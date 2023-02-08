Жюль Верн предсказал автомобили, видеотелефон, полеты на Луну и... Гитлера

Еще одно совпадение: у писателя на Луну полетели три человека. Столько же было в экипаже американского «Аполлона-11» и других «Аполлонов». Фото: picture-alliance/dpa/Global Look Press

По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по переводам в мире, уступая лишь произведениям детективщицы Агаты Кристи. Миллионы мальчишек разных поколений были его поклонниками. «Лет с двенадцати, как и все ребята, зачитывался книгами Жюля Верна, - вспоминал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. - На фантастические романы в библиотеке стояла очередь. Мы их пересказывали друг другу, завидовали тому, кто первым прочитает книгу...»

Ну а взрослых интересуют удивительные пророчества писателя. Недаром Игорь Северянин писал:

Он предсказал подводные суда

И корабли, плывущие в эфире.

Он фантастичней

всех фантастов в мире

И потому - вне нашего суда...

Загадочные совпадения

Самый «прозорливый» из романов Жюля Верна - «С Земли на Луну» (1865). Книга до сих пор вызывает вопрос: откуда писатель мог это знать?

- Фантаст верно предсказал: первыми отправят людей к ночному светилу США, а, допустим, не Англия, Германия или Россия. И спустя 104 года после выхода романа, в 1969-м , астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин с «Аполлона-11» высадились на Луну.

- Достаточно точно указано время полета. Оригинальное название романа - «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». У «Аполлона-11» ушло чуть больше - 102 часа 46 минут.

- В романе шахту с чугунными стенами для запуска героев в «снаряде-вагоне» (прототип космического корабля) соорудили в штате Флорида. И именно во Флориде, недалеко от вымышленного «космодрома» Верна, находится космический центр управления полетами имени Кеннеди.

- Герои Верна боялись сгореть на старте. Обошлось. А вот три реальных астронавта с «Аполлона-1» в 1967 году погибли в пламени.

- В романе астронавты взяли с собой «съестные припасы, подвергнутые действию гидравлического пресса, доведенные до минимального объема и содержащие большое количество питательных веществ». У современных космонавтов аналогичная пища, обезвоженная в сублиматоре.

- Особый аппарат у Верна вырабатывал с помощью гидроксида натрия кислород для дыхания путешественников. Аналогично работают системы жизнеобеспечения «Союза», только на основе гидроксида лития.

- Не сумев прилуниться, герои Верна облетели Луну и вернулись на Землю, приводнившись в Тихом океане. Там их подобрал американский корабль. В 1969 году примерно в этом же районе Тихого океана приводнилась тройка астронавтов «Аполлона-11».

- Но самая удивительная «фантазия» писателя - корпус снаряда-корабля из алюминия. Это сейчас алюминий - очень распространенный металл, а тогда стоил дороже золота. Недаром ходит легенда, будто в 1889 году за открытие Периодической таблицы химических элементов англичане подарили Дмитрию Менделееву лабораторные весы с чашками из золота и алюминия. Скептики в романе уверяли главного героя Барбикена, что на алюминиевый «снаряд» денег не хватит. Но тот собрал нужную сумму - с помощью России (см. «Русский след французского гения»).

Первый слиток алюминия (около 8 кг) получили во Франции лишь в 1855 году. Первый в мире алюминиевый завод открыли в Германии только в 1885-м. А фантаст уже в 1865 году «создал» алюминиевый корабль! Сегодня алюминий называют летающим металлом. Он широко используется в самолето- и ракетостроении. Лунный модуль «Аполлона-11» был из сплавов алюминия.

Но то пророчества космические. Главные же земные предсказания фантаста были скрыты от читателей на долгие 130 лет!

Жюль Верн. Фото: Kodak Collections/GLOBAL LOOK PRESS

От интернета до электрического стула

31 января 1863 года (160 лет назад!) маститый издатель Пьер-Жюль Этцель, печатавший Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго, опубликовал первый роман Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». И предложил начинающему литератору сочинить серию книг «Необыкновенные путешествия». С условием «обозначить все географические, геологические, физические и астрономические познания, накопленные современной наукой, и пересказать их в занимательной и живописной форме». По три книги в год за хороший гонорар.

Жюль, подрабатывавший маклером на Парижской бирже, чтобы прокормить семью, согласился. В этой серии вышли «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг света за 80 дней», «Двадцать тысяч лье под водой», «С Земли на Луну» и многие другие романы, принесшие автору мировую славу...

Но даже опытный Этцель промахнулся. После удачного дебюта Жюль передал благодетелю рукопись романа «Париж в ХХ веке». Сочиненного, похоже, еще в 1860 году. Верн писал, какой будет столица Франции спустя сто лет, в 1960-м. Издатель книгу отверг. «Сегодня в ваши пророчества не поверят!»

Обиженный автор убрал рукопись с глаз долой. Роман считался потерянным. Лишь в конце ХХ века правнук Жан Верн отыскал рукопись. Впервые напечатал в 1994-м.

Изображение из любой точки мира - давно не фантастика. Фото: Shutterstock

«Париж покрывала сеть метрополитена из четырех концентрических колец; между собой их связывали радиальные ветки. Поезда ходили с интервалом в десять минут, и каждый в своих стремительно несущихся и весьма удобных вагонах перевозил добрую тысячу пассажиров... В сумерки витрины роскошных магазинов заполняли все пространство перед ними блеском электрического освещения; сто тысяч уличных фонарей Парижа, соединенные подземным кабелем, зажигались одновременно, все сразу...»

В момент сочинения романа улицы Парижа, других столиц по ночам освещали тусклые газовые фонари. Первые электрические уличные фонари в столице Франции были установлены только в 1878-м.

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«Огромное большинство бесчисленных экипажей, бороздивших битум (читай, асфальт. - Авт.) бульваров, двигалось без помощи лошадей; их толкала невидимая сила, а именно мотор, в камере которого расширение достигалось за счет сгорания газа. Огромные грузовые повозки перевозили камни или стройматериалы. На многочисленных автостоянках устанавливались газозаправочные колонки. Транспорт был скоростным».

Верн описывает привычные нам сегодня легковые автомобили, такси, грузовики, автозаправки...

Что еще любопытного в романе? Факсы, ксероксы. Предтеча нынешнего интернета - единая информационная сеть, «покрывавшая всю поверхность суши и дно океанов. Америка не была отдалена от Европы даже на секунду». Но работали не компьютеры, а электрические телеграфные аппараты. «Курсы бесчисленных ценных бумаг, котируемых на свободном

рынке, автоматически выписывались на экранах, помещенных в центре операционных залов бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга, Константинополя, Нью-Йорка, Вальпараисо, Калькутты, Сиднея, Пекина, Нука-хивы...»

И еще одно достижение цивилизации, довольно сомнительное: «Мишель (...) споткнулся об открытый ящик. Подымаясь, он увидел в нем электрическую батарею. Сознание вернулось к нему, он понял! Теперь не рубили голов. Убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось Правосудие Небес». Так это же описание электрического стула! Но впервые такую казнь применили только через 30 лет: в 1890 году в США лишили жизни Уильяма Кеммлера, убившего топором любовницу...

Жюль Верн описывал города, в которых живут 10 млн человек. В агломерации Большой Токио (на фото) уже более 37 млн жителей. Фото: Shutterstock

Сказка стала былью

В 1889-м Жюль Верн сочинил рассказ «Один день американского журналиста в 2889 году». И перенес читателя аж на тысячу лет вперед.

«Люди XXIX века живут как в волшебной сказке, даже не подозревая об этом. Города с постоянной температурой, с улицами шириною в сто метров, домами высотой метров в триста и небом, которое бороздят тысячи аэроэкипажей и аэроомнибусов! Что представляют собой рядом с этими городами - население их нередко доходит до десяти миллионов - все эти деревушки, поселки, существовавшие тысячу лет назад, какие-то там Париж, Лондон, Берлин или Нью-Йорк, плохо проветриваемые, грязные, по которым передвигались неуклюжие коробки, запряженные лошадьми - да! лошадьми! - просто не верится!»

До искусственного климата городов прогресс пока не дошел. В остальном же волшебная сказка Верна уже в наши дни стала былью. В 2022 году в мире насчитывалось 77 небоскребов высотой 350 и более метров... Городов с населением 10 и более миллионов на планете не один десяток, а в Токио - 37 млн жителей! Тысячи аэроэкипажей в небе - это аэротакси. Перевозит пассажиров на маленьких самолетах, вертолетах. Наибольшее их количество в Сан-Паулу, Нью-Йорке, Токио. Есть и в России.

Аэроомнибус - привычный нам пассажирский авиалайнер. Но когда Верн писал свой рассказ в 1889 году, самолетов на Земле еще не было.

Никаких. Первый в мире летательный аппарат братьев Райт стартовал только 17 декабря 1903 года. Пролетел 36 метров и сел...

Главный герой рассказа из своего американского дома общается с женой в Париже с помощью фонотелефота. Говорит и лицезреет. Эка невидаль! Банальная видеосвязь. Многие владельцы мобильников так могут сегодня общаться через моря-океаны. Или по скайпу. Но для XIX века видеотелефон был фантастикой!

КСТАТИ

Русский след французского гения

Инициатор полета на Луну Барбикен нашел-таки деньги на дорогущий алюминиевый снаряд. Он обратился ко всем государствам с просьбой о финансовом соучастии. «Россия внесла огромную сумму - 368 733 рубля. Этому не приходится удивляться, принимая но внимание интерес русского общества к науке и успешное развитие, достигнутое астрономией в этой стране благодаря многочисленным обсерваториям, главная из которых обошлась государству в два миллиона рублей».

Мало того, во время полета Барбикен с коллегами наслаждались превосходным чаем. Этот напиток «предоставил в распоряжение путешественников российский император».

Жюль Верн никогда не был в Российской империи. Но наша страна, похоже, его очень интересовала. В семи его романах из 66 события происходят целиком или частично на территории России: «Михаил Строгов», «Клодиус Бомбарнак», «Драма в Лифляндии», «Цезарь Каскабель», «Упрямец Керабан», «Найденыш с погибшей «Цинтии», «Робур-Завоеватель». Во многих романах действующие лица - русские либо рассказывается о географических открытиях русских мореплавателей: «Приключения трех русских и трех англичан в Южной Африке», «Гектор Сервадак», «Вверх дном», «Плавучий остров» и др. В романе «Пятьсот миллионов бегумы» крепчайшая сталь для отливки орудий сварена по новейшей технологии инженера Д. К. Чернова...

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Вместо чудес - прогресс

- Жюль Верн, как никто другой, умел предугадывать будущее, - говорит Дмитрий Злотницкий, бренд-менеджер по фантастике издательства «Эксмо», постоянный автор журнала «Мир фантастики». - Одно из самых смелых его пророчеств - космические путешествия. До него литературные астронавты летали только чудесным образом. Так, в середине XVII века английский священник Фрэнсис Годвин написал утопию «Человек на Луне», где герой отправился к спутнику с помощью фантастических птиц. Жюль Верн первым «послал» человека в космос без помощи «чертовщины». Но в 60-х годах XIX века наука всерьез этим вопросом еще не занималась. Французу приходилось фантазировать. Верн решил, что лучший способ - гигантская пушка.

- Отец космонавтики Константин Циолковский говорил: «Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Жюлем Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении»...

- По иронии судьбы именно Циолковский в начале XX века окончательно обосновал несовместимость «космической пушки» Верна с пилотируемой космонавтикой. И выбрал ракету.

Жюль Верн чаще предвосхищал не появление новых технологий, а направление развития уже существующих. Наиболее наглядно это видно на примере «Наутилуса». Первые проекты подводных судов появились задолго до рождения Верна. Когда он приступил к работе над «Двадцать тысяч лье под водой», во Франции уже спускали на воду первую механическую подлодку «Ныряльщик». И Верн собирал о ней сведения. На борту «Ныряльщика» с трудом помещалась команда из 12 человек, он мог погружаться не более чем на 10 метров и развивать под водой скорость лишь в 4 узла.

На этом фоне возможности «Наутилуса» выглядели невероятными. Комфортабельная, как океанский лайнер, прекрасно приспособленная для длительных экспедиций подлодка с глубиной погружения на километры и скоростью до 50 узлов (92 км/ч). Фантастика! Причем до сих пор. Как это не раз случалось с Верном, он переоценил возможности не только современных ему, но и будущих технологий. Даже атомные субмарины XXI века не способны соперничать в скорости с «Наутилусом» и повторять те маневры, которые тот проделывал...

Но общие тенденции развития подводных кораблей Верн предугадал точно. Способность субмарин совершать долгие автономные путешествия, масштабные подводные сражения, исследование морских глубин и даже поход подо льдами к полюсу (Северному, а не Южному - здесь Верн ошибся) - все это стало реальностью. Правда, лишь во второй половине XX века, с появлением атомной энергетики. Не зря первую в мире атомную подводную лодку символично окрестили «Наутилусом».

Жюль Верн ушел из жизни в 1905 году и не увидел ужаса мировых войн. Но он ощущал приближение эпохи масштабных конфликтов, появление новых видов оружия. Серьезное внимание теме войны и оружия Верн уделил в романе «Пятьсот миллионов бегумы» (1879). Главным злодеем сделал немецкого профессора Шульце - националиста с жаждой мирового господства.

- Напрашивается аналогия с Гитлером, он родился спустя 10 лет после публикации романа.

- Согласен. Шульце изобрел гигантскую пушку, способную поражать цель на расстоянии многих километров, и разработал для нее снаряды с ядовитым газом. Так Верн предвосхитил появление химического оружия.

- Впервые массово его применила как раз немецкая армия весной 1915 года, распылив 168 тонн хлора около бельгийского города Ипр.

- А в романе «Флаг родины» Верн описал суперснаряд «фульгуратор Рок», способный полностью уничтожить любое строение в радиусе тысяч квадратных метров. Аналогия с ядерной бомбой буквально напрашивается.

- В чем секрет точности его предсказаний?

- Жюль Верн никогда не полагался лишь на свою фантазию - он следил за передовыми достижениями науки и регулярно советовался с учеными.