Клонированная корова Цветочек родила теленка

Цветочек - предтеча появления целого генно-модифицированного стада

Буренка по имени Цветочек зверь не простой. Она не только первая в России клонированная телка, но и предтеча появления целого генно-модифицированного стада. У отредактированных коров инженеры хотят выключить ген бета-лактоглобулина, который вызывает аллергию на молоко у людей. Генно-модифицированные коровы будут давать молоко, которое детишки с аллергией смогут пить без опасений. “Комсомолка” подробно рассказывала об этом проекте в материале “В России впервые клонировали теленка. Генетик рассказал, как это поможет аллергикам”. Клонирование - первый этап этого удивительного эксперимента. 30 декабря прошлого года декабре клонированная корова родила своего первенца, телочку по имени Декабристка.

- Мы доказали, что клонированные животные абсолютно здоровы и не только внешне, но и с точки зрения их репродуктивных функций, - объяснила директор Федерального исследовательского центра животноводства Наталия Зиновьева выступая накануне Дня науки в пресс-центре Россия Сегодня. - Это очень важно, поскольку мы рассматриваем эту технологию, как платформу для воспроизведения животных с новыми племенными качествами.

По словам профессора Зиновьевой, технологии генетического редактирования позволяют быстрее и эффективнее делать желаемые изменения в геноме разных видов сельскохозяйственных животных. Поскольку некоторые признаки очень трудно получить методами традиционной селекции. А такие важные качества, как устойчивость к болезням, и вовсе не поддаются селекции.

Новые генетические технологии позволят сохранить конкурентоспособность отечественного племенного материала. А это в свою очередь обеспечит продовольственную независимость нашей страны.

В июне у наших ветеринаров родился первый в России клонированный ягненок, затем появился на свет первый в мире клонированный гибридный ягненок. Таким образом, технология генетического редактирования в нашей стране реализована уже на трех видах животных. Это значит, что техническая сторона дела уже отработана и производство новых зверей можно поставить на поток.