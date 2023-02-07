Минобороны уничтожило за сутки шесть складов с боеприпасами ВСУ

Военнослужащий во время совместной работы многофункционального беспилотного комплекса "Орлан-10" и самоходной гаубицы "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

На брифинге Минобороны России журналистам о том, как развивается наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные о потерях за сутки в рядах ВСУ: на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено более 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 военнослужащих, на Донецком более 90 украинских военнослужащих, на Херсонском до 20, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» уничтожила более 80 наемников киевского режима, нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в Угледаре и Водяное.

Генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ. В боях по всей линии соприкосновения ВСУ лишилось десятков танков, машин РСЗО, бронемашин и гаубиц.

Наши воины делают все, чтобы украинские наемники киевского режима испытали «снарядный голод».

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение: складам боеприпасов ВСУ в районах Тараса Шевченко Херсонской области и Ильичовки Донецкой Народной Республики, 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139-ти районах.

Также средствами противовоздушной обороны наши бойцы уничтожили 9 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета

206 - вертолетов

3036 - беспилотных летательных аппаратов

403 - зенитных ракетных комплекса

7771 - танк и другие боевые бронированные машины

1010 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4020 - орудий полевой артиллерии и минометов

8282 - единицы специальной военной автомобильной техники

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