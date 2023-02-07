Мишустин призвал ученых заняться нравственным воспитанием молодежи

Посещение премьер-министром РФ Мишустиным Института научной информации по общественным наукам РАН. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин посетил Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). Это один из крупнейших информационно-библиотечных центров России. В 2015 году здание института на Нахимовском проспекте в Москве сгорело. На его месте в прошлом году построили новое. Строительство обошлось казне в 7 млрд.рублей.

Во время осмотра библиотеки института Мишустину показали специальную камеру по конвекционной сушке пострадавших изданий. Этой камере предстоит, по словам работников Института, высушить около 500 тонн литературы, пострадавшей от воды во время тушения пожара.

Завершив осмотр здания, Мишустин пообщался с учеными. Премьер рассказал, что правительство расширило возможности получения жилищного сертификата молодым ученым. Раньше получить сертификат могли научные работники, подведомственные министерству науки и образования.

- Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузы, академические вузы - не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогически университеты, - отметил премьер.

Ученые пожаловались Мишустину на то, что в сейчас зачастую лишаются доступа к международным базам данных. Иногда это происходит по политическим причинам, а иногда просто потому, что нет возможности провести банковские транзакции.

- На базе ИНИОН можно было бы создать обновляемую, доступную для ученых цифровую платформу как с фундаментальной, так и актуальной научной литературой, периодикой, в том числе зарубежной, доступом к базам данных, - предложили ученые.

- Я предложил бы подумать над тем, каким образом оптимизировать возможности получения информации из источников, которые так или иначе могут быть для нас открытыми, легальными, либо смотреть через дружественные страны, каким образом можно работать, - ответил Мишустин.

Премьер также предложил ученым поучаствовать в работе по духовному и нравственному воспитанию молодежи и внести на этот счет свои предложения в правительство.

Мишустин также пообещал оказать поддержку научному книгоизданию, но заметил, что необходимо поддерживать спрос на академические книги.

- Это ваша задача, - заявил Мишустин ученым.

Премьер также посетовал, что нынешняя молодежь не особо тянется к книгам - их заменяют гаджеты.