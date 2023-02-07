«Пусть тепло моего сердца согреет людей, оказавшихся в том аду»: Турция сплотилась после страшных землетрясений

Очередь к пункту переливания крови в центре Анкары Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Белый вагончик с красным полумесяцем и надписью «Пункт переливания крови» стоит на центральной площади Анкары, Кызылае, уже много лет. Одного-двух донора там можно увидеть почти всегда. Но сегодня в очереди желающих сдать кровь стоят сотни жителей Анкары. Многие приходили сюда ещё вчера вечером, стояли несколько часов на морозе в очереди и, не дождавшись, уходили, а сегодня пришли снова.

- А как вы себе представляете, что я бы остался дома?! – удивляется мужчина из очереди. – У людей такое горе, а я даже кровь свою пожалею, что ли? А если завтра, не дай Бог, землетрясение в Анкаре, и люди из других городов и стран будут жалеть кровь для меня? И как этот мир будет жить в таком случае? Мы должны оставаться людьми.

Полиция обычно не разговаривает с прессой без согласования с начальством, но здесь страж порядка, расчувствовавшись, заявил, что помогать тем, кто попал в беду, - это священный долг каждого человека в мире независимо от веры, национальности и местожительства.

- Вы думаете, что Турция помогает только своим? Если бы подобная катастрофа произошла где угодно – хоть в России, хоть в Новой Зеландии, - то здесь, на Кызылае, выросла бы точно такая же толпа желающих сдать кровь. Потому что все мы под Богом ходим, и каждый может оказаться в ситуации, когда ему понадобится помощь с другой части Земли.

Люди заполняют бланки для сдачи крови Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Среди будущих доноров ярко выделяются жёлтыми жилетками молоденькие девушки – это волонтеры.

- Я студентка медицинского факультета, пришла сюда помогать людям заполнять бланки, отвечаю на вопросы о здоровье и требованиях к сдаче крови, - говорит одна из них. - Иностранцы тоже хотят сдать: но для этого они должны не менее 3 лет жить в Турции, знать турецкий язык и иметь вид на жительство. Я искренне горжусь соотечественниками, их самопожертвованием, готовностью помощь близкому. Только посмотрите на лица тех, кто стоит в очереди!

В турецкой столице власти открыли множество пунктов приёма гуманитарной помощи. Часто люди устраивают подобные пункты стихийно – в парках, на детских площадках. На одном муниципальных рынков нескончаемая вереница автомобилей: они торопливо тормозят, пассажиры вытаскивают из багажников тюки с одеялами, продуктами и прочими вещами и несут к грузовику, где деловитые сотрудники муниципалитета грузят их в кузов. Он быстро наполняется и уносится прочь, а на его месте уже стоит новый грузовик.

- Сестрёнка, мы уже с утра семь ходок сделали, от нашего муниципалитета пять машин мотаются без остановки, - запыхавшись от тяжёлых мешков на ходу бросает мне представитель местных властей. – Всё несут и несут. Молодцы!

Самое важное - тёплые одеяла Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Вот, принёс обогреватель! – пожилой мужчина деревенского вида указывает на видавший виды исцарапанный агрегат и газовый баллон в придачу. – У нас самих холодно, но это ничто по сравнению с тем, как холодно сейчас потерявшим свой дом! Пусть тепло моего сердца и заодно обогревателя согреет моих собратьев в том аду!

Интеллигентная пара привезла три аккуратно упакованных ящика.

- Мы ещё вчера принесли всё, что смогли, - говорят они. - А потом наша дочь, которая живёт в Англии, прислала нам ещё денег и попросила закупить необходимое и от её имени. Все люди на земле братья, помогать друг другу в трудную минуту – это то, то делает человека человеком, - говорят они.

Не остались в стороне от общенародного единства и российские организации в Анкаре: посольство России в Турции и представительство Россотрудничества (Русской Дом в Анкаре) только за один день собрали 45 ящиков с одеялами, одеждой, предметами личной гигиены и едой.

В центре сортировки Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Мы договорились с мэрией, что они пришлют к нам грузовики, - говорит врио главы Русского Дома Роман Пенкин. - Ещё по одному грузовику будет завтра и в пятницу. Вещи собираем всем «русским миром» - мы, сотрудники нашего посольства, соотечественники. Из посольства ожидаем ещё около 50 ящиков.

Последним пунктом посещения стал сортировочный центр столичной мэрии, развёрнутый в выставочном зале парка Алтынпарк. На огромном пространстве возвышаются горы одежды, обуви, электроприборов, одеял, детских игрушек, пирамиды из консервов, макарон, риса, памперсов… Стоят даже несколько матрасов. Вдруг вижу тот самый старенький обогреватель, которые полчаса назад добродушный дедушка притащил на пункт сбора.

Десятки сотрудников мэрии вместе с добровольцами потрошат безымянные мешки, разбирая по разным кучам разные виды гуманитарки. Затем их упаковывают в однородные мешки, клеят сверху бумажки с указанием содержимого. На перилах одиноко висит свитер с пришпиленной надписью: «Не паковать, пока не высохнет!» - видимо, кто-то из лучших побуждений решил вещь постирать, но не успел досушить…

Тщательно рассортированные пакеты и ящики грузят в очередной грузовик, который тут же отправляется в путь в пострадавшие провинции. Ещё не разобранные пакеты разгружают дружным конвейером, слаженно перебрасывая их друг другу по цепочке.

- Мы оповещаем жителей Анкары о местах сбора гуманитарной помощи на сайте мэрии, через соцсети, - рассказывает сотрудница мэрии Анкары Элиф. - Кто не может принести гуманитарку сам, звонит нам, и мы приезжаем к нему домой. За день на нашей сортировочной станции работает около двух тысяч добровольцев – одни уходят, другие приходят. Таких станций много по всему городу. Больше всего для отправки требуются тёплые вещи, одеяла, а также предметы женской гигиены, памперсы… Анкарцы приносят всё подряд, и это тоже хорошо, потому что ТАМ люди остались вообще без ничего, и ни одна вещь не будет лишней.

Волонтеры сортируют привезённые горожанами вещи Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Ребята-волонтеры не видят в своей работе никакого героизма:

- Делаю то, что должен, - пожимает плечами невысокий худенький паренёк. – Я не могу поехать в зону бедствия разгребать завалы, ну так хоть здесь помогу, чем смогу.

P.S. Ни у одного человека, с кем удалось сегодня пообщаться, в зонах стихийного бедствия не оказалось ни родных, ни знакомых, и большинство в пострадавших провинциях никогда не были…