Страсти по Фаине: Стоит ли смотреть новый сериал "Раневская"

Фаину Георгиевну сыграла актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Фото: Кадр из фильма

8 февраля в онлайн-кинотеатре KION* начался показ биографического сериала о Фаине Раневской. Наши корреспонденты посмотрели несколько серий и разошлись во мнениях.

ЗА

Поговорим про старость

Павел САДКОВ

Сериал про Фаину Раневскую похож на стопку старых фотографий в коробке от обуви. Мусор для человека с улицы, даже на барахолках этому богатству цена копейки. Но для хозяина фото они - самое сокровенное, святое, важное.

В восьми эпизодах сериала воспоминания, события, которые давно засыпаны песком и квитанциями за ЖКУ. Они для тех, кто помнит и время, и актрису. И для них там будет над чем посмеяться и поплакать. А тех, кто помнит, миллионы - ведь даже если вы не смотрели «Весну» и «Подкидыша», то на мультике про Карлсона, скорее всего, все-таки росли.

К счастью, «Раневская» это не сборник анекдотов про Фрекен Бок - это скорее длинная театральная постановка с прекрасной Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. С рассуждениями о старости, об одиночестве, о личной трагедии великой актрисы. У нас давно так по-доброму не снимали о стариках. И финальные серии проекта по стилистике очень похожи на кино 1980-х, с Крючковым и Райкиным.

Удивительно, но прекрасно смотрится то, что заведомо кажется какой-то пошлостью, - пересъемка классических сцен из фильмов и спектаклей с Фаиной Георгиевной. Цигаль-Полищук, режиссер, художники все сделали с тонким вкусом и очень аккуратно.

В сериале, конечно, много недостатков. Но любовь к главной героине перекрывает их все. Так что открываем коробку от обуви, достаем фото и плачем…

Против

«Пионэры, идите в ж…»**

Сергей ЕФИМОВ

Главная особенность большинства отечественных сериалов про жизнь замечательных людей последних лет - отсутствие в кадре этой самой жизни. В них есть все необходимое: добротный сценарий, известные актеры. Но смотреть их - мука. Скучно. И сериал «Раневская» - достойный продолжатель этого ряда. Набор сценок из жизни, пусть даже старательно сыгранных, не складывается в судьбу человека, за которой хотелось бы наблюдать.

Дело не только в том, что, видимо, экономии ради нам не показывают ушедшую эпоху на общих планах - не панорама улицы, а ее кусочек; не дом целиком, а его фрагмент. Погружение в историю складывается из другого. Актеры в «Раневской» не перестают быть актерами, стараясь и изображая. Они механически обмениваются репликами, за которыми не всплывает внутренний мир их персонажей. Мариэтта Цигаль-Полищук неплоха, но она всего лишь исполнительница главной роли - важный, но не ключевой элемент истории.

Рассказать ее в сериале (в данном случае биографическом) не значит визуализировать последовательность событий. В «Раневской» нет подтекста, идеи, субъективного взгляда на личность. Понятно отчего: драму выдающейся жизни натянули на глобус - стандартный формат несложного вечернего сериала на большом канале.

И в конечном итоге в нем нет Раневской. Есть типовое изделие, похожее на двести таких же. Увидеть и забыть.

*Позже сериал покажут в эфире Первого канала.

**Легендарная фраза, приписываемая Раневской, - так она отваживала нахальных школьников, проходу ей не дававших после выхода комедии «Подкидыш».

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