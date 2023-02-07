Очевидцы сняли видео с места взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области 7 февраля 2023 года Фото: СОЦСЕТИ

Опубликовано видео с места взрыва в доме в Ефремове Тульской области. Напомним, вечером 7 февраля 2023 года здесь произошло серьезное ЧП. Очевидцы сообщают о взрыве газа в жилом много этажном доме.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Пятеро пострадали, еще двое находятся под завалами. Причины и детали случившегося выясняются. По предварительной версии взрыв произошел из-за бытового газа.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ефремове 7 февраля 2023 года

В сети уже появилось видео с места взрыва в жилом дома в Ефремове. На кадрах видно, что многоэтажное здание сильно разрушено. Спасатели ведут поиски людей, которые могут находиться под завалами рухнувших конструкции.

По словам очевидцев, оттуда доносятся голоса людей.

- Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку – гулял с собакой – обернулся на звук, а там дом складывается. Мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач. Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит, - рассказал нам Андрей, очевидец происшествия.

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