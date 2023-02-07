Стало известно о важном решении Игоря Петренко по отношению к Екатерине Климовой

Вероятно, у Петренко возникли финансовые трудности, так как ранее он накопил внушительный долг перед детьми от бывшей жены Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Петренко добивается уменьшения алиментов на двух сыновей от Екатерины Климовой. Основанием стали новые обстоятельства в жизни многодетного отца. У него растут три дочери от артистки Кристины Бродской.

Игорь Петренко решил пересмотреть условия по выплатам на двоих детей от Екатерины Климовой. Речь идет об алиментах на сыновей Матвея и Корнея. Актер добивается уменьшения алиментов через восемь лет после развода.

Вероятно, у Петренко возникли финансовые трудности, так как ранее он накопил внушительный долг перед детьми от бывшей жены. Речь шла о шести миллионах рублей.

Перед Новым годом Игорь погасил задолженность. Если б он этого не сделал, приставы закрыли бы ему выезд из России.

И вот теперь речь идет о вполне законном уменьшении алиментов, на которые артист имеет право. У Петренко растут три маленькие дочки в новом браке с актрисой Кристиной Бродской.

Максимум того, что могут взыскать с отца , когда у него трое и больше детей, - это половину от всех его доходов. У Петренко пятеро детей. Соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними - по 10% на каждого. То есть детям от Климовой положено 2/5, передает "СтарХит".

При этом на алименты должна будет подать и Бродская. Тогда суд увидит, что у Игоря есть другие дети, которые находятся на его иждивении.