном месте.

Оторвалась плитка. Фото: Анастасия Бойно

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