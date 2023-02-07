Семьи умирают под завалами, катастрофа продолжается: 15 миллионов жителей Турции оказались в ловушке после землетрясений

Число погибших приближается уже к четырём тысячам человек и продолжает стремительно расти Фото: REUTERS

Минувшей ночью Турцию, подвергшуюся мощнейшему подземному удару в понедельник, снова ощутимо тряхнуло. Это землетрясение было слабее предыдущего - магнитудой 5,4 и произошло в другом районе (в центре страны), но вновь ввергло людей в неописуемую панику и добавило разрушений.

ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ

По сообщению официального представителя турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, на 9.30 (мск) числилось 3381 погибших, 5175 зданий полностью разрушены, еще 11300 домов находятся под угрозой обрушения. Подходить к ним запрещено, потому что из-за непрерывно продолжающихся афтершоков (мелких толчков) конструкции в любой момент могут не выдержать.

Около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения на юго-востоке Турции. В пострадавших провинциях разворачивают палаточные лагеря.

Сегодня в стране начался семидневный траур, объявленный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению официального представителя турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, на 9.30 (мск) числилось 3381 погибших, 5175 зданий полностью разрушены, еще 11300 домов находятся под угрозой обрушения. Фото: REUTERS

ДОРОГИ ЗАВАЛЕНЫ, ВЫЖИВШИЕ ОКАЗАЛИСЬ В ЛОВУШКЕ

Коллега из арабской редакции Sputnik Семахер Кавукоглу, дом которой накануне был почти разрушен, рассказала собкору KP.RU о своем бедственном положении:

- Никто нам пока не помог. Со вчерашнего дня мы на улице, промокли насквозь, холод неописуемый. Только что снова было сильное землетрясение. Ночь провели в машине, заледенели. Дороги перекрыты, завалены камнями, никуда не можем выбраться. Здесь с нами очень много людей, детей. Со вчерашнего дня ничего не ели. Заряд моего телефоне на нуле…

Ночью в Турцию прибыл самолет Ил-76 МЧС России, на котором находятся сто специалистов-спасателей, из них сорок медиков мобильного госпиталя, а также семь кинологических расчетов и необходимое оборудование. Еще один борт МЧС направился в сирийскую провинцию Латакия, тоже пострадавшую от удара стихии.

Вместе с нашими специалистами Центроспаса в турецкий город Адана прибыл корреспондент «КП» Владимир Веленгурин.

- Прилетели в три ночи, - рассказывает он. - Весь аэропорт забит спасателями из разных стран. К сожалению организация оставляет желать лучшего. Специалисты сидят в зале аэропорта, ждут, когда их отправят к месту работ. Некоторые спят на полу, прямо вместе с собаками. Драгоценное время теряется, под завалами умирают люди.

Между тем в соцсетях был прошен клич о поисках переводчиков-добровольцев с русского и турецкого языков, которые были найдены мгновенно.

Представитель «Турецких авиалиний» рассказал собкору «КП», что авиакомпания делает всё, что в её силах для облегчения ситуации:

- Мы приняли решение в течение недели фиксировать цены в 100 лир (5 долларов - Ред.) на билеты самолётов, которые вылетают из Аданы, Диярбакыра, Элязыга и Шанлыурфы в Стамбул, - сказал он. - В координации с авиацией спасателей мы уже сделали около 50 рейсов в зону бедствия, отвозим туда гуманитарную помощь, а обратными рейсами забираем желающих покинуть регион.

Около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения на юго-востоке Турции. В пострадавших провинциях разворачивают палаточные лагеря. Фото: REUTERS

На протяжении всей ночи появлялись новости о чудесных спасениях и горьких потерях. Среди радостных сообщений – история о женщине, которая родила ребёнка под завалами. Малыша удалось спасти, но мать погибла.

А вот ситуация с отелем Grand Isias в турецком городе Адыяман остается тревожной. Здание гостинцы было полностью разрушено. В момент ночного подземного толчка в нем помимо других гостей находились члены двух школьных волейбольных команд и сорок гидов, которых по трагическому совпадению накануне собрали на курсы переподготовки. Среди них есть и те, что работают с туристами из России.

Пока никакой связи с оказавшимися под обломками установить не удалось. Но остается надежда, что кто-то из них сумел выжить.

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