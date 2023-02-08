Лолита Милявская: Замуж больше не пойду, не хочу готовить и трусы стирать

Певица похудела и теперь может позволить себе самые смелые наряды. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Еще в конце прошлого года поклонники заметили, как похорошела Лолита.

Даже самые смелые наряды теперь смотрятся на 59-летней звезде, как на модели. Милявская объяснила, что всему виной новый роман. Мол, в нее влюбился мужчина, с которым ей тепло и хорошо.

- Встретила классного и достойного мужика. Такой счастливой я была только в начале нулевых. Счастливой, как женщина. Есть все-таки у нас настоящие мужчины! - поделилась с журналистами сияющая Лолита.

После таких признаний в соцсетях поползли слухи о том, что певица тайно вышла замуж в шестой раз. «КП» позвонила артистке, чтобы разузнать, кто же стал ее новым избранником.

«Кроме геморроя при разводе, брак не дает ничего»

- Если бы в моей жизни что-то изменилось, вы бы об этом узнали раньше всех. Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: «Готова романить, но замуж не пойду!» - заявила в беседе с «КП» Лолита.

- Почему?

- А на кой черт мне это надо? (Смеется.) Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем.

- Не хочется в шестой раз паспорт менять?

- А я, кстати, никогда и не меняла паспорт, когда замуж выходила. Только один раз поменяла, когда выходила замуж фиктивно, для прописки (см. «Из досье «КП»).

Но это не важно. Просто сам факт: зачем мне рисковать чем-то из-за какой-то печати? И потом, брак - это обязательства. На фига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать? Я пять раз была в загсе. На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего.

Вывезла маму и дочь из Киева в Россию

Лолита перевезла из Киева в Москву дочь Еву. Фото: СОЦСЕТИ

- Я и так взяла на себя кучу обязательств, - продолжает певица. - Я сейчас вывезла из Киева маму и дочь. Переживала за здоровье мамы, у нее ведь несколько лет назад был микроинсульт из-за нападок националистов. Последствия этого микроинсульта мы до сих пор лечим. Еще раз хочу поблагодарить всех друзей, которые помогли перевезти мою семью в Россию. Теперь родные рядом со мной. Я спокойна за них, они в безопасности, это самое главное. А мне еще за всем надо следить: за квартирой в Москве, за дачей в Подмосковье, за квартирой в Болгарии тоже надо приглядывать.

Только сейчас я поняла, что в наше время больше одной квартиры не надо. За всеми этими квартирами надо ухаживать. То потолок в комнате обвалился, то на даче что-то протекло. Была бы умнее, я бы вообще ничего не покупала, ограничилась бы одним домом, и все.

- Расскажи все-таки про парня. Сколько ему лет, чем занимается?

- Просто нормальный парень. Вместе не живем, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас все устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье, точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды.

- Как тебе удалось так похудеть? Выглядишь потрясающе.

- Нет никакой диеты. Только лечение у эндокринолога. Эффект держится до сих пор. Может, еще и потому, что я давно исключила алкоголь. Меня с этой диетой все замучили. Я даже в соцсетях всем отвечаю одно и то же. Эндокринолог занималась всем тем, что поломалось. Думаю, я быстро пришла в норму, потому что я просто начала неистово себя любить. Полюбить себя - это самое важное.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Пять мужей звезды

Первый брак студентки института культуры Лолиты Горелик с однокурсником Александром Беляевым продлился всего три года. Затем последовал фиктивный брак с Виталием Милявским. Помимо московской прописки певица получила фамилию, с которой впоследствии стала звездой.

Третьим мужем Лолы был ее партнер по кабаре-дуэту «Академия» Александр Цекало. Это был самый долгий брак певицы, он продлился 12 лет. Увы, из-за измен Цекало пара распалась. С дочкой Евой Александр после развода с Лолитой почему-то не общается. Зато бизнесмен Александр Зарубин оказался внимателен к ребенку артистки и к ней самой, одаривал квартирами и роскошными машинами. Но спустя 5 лет брака Лолита призналась, что изменила мужу, и они решили расстаться друзьями.

Потом в жизни Милявской возник спортсмен Дмитрий Иванов. Но и тут не задалось: спустя 10 лет брака Лолита, узнав об изменах, выгнала мужа.

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