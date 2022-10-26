В России вымирают деревни и все меньше фермеров: Вот, к чему это приведет

Акцент на крупных хозяйствах - путь не столько государственно-политический, сколько управленческий. Так легче чиновникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупные беды мелкого производителя

В нашей стране трудно найти такого последовательного борца за права мелкого сельхозпроизводителя, как легендарный уральский фермер Василий Мельниченко. Сегодня, когда как на дрожжах опять растут цены на продукты, в обществе вновь разгорелась дискуссия: насколько эффективны в сельхозпроизводстве крупные агрохолдинги? И правильной ли дорогой идет правительство, поддерживая именно эти структуры?

«Так легче чиновникам», - заявляет Мельниченко. Народ и цены на продукты питания, их качество и разнообразие - на дальнем плане. Фермеры и частные компании, которые кормят всю Европу, в России слишком неконкурентоспособны.

- Почему?

- Тема эта далеко не новая, - отвечает Василий Александрович. - Даже на уровне региональных министров вопреки заявлениям президента о развитии фермерства открыто заявляют, что им, дескать, выгоднее иметь под рукой 5 крупных хозяйств, чем 400 мелких. Легче делить субсидии, дотации, в узком кругу решать вопросы «без обид».

Акцент на крупных хозяйствах - путь не столько государственно-политический, сколько управленческий. Так легче чиновникам.

Василий Мельниченко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А действительно говорят, что государство не глядя списывает с агрохолдингов огромные долги?

- Они их просто не платят. Возьмем один пример: зарубежная фирма вопреки нашим законам скупила около 800 тысяч гектаров земли. Занимается животноводством. У нее долг - порядка 70 миллиардов рублей. В прошлом году получила от государства 9 миллиардов рублей. Примерно в таких объемах правительство выделяет субсидии и дотации промышленным гигантам - до 14 миллиардов в год.

Найдите фермера, который бы получил на развитие хотя бы 100 миллионов.

В Минсельхозе независимо от того, что имеется программа развития сельских территорий, нацелены исключительно не на сохранение села, а на развитие промышленного производства. Чего-то: мяса, зерна, картошки…

В этом плане к министерству никаких претензий, оно вроде бы успешно справляется. Мы можем верить цифрам или нет, но победные рапорты принимаются «наверху»: 120 млн тонн зерна, 5 млн тонн свинины! Телевидение всякий раз говорит, что мы добились очередного рекорда.

Но если бы эти данные анализировались, обсуждались, была бы видна и обратная сторона медали: за последние 20 лет в России прекратили свое существование 32 тысячи сел и деревень.

В этом и состоит ущербность проводимой аграрной политики. Не тонны мяса и молока, а человеческий фактор должен быть главным критерием. Крупное промышленное производство в этом совершенно не заинтересовано.

Деревень все меньше

За последние 20 лет в России исчезло более 30 тысяч сел и деревень. Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Как же быть, как развивать село?

- Только через малые формы хозяйствования, они не дадут сельским территориям окончательно упасть. Как бы мы ни плевали сегодня в сторону Запада, но Польша, которая пошла по пути развития мелких сельхозпроизводителей, а не агрохолдингов, не потеряла ни одной деревни. А «перестройка» в наших странах началась одновременно.

Или возьмем Китай. Помните, в советское время был анекдот: утром китаец сажает картошку в огороде, а вечером ее выкапывает из земли. Его спрашивают: почему? «Кушать хочется», - отвечает он.

Так вот, друзья мои: Китай выбрал правильную форму многоукладной экономики, поддержки крупных и мелких производителей. В 2021 году там собрали 683 миллиона тонн зерна и вырастили 53 миллиона тонн свинины. Вот это развитие!

А мы гордимся, что по некоторым позициям вышли на доперестроечный уровень. Потеряв при этом 32 тысячи сел и деревень. А на кону, кроме них, стоят еще 75 тысяч сельских населенных пунктов, где сегодня проживают от одного до 25 человек. Они, поверьте, до 2025 года не дотянут.

Об этом мы везде говорим, пишем воззвания к президенту, он дает поручения, просит обратить внимание… Но поручения не выполняются. Минсельхоз ставит себе как особую заслугу выделение крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) 20% от общего сельского бюджета. Если объем субсидий и дотаций на все российское село составляет 75 - 80 млрд в год, а только пятая часть - «на все остальное», то что перепадает фермерам? 3 - 4 млрд рублей, которые не уверен, что доходят до мелких производителей. А 80% пойдет в агрохолдинги…

- Но разве крупным производителям помогать не надо?

- Если фирма, компания, субъект производит сельхозпродукцию и имеет товарооборот от 700 млн рублей в год и выше, это хозяйство точно не нуждается в государственной поддержке. Во всяком случае, не так остро.

А если фермер только встает на ноги, пытается что-то сделать, вот ему и таким, как он, помощь необходима. Но ее, как правило, нет.

- Почему? Формально фермерам открыты и потребительские, и льготные кредиты в банках...

- Почему их так трудно получить? У агрохолдингов есть специалисты по субсидиям и дотациям. Специально обученные люди, которые назубок знают все изменения в документообороте, они все сделают вовремя.

Фермер такой возможности не имеет. Были случаи: отчитался перед налоговой и не знает, что дебет с кредитом не сходится, допустим, на 30 рублей. А ему счастье подвалило, дотация 200 тысяч рублей выделена. Не дадут, у него задолженность 30 рублей. Ну выдайте 199 тысяч 970 рублей, раз уж так.

Не положено!

Некоторые министры, понимая всю абсурдность этого, занимают сторону крестьянина. Но сильно рискуют, потому что при прокурорской проверке это уголовное деяние.

Вот такие условия. Пытаемся выживать, выкручиваемся. Но с каждым годом фермеров становится меньше. 2020, 2021 годы - такие высокие цены на продукты, казалось, все должны броситься на производство. А нас становится меньше. Посмотрите сайт Курганской области: на продажу выставлено 50 малых фермерских хозяйств!

Ситуация как под копирку. Это фермеры «первой волны», еще 90-х годов, то есть люди немолодые, здоровья у них нет. А дети продолжать отцовское дело не хотят. Что он заработал за 30 лет? Ржавый трактор?

Детей нужно с ранних лет приучать к грядкам, считает фермер Мельниченко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что, на ваш взгляд, нас ожидает в перспективе?

- Мы идем по пути, когда на торговых полках не будет выбора продуктов. Скромный ассортимент того, что промышленному производству выгодно, удобно для выращивания. Такого выбора, как, допустим, в Дании или в той же Польше, не будет.

- Неужели ничего нельзя изменить?

- Собираемся на свои съезды, пишем воззвания… Чтобы сломать эту тенденцию, нужно взять и вместо одного агрохолдинга сделать 500 мелких хозяйств. Если сегодня проехаться по Брянской или, скажем, Калужской области, вы увидите пустые или полупустые деревни. В Козельском районе числится 174 населенных пункта, а живы только 35.

Агрохолдинги ставят промышленный комплекс на 200 тысяч голов скота или птичник на миллион бройлеров - и ни одного рабочего места для крестьян. Им это не нужно. На полях пасется скот, на этом «развитие» сельской территории и завершается.

Создается впечатление, что властям вообще не нужна деревня…

- Ну это уже чересчур!

- А почему в стране идет слияние регионов? Откуда планы создания в России каких-то агломераций, где соберут, как в Москве, 20 - 30 миллионов человек и «где все будет».

Только непонятно, откуда при всеобщей цифровизации и силиконовых долинах возьмутся хлеб, молоко, колбаса? Кто их будет производить?

Недавно прочитал интересную информацию. У Илона Маска, оказывается, есть брат, который не мечтает о космосе или о полете на Марс. Но он даже более известен в Америке и Европе, чем сам Илон Маск.

Его фишка - пропаганда здорового питания, рестораны натуральных продуктов без пестицидов и антибиотиков. Пытается приучать людей к полю с самого детства. Чтобы знали, как растет морковка, чем питается корова. Он создал десятки тысяч мини-плантаций в детских садах.

- Постойте, но когда вы были председателем колхоза в советское время, вы делали то же самое! Насколько мне известно, грядки ввели не только при школах, но и при детских садиках!

- Есть такой момент, я абсолютный сторонник такого устройства общества. При детсадах у нас были настоящие - не пластиковые! - огороды для детей и настоящие, не виртуальные, посадки овощей. Воспитательниц обучали наши агрономы, а чтобы те учили детей, как поливать, ухаживать за растениями, мы доплачивали воспитательницам. Было даже соревнование - кто больше соберет с грядки.

Россия нуждается в таких детских садах. Рано или поздно на земли без народа придут народы без земли.

Кооперация спасет?

- В конце прошлого года правительство приняло решение кредитовать ЛПХ - личные подсобные хозяйства. Чтобы те составляли конкуренцию агрохолдингам. Такого жеста доброй воли от властей никогда не было. Но в АККОРе (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств. - Ред.) говорят, что пока ничего не ясно…

- Вот и я о том же. Еще ничего не начали, а уже ничего не получается. Объясню почему. В России запрещено продавать продукты, выращенные в ЛПХ. Даже картошку. Хотя раньше по овощному ассортименту частники давали до 60 - 80% всего урожая.

Еще в 2014 - 2016 годах мы предупреждали: если устраним частников, что получим взамен? Продукты из-за рубежа и собственное промышленное производство без особого выбора для потребителя. Все так и получилось, ЛПХ сильно сократили производство, в 2020 и 2021 годах мы схватились за голову от роста цен, все подорожало в разы.

Структуры, которая должна встроить ЛПХ в государственный экономический оборот, не существует. Для выполнения условий европейского стандарта качества необходима кооперация. Мы являемся членами Всемирной торговой организации и не можем продавать обезличенные продукты.

Это делается так. У нас около 17 миллионов ЛПХ. Если их объединить в структуру, это станет реальной борьбой с бедностью. По такому пути, в частности, пошел Китай, у него все прекрасно получилось.

Но нужно спланировать, что будут делать эти 17 миллионов человек. Допустим, семья Мельниченко начнет выращивать красный сорт картофеля, с 30 соток должна сдать кооперативу 3 тонны клубней. Ивановы, Петровы, Сидоровы займутся, условно, огурцами, томатами, баклажанами. Кооператив обеспечит пайщиков семенами, научит агроприемам, предоставит необходимую технику - чтобы крестьяне не гнули спины с тяпками и лопатами. На взаимовыгодных условиях государство должно построить современные теплицы, фермы на 10 - 20 голов, хранилища с линиями по фасовке и упаковке. Чтобы семьи зарабатывали, богатели.

А если такому частнику просто выделят 50 тысяч рублей «на развитие», он утонет в навозе.

Совершенно согласен с АККОРом, что «пока ничего не ясно».

КСТАТИ

Как продать урожай

Продуктовые ценники все выше, хотя, казалось бы, агросектор на подъеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как мне кажется, в развитии мелкого производства негативную роль играют торговые сети. Они «предназначены» только для крупных производителей…

- Дело не в них. Торговые сети имеют свой стандарт, так во всем мире. Мы должны понимать, что с нашим мешком картошки там делать нечего. И сколько бы на местах ни принимали постановлений об организации в супермаркетах «фермерских уголков» и «фермерских полок», ничего не изменится. С малыми объемами в ТС никто связываться не будет, у них отлажена цепочка доставки.

Без кооперации, когда 20 фермеров объединятся и расписывают себе задания, не обойтись. Тогда и будет конкуренция.

- Но в торговых сетях такие наценки на продукты!..

- Согласен. По Гражданскому кодексу, все субъекты у нас нацелены на получение прибыли. Отменить Гражданский кодекс, ввести норму регулирования цен, обязанность принимать у фермеров все подряд, в том числе некондицию? Это тоже не выход.

- На ваш взгляд, цены и дальше будут расти?

- За последние 20 лет они когда-нибудь понижались? Сегодня власть имеет «козырь». Что, дескать, они растут во всем мире. Растут, но не такими темпами. В Польше цены на хлеб и овощи 20 лет вообще не менялись, только в этом году продовольственная инфляция составила там 1,3%.

Мы - страна бедных людей, у нас любое подорожание оплачивается из кармана потребителя. Прошлогодний скачок цен выгреб у населения около 2 триллионов рублей.

Если бы мы жили в достатке, то зачем были бы нужны чиновники? А так, они нас постоянно защищают, вызывают кого-то на ковер, песочат. Этот механизм работает без сбоев.

СПРАВКА «КП»

Василий Мельниченко родился в 1954 году. Более 30 лет занимается сельским хозяйством, возглавляет сельхозпредприятие «Галкинское» в Свердловской области. По сути, является главным идеологом и активным защитником мелкого и среднего агропроизводителя - в отличие от агрохолдингов-монополистов.