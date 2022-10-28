«Требуется менеджер по замеру молочных желез»: Самые нелепые объявления о работе, которые сразу вызывают улыбку

Чувства юмора, меры и такта у всех людей разные, а креатив нередко зашкаливает Фото: Shutterstock

Найти хорошее место работы или, напротив, достойного кандидата на освободившуюся должность в наше время нелегко. Спрос явно больше предложения, а претензии работодателей часто превышают потенциальные возможности кандидатов. Это прежде достаточно было указать в объявлении или резюме соискателя образование, трудовой стаж и перечислить пару-другую достижений на прежнем месте, часто раздутых или вовсе выдуманных. Теперь этого мало. Особенно, если претендуешь не на роль рядового клерка, менеджера или мерчендайзера, то есть одной из миллионных инфузорий в туфельках, составляющих офисный планктон, а хочешь работы интересной, перспективной и хорошо оплачиваемой. Да и работодатель часто хочет найти такую фигуру, которая способна организовать, расширить и продвинуть бизнес.

Вот тут-то и идет в дело креативный подход. А поскольку чувства юмора, меры и такта у всех людей разные, креатив нередко зашкаливает. Вот лишь некоторые его образцы...

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