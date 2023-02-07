Боится собственных солдат: на Украине создают "Гвардию кардинала" для охраны Зеленского от озверевших ВСУшников

Новые бригады будут охранять Зеленского Фото: REUTERS

Несколько дней назад теперь уже глава МВД Игорь Клименко объявил о наборе военнообязанных в 8 бригад, которых, по его словам, должны будут якобы задействовать на острие удара по направлениям Донбасса и Крыма. И сейчас многие украинские эксперты чешут в затылке, зачем потребовался именно такой способ комплектования, когда в ВСУ существует полным-полно уже действующих бригад, действующих непосредственно на линии боевого столкновения?

Офицеры ВСУ, по сведениям из Киева, крайне недовольны происходящим и называют новые бригады, официально именуемые "Гвардией наступления", "Гвардией кардинала" или "Гвардией Ермака" (главы Офиса президента Украины, правой руки Зеленского), что в данном случае практически одно и то же. И снова поднимает все те же вопросы – зачем и почему именно так?

Однако, все вопросы снимаются, если допустить, что эти бригады, а это – 32 тысячи человек, как минимум, создаются вовсе не для действий на фронте. И тогда становится понятным, почему им даны гарантии, что, по меньшей мере, два месяца, если не все три их будут натаскивать и обучать боевым навыкам в самых разных условиях, а не отправят на передовую. Становится понятно, почему у них анонсировано вооружение, гораздо более современное и серьезное, чем у обычных бригад ВСУ.

Некоторые украинские ТГ-каналы недоумевают, как, мол, озвученные в их названиях направления, например, "Луганск" или "Кара-Даг" будут соблюдаться во время отправки на передовую. В ответ на такую неприкрытую наивность хочется самому спросить, а кто вам сказал, что они отправятся на передовую, да еще по таким направлениям? Нет, ребятки, эти бригады никогда не будут брошены на штурм Перекопа или в наступление на Луганск.

Да просто по той причине, что эти бригады будут охранять Зеленского. Не от какого-то мифического или реального покушения, а от своих же частей ВСУ, когда им надоест терпеть бездарность собственного командования, кидающего их на убой по приказу Зеленского.

В самых "горячих точках" нынешней линии соприкосновения украинские солдаты "отправляются к Бандере" уже сотнями в день, если не тысячами. И ни для кого в нынешних условиях современных средств массовых коммуникаций, что главком Валерий Залужный практически ежедневно просит Верховного говнлавнокомандующего президента Вольдемара Зеленского отвести войска из Бахмута (Артемовска) и Марьинки, чтобы сберечь солдат. Но Зеленский не дает ему такого права, и украинцы продолжают гибнуть. А всякие Подоляки, Даниловы и прочие подЗеленские демонстративно этого не замечают. Потому что, как предельно цинично заявил Миша Подоляк, вся информация об успехах и неудачах ВСУ должна подаваться исключительно с правильных позиций: "Всегда можно куда-то зайти, откуда-то отступить, это стратегически правильно, и об этом заботится Генштаб, и делает это всё эффективно".

ВСУшники звереют от собственного бессилия с каждым днем, и с каждым днем несут все новые потери. Но кто не может или не хочет сдаваться, продолжает драться с упорством обреченных и с каждым днем все ближе к тому, чтобы если не воткнуть штык в землю, то в пузо своего президента, который все больше становится похож на зажравшегося крысеныша.

И когда они окончательно дозреют до "похода на Киев" в массовых масштабах, судя по всем расчетам Киева, примерно через пару месяцев плюс-минус декада, то их встретят не просто заградотряды из идейных нациков "гвардии кардинала Ермака", а обученные, мотивированные и хорошо снаряженные бойцы. Полагающие, что они спасают Украину от зрадников "изменников", а потому абсолютно безжалостные. На худой конец, и в качестве обычных заградотрядов сойдут.

Понимают это обычные украинцы, которые сейчас завербовываются в эти новые бригады, или нет, сие вопрос к ним. Но в отличие от военкоматчиков с повестками, спасаясь от которых украинские мужчины ставят рекорды в разных легкоатлетических дисциплинах, записываться в "гвардию кардинала" они идут весьма охотно. Уже почти восемь тысяч записались в эту новую "элиту". Чтобы через пару-тройку месяцев, если не раньше, применять полученные навыки для своих мобилизованных сограждан.