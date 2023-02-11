Национальные гимны стран мира: о чем в них поется и к чему они призывают

Государственный гимн нередко поют и футбольные болельщики. Хотя все-таки предпочитают специально написанные для поддержки родной команды песни. Фото: Shutterstock

Наткнулся в сети на новость: мол, в полном тексте национального гимна Украины есть ругань в адрес «москалей». Решил проверить, так ли это. А заодно узнать, о чем поется в главных национальных песнях разных стран. И буквально открыл для себя ящик Пандоры! Я-то, наивный, думал, что гимн - это такая торжественная песня про бескрайние поля, широкие моря и дружных людей. Ну как у нас (см. «Дословно»). Но все оказалось не так. Сейчас авторов многих национальных гимнов могли бы обвинить в разжигании межнациональной розни. Потому что зачастую в тексте призывают к войне и уничтожению вполне конкретных народов. И России досталось оттуда, откуда не ждали...

Куплет про москалей убрали

Нынешний гимн незалежной «Ще не вмерла Украины...» приняли в 2003 году. Текст не писали с нуля, а взяли за основу стихотворение львовского автора Павла Чубинского, созданное в середине ХIХ века.

В этом творении были и такие строки:

Ой, Богдан, Богдан,

Славный наш гетман!

Зачем отдал Украину

Москалям плохим?!

Чтоб вернуть ее честь,

Ляжем головами,

Назовемся Украины верными сынами!

Но говорить, что это стихотворение и есть гимн Украины, неправильно. В 2003 году власти в Киеве не решились оставить в главной национальной песне куплет про Богдана и москалей. Так что стих-первоисточник и гимн - разные вещи.

Впрочем, в последние годы школьников на Украине заставляли учить полную версию стихотворения Чубинского. Увы, ненависть к России им прививают со школьной скамьи...

Если кто забыл, Богдан Хмельницкий возглавил восстание против Речи Посполитой (1648 - 1654), что привело к созданию независимого украинского казацкого государства. В 1654 году Хмельницкий заключил мирный договор с русским царем и объединил казацкое гетманство с Российским царством. Так Центральная Украина оказалась под защитой России.

За Суворова ответите

Гимн Италии написали в середине ХIХ века, когда все великие державы Европы считали своим долгом влезть с армией на Апеннины. Неудивительно, что текст - настоящий призыв к войне. Даже враги конкретно указаны:

Австрийский орел

Уже потерял оперение.

Кровь Италии,

Кровь поляков

Он пил вместе с казаками...

Тут России явно припоминают Итальянский поход Суворова. Хоть мы и воевали вместе с Австро-Венгрией против Наполеона, но боевые действия шли на полуострове.

Проклятия колонизаторам

Сомнительное первое место по количеству проклятий в гимнах других стран занимает Испания. Сразу четыре государства чихвостят ее за колониальный беспредел (Перу, Эквадор, Уругвай и Доминикана). Еще четыре бывшие колонии обвиняют Мадрид, не называя его напрямую (Парагвай, Гондурас, Западная Сахара и Экваториальная Гвинея). Например, перуанцы поют:

Наши руки, до сегодняшнего дня

безоружные,

Пусть они всегда готовят пушки,

Чтоб когда-нибудь пляжи Иберии

Почувствовали ужас их рева.

Напомню, Иберия - одно из названий Пиренейского полуострова, где, собственно, и находится Испания.

На втором месте - Франция. Алжир бранит Париж напрямую, а Центральная Африканская Республика и Буркина-Фасо костерят колонизаторов завуалированно.

Вот кусочек из алжирского гимна:

Франция!

Время разглагольствования окончено.

Мы перевернули эту страницу, как последнюю страницу прочитанной книги.

Франция!

Вот и настал день расплаты!

Кстати, в собственных гимнах Испании и Франции нет ни намека на колониальные завоевания. Испанцы, например, поют о «сынах, что дали истории справедливость и величие, демократию и мир». А во французской «Марсельезе» проклинают подлых тиранов и горе-королей:

Любовь к отчизне и народу,

Придай нам сил на нашу месть.

Но это неудивительно: гимн придумали еще во времена Великой революции.

Наполеон и вино

Вообще же каждая страна поет в своем гимне что хочет. США клянутся в верности флагу, в Новой Зеландии гимн - молитва Богу о мире и защите границ.

В Германии хотят, чтобы «немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкие песни» сохраняли в мире «старую хорошую репутацию». И ни намека на агрессию.

А вот в Польше, похоже, грезят о реванше:

Все, что отнято вражьей силой,

Саблею вернем!

И далее:

Дал пример нам Бонапарт,

Как должны мы побеждать.

Звучит двусмысленно... Когда поляки воевали под знаменами Наполеона, они отправились в поход на Россию. У кого же они собрались саблей отбирать землю?

А что у бывших союзных республик?

На общем фоне жажды вражеской крови гимны бывших республик Советского Союза выглядят довольно миролюбиво. Обычно у всех в разных комбинациях звучат две темы - свобода и красота страны.

Выделяется гимн Молдавии, он посвящен национальному языку. Вот лишь несколько строк:

Наш язык, наш клад нетленный,

От безверия укрытый,

Свет жемчужин драгоценных,

Над отчизною разлитый.

А гимн Туркмении отмечает, что это «великая нейтральная страна».

Мудрая позиция! К слову, даже у Швейцарии в гимне нет упоминания нейтралитета.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Есть ли правила для текста?

- Большинство гимнов появляются по определенным правилам, - объясняет доктор филологических наук Сергей Воркачев. - Первое: как страна получила независимость? В боях или мирно? В гимне Анголы поется про войну с Португалией, потому что колония с оружием добивалась свободы. А гимны среднеазиатских республик, как правило, мирные, потому что бороться за независимость здесь не пришлось.

Второе: надо учесть, в какой момент писался гимн. Например, гимн СССР 1943 года был боевым («Мы армию нашу растили в сраженьях, захватчиков подлых с дороги сметем...»), но ведь страна тогда воевала. Гимн страны времен Брежнева и нынешний куда более мирные.

Важно еще, кто писал текст. Так, Молдавия использовала часть стихотворения «Наш язык» (автор - Алексей Матеевич, 1888 - 1917), поэтому гимн больше напоминает литературное произведение. Швейцария за основу взяла религиозную поэму, и здесь часто упоминается Бог.

- Почему не все гимны меняются с учетом реалий времени? Революционная «Марсельеза» в сытой спокойной Франции выглядит странно...

- Французы считают себя преемниками первой революционной республики, поэтому не хотят менять текст. Та же ситуация в США и Британии. У нас гимн менялся, чтобы подчеркнуть отказ от старого. Царский убрали после революции, сталинский - когда развенчали культ личности, брежневский - когда рухнул коммунизм.

В ТЕМУ

Николая I встречали британской музыкой

В отличие от гербов или флагов гимны у стран появились относительно недавно. Даже наш имперский «Боже, царя храни» приняли только во второй четверти XIX века.

В 1833 году Николай I совершил поездку в Австрию и Пруссию. Везде его встречали звуками британского гимна. Дело в том, что в начале того века у России был другой гимн - «Молитва русских». Своей мелодии для него не придумали и стихи Жуковского пели под музыку гимна островной империи.

Почему? Все просто. Великобритания одной из первых в мире придумала государственный гимн. Мелодия показалась удачной, ее просто заимствовали, и не только у нас.

После поездки Николай I попросил написать новый гимн. И тогда композитор и скрипач Алексей Львов соединил стихи Жуковского и мелодию Преображенского марша.

ДОСЛОВНО

Государственный гимн России

(слова С. Михалкова)

Россия - священная

наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество

наше свободное,

Братских народов

союз вековой,

Предками данная

мудрость народная!

Славься, страна!

Мы гордимся тобой!

От южных морей

до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете!

Одна ты такая -

Хранимая Богом родная земля!

Широкий простор

для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает

наша верность Отчизне.

Так было, так есть

и так будет всегда!