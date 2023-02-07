Взрыв газа в многоквартирном жилом доме произошел вечером 7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области. Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме произошел вечером 7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщали РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Как утчонили в МЧС региона, всего погибли четверо погибли, пять человек спасено.

Последние новости о взрыве в Ефремове Тульской области

Прибывшим на место ЧП спасателям удалось спасти несколько человек из-под завалов обрушившегося в результате мощного взрыва подъезда жилого дома. Пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщили в региональной прокуратуре, жильцы дома эвакуированы, сейчас для них организован пункт временного размещения.

- По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки по факту обрушения части дома в Ефремове из-за взрыва бытового газа, - сообщают в ведомстве.

Причина взрыва в пятиэтажке в Ефремове

Причина взрыва газа в жилом доме в Евремове официально пока не сообщается. Ее предстоит выяснить компетентным специалистам. Согласно предварительным данным, это был взрыв бытового газа. Пока на месте ведутся спасательные работы, под завалами, как предполагается, могут находиться люди.

В результате взрыва в Ефремове в Тульской области 7 февраля 2023 года погибло пять человек Фото: СОЦСЕТИ

Видео с места взрыва в Ефремове Тульской области

В сети очевидцы публикуют видео с места взрыва газа в доме в городе Ефремов Тульской области. На кадрах видно, что здание сильно пострадало от взрывной волны.

Что говорят очевидцы

По словам очевидца Андрея, все произошло в считанные секунды. Всего за несколько мгновений часть дома обвалилась. Также он рассказал, что прямо у него на глазах спасатели вытащили из под руин ребенка. И самое главное - малыш был жив.

- Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку – гулял с собакой – обернулся на звук, а там дом складывается. Мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач. Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит, - рассказал KP.RU Андрей, очевидец происшествия.