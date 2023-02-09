«Уральские авиалинии»: тридцать лет в воздухе - только начало

Бренд «Уральские авиалинии» хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

В 2023 году отмечается 100-летие отечественной гражданской авиации и 30-летний юбилей одной из самых крупных и популярных авиакомпаний России. По этому случаю мы собрали 20 малоизвестных и весьма любопытных фактов об "Уральских авиалиниях". А вы всё знаете о компании?

1. Всё началось с аэродрома

Авиакомпания выросла из Свердловского объединенного авиапредприятия, которое сформировалось на базе аэродрома Кольцово в Свердловске еще в 1943 году. Под брендом "Уральские авиалинии" перевозчик существует с 1993 года. Так что история авиакомпании насчитывает почти 80 лет.

Под брендом «Уральские авиалинии» перевозчик существует с 1993 года. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

2. От военной авиации - к гражданской

В военные годы через "Кольцово" проходила воздушная трасса между Аляской и СССР для перегонки американских самолётов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. За аэропортом было закреплено звено тяжёлых самолетов ЛИ-2. После Победы в 1945 году на этих же самолётах были выполнены первые пассажирские рейсы в Казань, Москву, Уфу, Куйбышев, Саратов, Волгоград, Минводы.

Например, до 1964 года продолжительность перелёта по маршруту Домодедово – Екатеринбург составляла 8 часов, лететь приходилось с двумя пересадками. С началом освоения реактивного самолета ТУ-104 этот перелёт стал занимать всего два часа.

3. Отечественные машины

В 1950е -1960е годы в Свердловске был сформирован 120-й лётный отряд, который одним из первых начал эксплуатацию турбовинтового Ил-18. Самолет долгие годы оставался рабочей лошадкой советской гражданской авиации. В дальнейшем были освоены самолёты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Як-40, Ту-154 и Ил-86 на протяжении почти 20 лет.

Сейчас «Уральские авиалинии» насчитывают в своем авиапарке 52 самолета. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

4. Рождение сильного бренда

В 1993 году после разделения Свердловского авиапредприятия на авиакомпанию и аэропорт были созданы "Уральские авиалинии". Перевозчик успешно эксплуатировал самолеты Ил-86, Ту-154М, Ту-154Б, Ан-24.

5. Переход на Airbus

С 2006 года авиакомпания запустила программу обновления авиапарка – было принято решение о переходе всего авиапарка на воздушные суда семейства Airbus. Сейчас "Уральские авиалинии" насчитывают в своем авиапарке 52 самолета, из них 23 – А320, 14 – А321 и 4 - А319, 3-Airbus A320neo, 8-Airbus A321-neo.

Первое воздушное судно семейства Airbus. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

6. Ангар для ремонта утепляли мхом….

Первый ангар для ремонта воздушной техники появился в Кольцово в 1949 году и был военным трофеем. Его смонтировали из металлоконструкций германского трофейного цеха по производству подводных лодок. В помещении было очень холодно, и чтобы приспособить его к суровой уральской погоде использовали брикеты с высушенным мхом для утепления.

Первый ангар для ремонта воздушной техники был военным трофеем и для ремонта самолетов не очень подходил — хвостовую часть самолетов приходилось ремонтировать на улице. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

7. …А хвост ремонтировали на улице

После того, как трофейный цех приспособили для обслуживания самолетов, обнаружилась проблема. Не все типы воздушных судов входили целиком в помещение, поэтому обслуживание хвостовой части производили на открытом воздухе.

8. Функциональная пристройка

В 1970-х годах к старому ангару было пристроено железобетонное сооружение, благодаря которому можно было полностью размещать для обслуживания в ангаре один самолет Ту-154. Этот производственный цех использовался компанией до 2013 года.

9. Авиационный технический центр для самолетов и людей

С ростом объемов перевозок, увеличением количества авиационной техники, было принято решение о строительстве полностью нового авиационного технического центра на месте старого здания. В 2015 году центр с административно-бытовым комплексом, складами запчастей и ангаром, рассчитанным на одновременное техническое обслуживание четырех А321, был введен в эксплуатацию.

10. Обслужат всех!

Сегодня "Уральские авиалинии" обладают технической базой, соответствующей всем международным стандартам. Это позволяет производить полное инженерное и необходимое техническое обслуживание не только воздушных судов Уральских авиалиний, но и авиалайнеров других авиакомпаний.

«Уральские авиалинии» обладают технической базой, соответствующей всем международным стандартам. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

11. Тренажер для пилотов

В 2012 году в авиакомпании появился собственный тренажерный комплекс для подготовки пилотов А320. Комплекс оборудован тренажером-симулятором с реалистичностью полета до 95%. Ввод в строй такого центра позволил сократить расходы компании на обучение летного состава, обеспечить необходимый уровень и программу тренировок экипажей воздушных судов.

В авиакомпании есть собственный тренажерный комплекс для подготовки пилотов. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

12. Непрерывное обучение

Корпоративный центр с тренажерным комплексом эксплуатируется по 20 часов в сутки, пилоты авиакомпании постоянно проходят курсы повышения квалификации без отрыва от производства и длительных командировок. При трудоустройстве в «Уральские авиалинии» пилоты должны налетать на тренажере 32 часа, отрабатывая навыки пилотирования. Практика отработки нештатных ситуаций проводится в объеме не менее 16 часов в год для каждого пилота. Кроме обязательных полётов на тренажере, пилоты имеют возможность тренироваться в любое свободное время, оттачивая навыки реагирования в конкретных нештатных ситуациях.

13. Миллионы пассажиров

За почти 30 лет услугами "Уральских авиалиний" воспользовались более 92 миллионов человек, а в год 100-летия отечественной гражданской авиации этот показатель достигнет 100 миллионов! В авиакомпании говорят, что именно пассажиры делают ее сильнее и мотивируют постоянно развиваться.

14. Перевезли почти всю Россию

Каждый пятый житель нашей страны хотя бы раз летал на самолете с красно-синим логотипом UralAirlines.

15. От звезд шоу-бизнеса до врачей

Среди пассажиров "Уральских авиалиний" - бизнесмены и политики, известные люди, врачи и учителя. Часто "Уральские" выступают "крыльями" крупных спортивных или светских мероприятий, перевозя спортивные команды, иностранные делегации и театральные труппы.

16. Авиакомпанию основал лётчик

Руководителем авиакомпании является Сергей Николаевич Скуратов. Пилот первого класса, обладатель почётных званий: «Заслуженный работник транспорта РФ», «Почётный гражданин Свердловской области», «Почётный гражданин города Екатеринбурга». Награждён нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота», орденом Дружбы, орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сергей Николаевич всегда был и остаётся примером для подчинённых. Он освоил семь типов самолётов, налетал 11000 безаварийных часов. Неудивительно, что бренд «Уральские авиалинии» – один из самых сильных на Урале.

Руководителем авиакомпании является Сергей Николаевич Скуратов. Пилот первого класса, обладатель многих почётных званий. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

17. Старт в непростые времена

Время основания компании было очень непростым, но в трудный переходный период руководство не только сумело сохранить авиационное предприятие, но и вывести его на лидирующие позиции. Генеральный директор "Уральских авиалиний" ценит трудовые кадры, строг в вопросах обеспечения безопасности полетов и внимателен к людям.

18. Достойное место среди лидеров

Авиакомпания входит в топ крупнейших налогоплательщиков Екатеринбурга и всей Свердловской области, способствуя развитию региона.

Сергей Николаевич отмечает, что: «Уральские авиалинии» - социально-ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь сотен и даже тысяч людей. Мы живем в этом городе, платим налоги здесь – значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее».

19. Лучший работодатель Екатеринбурга

Успешное развитие авиакомпании связано с заслугами более 3,5 тысяч специалистов: пилотов, инженеров, специалистов наземных служб – всех, кто с честью выполняет очень важную и непростую работу. "Уральские авиалинии" традиционно входят в первую десятку лучших работодателей Екатеринбурга. По словам сотрудников, даже в самые сложные времена руководство делает всё, чтобы сохранять достойные условия труда.

Слоган авиакомпании — «Ваши мечты – наши крылья» — говорит сам за себя. Фото: пресс-служба «Уральские авиалинии».

20. Говорящий девиз

«Ваши мечты – наши крылья» – этот красивый слоган авиакомпании известен сегодня и специалистам-авиаторам и тем, кто от авиации далек.

Юбилей "Уральских авиалиний" - знаменательное событие в жизни не только Екатеринбурга и Свердловской области, но и всей России. Авиакомпания обеспечивает качественные и безопасные перелеты для граждан, разрабатывает гибкую ценовую политику, постоянно совершенствует и улучшает сервис на борту. Каждый год из 30-летнего периода был непростым, но успешным, правильно спланированным и в достаточной мере эффективным. А значит дальше будет проще поддерживать выбранную стратегию - развиваться и совершенствоваться для пассажиров.