«Из-под завалов кричали люди, слышен детский плач»: Что известно про взрыв дома в Ефремове Тульской области

МЧС сообщает о четырех погибших в результате взрыва в Ефремове Тульской области. Фото: МЧС России/ТАСС

Взрыв: что известно

Происшествие случилось вечером 7 февраля в городе Ефремов Тульской области. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как после грохота дом с одной стороны начинает складываться, как домино. Стоять остались лишь стены первых двух этажей, на них повисли бетонные плиты, одежда, покрывала. Несколько плит упали на припаркованные рядом машины. От крайнего подъезда не осталось практически ничего. Обрушение произошло после окончания рабочего дня, практически все жильцы были дома, готовили еду, учили уроки с детьми.

Как спасают людей

Под завалами оказались несколько семей. Очевидцы рассказали, что слышали громкие крики и плач.

- Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку, гулял с собакой, обернулся на звук, а там дом складывается. Мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач. Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит, - рассказал нам Андрей, очевидец происшествия.

На место ЧП сразу приехали спасатели. В результате взрыва по данным МЧС погибли четыре человека. Еще пятеро пострадали, двое остаются под завалами.

Главная версия взрыва - бытовой газ

По предварительной версии причиной обрушения здания стал взрыв бытового газа. Теперь специалистам предстоит разобраться, какая организация обслуживала дом, кто проверял исправность бытовых приборов. Правда, сами жители соседних домов говорят, что чаще всего в каждом подъезде оказываются люди, не пускающие проверяющих и не следящие за тем, как работают приборы.

- У нас в доме есть такие семьи, неблагополучные, они и за газ должны, и везде. Тут тоже из-за какого-нибудь алкоголика все взлетели, - предположила Галина, соседка из дома неподалеку.

Разбор завалов продолжается. Жильцов соседних подъездов дома эвакуировали, для них организован пункт временного размещения.