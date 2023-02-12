Тобольский Хатико: собака 13 лет ждала у дороги хозяина, сбитого машиной

Тарзана не раз пытались забрать домой. Но он всегда возвращался на место аварии. Фото: Народное Слово/YouTube

Уже полгода в Тобольском районе Тюменской области возле поворота на деревню Шестакова всматривается вдаль с высоты четырехметрового столба деревянная фигурка собаки. Вырезал ее мастер-краснодеревщик Евгений Чагровой из деревни Алымка соседнего Уватского района. Позвонил ему однажды незнакомец, представился Ризваном и попросил: вырежи пса из дерева, заслужил бедолага. От Тобольска до Увата больше 100 километров, но про эту собаку все в районе знали.

Тобольский Хатико

Пес появился в окрестностях Шестакова летом 2009 года. Его хозяин, мужчина лет 70, приехал на местную речку Аремзянку порыбачить. Палочка в руках, за спиной старенький рюкзак, удочка, рядом щенок, метис овчарки. Говорят, тогда псу был год с небольшим.

Хозяин и его пес вышли из автобуса, направились через дорогу к речке. Старик едва плетется, а впереди пес счастливый скачет. И почти перешел дед эту злосчастную дорогу, как вдруг несется кортеж с мигалками. В одной из машин, говорят, ехал кто-то из местных чиновников.

- Первая машина и сбила старика, - вспоминает Ризван Кагерманов, тот самый, с подачи которого мастер Чагровой вырезал из дерева памятник преданной собаке. - Я тогда уже работал водителем, возил пассажиров между Уватом и Туртасом. Проезжал мимо и видел, как дед подлетел от удара, сломал мигалки и упал на асфальт. Пес резвый был, успел отскочить. А хозяин умер, не спасла его скорая.

Кортеж остановился, движение перекрыли, водители, застрявшие на дороге, чуть ли не с кулаками пошли на охранников важного человека, прятавшегося в машине за тонированными стеклами. А пес все лизал лицо лежащего на земле хозяина: ну вставай, ну что же ты, пойдем...

Вскоре врачи забрали тело в морг, кортеж увез чиновника по его важным делам, автомобилисты тоже разъехались. А собака осталась.

- В тот же день я ехал обратно и смотрю: пес лежит у дороги на куртке хозяина, - вздыхает Ризван. Столько лет с тех пор прошло, а в голосе у него столько боли и нерва, будто о вчерашнем дне рассказывает. - На следующий день проезжаю - опять лежит там же. 20 дней с места не сходил. Не ел ничего, не пил. Ждал своего человека. Хотя я привозил еду, пес от нее отказывался. Жалко мне его стало. Очень жалко.

Святое место

Но голод не тетка. Постепенно собака, которую Ризван назвал Тарзаном, стала брать из его рук еду. Ела, пила, но с места, где в последний раз видела любимого хозяина, не уходила. По округе пошли разговоры о верном псе. К Ризвану, который взял за правило несколько раз в неделю привозить

Тарзану еду, которую готовил специально для него, присоединились дальнобойщики. Тоже стали подкармливать. И так день за днем, год за годом.

Однажды за Тарзаном приехали родные погибшего мужчины. Пожалели верного друга, забрали домой. Но дней через десять привезли обратно. Собака выла, рвалась на улицу, отказывалась от еды и воды.

Вернувшись на пост у дороги, Тарзан чуть в стороне, под валежником устроил себе небольшое, скрытое от посторонних глаз убежище. Из него пес мог наблюдать за трассой - вдруг хозяин вернется.

Разные люди еще несколько раз пытались забрать пса. Но всегда привозили обратно. Всем быстро становилось понятно: собака лучше умрет голодной смертью, чем бросит «святое место». На пустыре у дороги кто-то сколотил для Тарзана будку, чтобы тот мог укрыться от ветра. Но Ризван говорит, пес приходил туда спать несколько дней подряд, а потом вернулся в нору под валежником. Подальше от людских глаз и поближе к дороге...

Водитель Ризван Кагерманов (слева) постоянно подкармливал собаку. Он и предложил сделать верному псу памятник. Фото: Личный архив Ризвана Кагерманова

Годы надежды

Так и прошла собачья жизнь. Тарзан 13 лет жил у дороги и ждал, что вот-вот, совсем скоро подъедет автобус и оттуда выйдет его любимый хозяин.

- Я кормил его все эти годы, - рассказывает Ризван Кагерманов. - Он меня подпускал, но не близко. Привык к клаксону моей «Газели». Я когда подъезжал, издалека сигналил «тааа-тааа-та-та-та», и он прибегал. Три машины за это время сменил, на все переставлял этот клаксон, чтобы Тарзан знал: я рядом, не бросил.

За несколько дней до смерти у уже престарелого пса отнялись ноги.

- Он уже ползал, - сокрушается водитель. - Я приехал, а Тарзана нет. Исчез. Неделю искал, каждый день приезжал, не нашел. Шерсть собрал, гадалке отнес. Она сказала - уполз пес умирать...

Три недели водитель рыскал по округе. Думал, найдет тело пса и похоронит. Напрасно.

- Надеюсь, он все-таки нашел своего хозяина, - грустно улыбается Ризван. - Там, на небе. Наш памятник стоит на столбе. Я хочу, чтобы люди в память о собачьей верности приносили к нему камни, чтобы со временем здесь вырос курган.

КСТАТИ

Благодаря «Комсомолке» весь мир узнал о другом преданном псе - овчарке по кличке Пальма. В 1974 году хозяину пришлось оставить ее в аэропорту «Внуково» у трапа

«Ил-18». Поскольку не было ветеринарной справки, овчарку не пустили на борт. Два года Пальма ждала хозяина прямо на посадочной полосе, встречая все «Илы».

Но тот не вернулся. Однако семья у Пальмы все-таки появилась. Собаку приютила женщина.