Вопрос дня: Каких научных открытий вы ждете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ:

- Надеюсь на прорыв в медицинских технологиях, связанных с возможностями человеческого организма. Космические и подводные технологии получат прорывное развитие. Мы уйдем под воду и на орбиту.

Аркадий Тишков, член-корреспондент РАН:

- На картах появятся новые острова и новые течения. Возникнут новые ареалы обитания новых видов птиц. Мы получим другую систему исследования океанов в целом - и океаны вдруг станут объектом новых великих географических открытий. Будут открыты новые геологические разломы . И создана новая цифровая модель Земли.

Юрий Долотов, спелеолог, геолог:

- Будут открыты новые глубочайшие пещеры. Сейчас рекордсменом по глубине является пещера Веревкина в Абахазии. Там ушли на 2 км в глубину. До того рекорд был французским. Новые исследования удивят весь мир.

Игорь Бурцев, глава московского представительства Международного центра гоминологии:

- Зафиксируют племена людей, которые не хотят интегрироваться в нашу человеческую цивилизацию. И этот поворот сможет помочь всему сомневающемуся человечеству.

Владимир Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии:

- Открытий стоит ждать в передовых технологиях, которые обеспечивают безопасность нашего государства. Мы обошли весь мир в плане гиперзвука. И продолжим лидировать в смежных областях .

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Искусственный интеллект высвободит человека из общеугнетающей системы труда. При этом наметится деградация человеческого интеллекта.

Петр, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Хорошо бы нашелся такой ученый, который знал, как сделать всех людей богатыми и счастливыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генетические ножницы, светящиеся деревья, 3D-печать органов: Известный ученый назвал пять необычных открытий, которые изменят мир

По ряду этих научных направлений Россия является мировым лидером (подробности)